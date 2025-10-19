মনোজ্ঞ আয়োজনে শিল্পীরা পেলেন সিজেএফবি সম্মাননা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মনোজ্ঞ আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃতি সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) আয়োজিত অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ২৪তম আসর। গত শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে সংগীত, টেলিভিশন, ওটিটি, চলচ্চিত্রসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার শিল্পী-কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করা হয়। জুরি বোর্ডের বিচারে ২০২৪ সালের সেরাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক, সনদপত্র ও মেডেল।
অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানে অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী চাঁদনীর মনোজ্ঞ পরিবেশনা দিয়ে। এরপর স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম এস রানা, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা তামিম হাসান। সংগঠনের সভাপতি এনাম সরকারের সভাপতিত্বে এ পর্বে আরও বক্তব্য দেন গ্লোব সফট ড্রিংকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশীদ, একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালাম, একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসনুভা মাহবুব সালাম, অ্যাডভান্স হোমস প্রাইভেট লিমিটেডের এমডি তওহিদা সুলতানা রুনু প্রমুখ।
এবারের আয়োজনে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন সংগীতশিল্পী বেবী নাজনীন ও অভিনেত্রী পূর্ণিমা। পুরস্কার তুলে দেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, গ্লোব সফট ড্রিংকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. হারুনুর রশীদ এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি ফাহাদ করিম।
সংগীত বিভাগে এ বছর সম্মাননা পেয়েছেন সোমনুর মনির কোনাল (সেরা গায়িকা), ইমরান মাহমুদুল (সেরা গায়ক), প্রিন্স মাহমুদ (সেরা সংগীত পরিচালক), আসিফ ইকবাল (সেরা গীতিকার) ও জনি হক (সেরা গীতিকার সমালোচক)।
টেলিভিশন বিভাগে সম্মাননা পেয়েছেন তানজিন তিশা (সেরা অভিনেত্রী), জিয়াউল হক পলাশ (সেরা অভিনেতা), তাসনুভা তিশা ও তানজিম সাইয়ারা তটিনি (সেরা অভিনেত্রী সমালোচক), আরশ খান (সেরা অভিনেতা সমালোচক), ইমরাউল রাফাত (সেরা পরিচালক), তপু খান (সেরা পরিচালক সমালোচক), আহমেদ তাওকীর ও অপূর্ণ রুবেল (সেরা নাট্যকার), শার্ক ট্যাংক বাংলাদেশ (সেরা নন-ফিকশন অনুষ্ঠান), ক্লাব ইলেভেন (সেরা ইউটিউব ড্রামা চ্যানেল) ও চেয়েছি তোমার হতে (সেরা নাটক)।
ওটিটি বিভাগে সেরা হয়েছেন পরীমণি (সেরা অভিনেত্রী ফিল্ম), তাসনিয়া ফারিণ (সেরা অভিনেত্রী ফিল্ম সমালোচক), সাবিলা নূর (সেরা অভিনেত্রী সিরিজ), আবদুন নূর সজল ও এফএস নাঈম (সেরা অভিনেতা সিরিজ), কাজল আরেফিন অমি (সেরা অভিনেতা) এবং অসময় (সেরা ওয়েব ফিল্ম)।
চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা হয়েছেন শাকিব খান (সেরা অভিনেতা), মাসুমা রহমান নাবিলা (সেরা অভিনেত্রী), মেহজাবীন চৗধুরী (সেরা অভিনেত্রী সমালোচক) ও মন্দিরা চক্রবর্তী (সেরা সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রী)।
এ বছর সিজেএফবি স্পেশাল জুরি সম্মাননা পেয়েছেন ধ্রুব গুহ (সংগীতশিল্পী), শাকিল খান (চলচ্চিত্র অভিনেতা), ইশমাত আরা ইভা (সংগীতশিল্পী), শওকাত (সংগীত পরিচালক), স্বপন চৌধুরী (অন্তর শোবিজ-সেরা ইভেন্ট আয়োজক), কামরুল হাসান (সিইও, আউট অব দ্য বক্স), রাইসুল তমাল (সম্ভাবনাময় টিভি পরিচালক), শিহাব আহমেদ সিরাজী (সম্ভাবনাময় চলচ্চিত্র পরিচালক), তন্নি মাহমিদ তৃনা (সম্ভাবনাময় টিভি অভিনেত্রী), একুশের চোখ (সেরা অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান), গ্লোবাল মিউজিক (সেরা সংগীতানুষ্ঠান) ও একুশে ডিজিটাল (ডিকেট অব একুশে ডিজিটাল)।
অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ পরিবেশনায় অংশ নেন বেবী নাজনীন, আবদুন নূর সজল, ইমরান মাহমুদুল, সোমনুর মনির কোনাল, তানজিন তিশা, মেহজাবীন চৌধুরী, সাবিলা নূর, তাসনুভা তিশা, মন্দিরা চক্রবর্তী, ঐশী প্রমুখ। কোরিওগ্রাফি করেছেন ইভান শাহরিয়ার সোহাগ।
