কুমার বিশ্বজিতের সুরে কিশোরের নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ছেলের অসুস্থতার কারণে দুই বছরের অধিক সময় ধরে কানাডাতেই বেশির ভাগ সময় কাটে সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের। সেখান থেকে সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন, তৈরি করছেন নতুন গান। গত আগস্টে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সুর ও সংগীতায়োজনে কিশোর দাসের ‘কান্দে রে ভাই কান্দে’ শিরোনামের একটি গান। আবারও কিশোরের জন্য নতুন গান তৈরি করেছেন তিনি। গানের শিরোনাম ‘জটিল মানুষ’।
সুর করার পাশাপাশি জটিল মানুষ গানের কথাও লিখেছেন কুমার বিশ্বজিৎ। শুধু তা-ই নয়, জটিল মানুষ গানের মিউজিক ভিডিওর কনসেপ্টও তাঁর। সংগীত আয়োজন ও কণ্ঠ দিয়েছেন কিশোর। এতে মডেল হয়েছেন মীর সাব্বির, মুকিত জাকারিয়া ও সংগীতশিল্পী পান্থ কানাই। মীর সাব্বিরকে দেখা যাবে হাতুড়ে ডাক্তারের চরিত্রে। পান্থ কানাই অভিনয় করেছেন অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের ভূমিকায়, আর মুকিত জাকারিয়া হয়েছেন এলাকার বড় ভাই। ২৩ অক্টোবর কিশোর দাসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে জটিল মানুষ গানটি।
নতুন এই গান নিয়ে কিশোর দাস বলেন, ‘গানটি আমার জন্য বিশেষ। জটিল মানুষ গানের পেছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কুমার বিশ্বজিৎ দাদার। গান লেখা, সুর করা, অডিও ও ভিডিওর নেপথ্যে সর্বক্ষণ ছিলেন তিনি। তাঁর মতো জনপ্রিয় শিল্পীর এই গান আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আশা করছি, দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে আমাদের এই গান।’
অভিনেতা মীর সাব্বির বলেন, ‘জটিল মানুষ দিয়ে মিউজিক ভিডিওতে প্রথমবার কাজ করা হলো। আমাকে ছোট একটি চরিত্রে দেখা যাবে। এতে আমি এলাকার হাতুড়ে ডাক্তার। গল্পনির্ভর একটি ভিডিও তৈরি হয়েছে। গেয়েছেন কিশোর দাস। লিখেছেন ও সুর করেছেন আমাদের সবার প্রিয় কুমার বিশ্বজিৎ। জটিল মানুষের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।’
মুকিত জাকারিয়া বলেন, ‘জটিল মানুষ নামটি দিয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ দাদা। গেয়েছেন আমার পছন্দের ছোট ভাই কিশোর। কিশোর একদিন ফোন করে জানায়, একটি গানের মিউজিক ভিডিও করতে চায়, যেখানে মীর সাব্বির ও পান্থ কানাই আছেন। এখানে আমাকে অভিনয় করতে হবে। কথার মাঝপথেই কুমার বিশ্বজিৎ দাদার ফোন আসে। দাদাকে জানাই আমি গানটি করছি। তিনি অসাধারণ লিখেছেন এবং সুর করেছেন। যাঁরা মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছেন, তাঁরাও খুব ভালো করেছেন। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটি গান হয়েছে।’
কিশোর দাস জানান, ২৩ অক্টোবর জটিল মানুষ গান প্রকাশের দিন আয়োজন করা হবে একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে গানটি নিয়ে কথা বলবেন গানসংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন সংগীতজগতের মানুষেরা।
ছেলের অসুস্থতার কারণে দুই বছরের অধিক সময় ধরে কানাডাতেই বেশির ভাগ সময় কাটে সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের। সেখান থেকে সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন, তৈরি করছেন নতুন গান। গত আগস্টে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সুর ও সংগীতায়োজনে কিশোর দাসের ‘কান্দে রে ভাই কান্দে’ শিরোনামের একটি গান। আবারও কিশোরের জন্য নতুন গান তৈরি করেছেন তিনি। গানের শিরোনাম ‘জটিল মানুষ’।
সুর করার পাশাপাশি জটিল মানুষ গানের কথাও লিখেছেন কুমার বিশ্বজিৎ। শুধু তা-ই নয়, জটিল মানুষ গানের মিউজিক ভিডিওর কনসেপ্টও তাঁর। সংগীত আয়োজন ও কণ্ঠ দিয়েছেন কিশোর। এতে মডেল হয়েছেন মীর সাব্বির, মুকিত জাকারিয়া ও সংগীতশিল্পী পান্থ কানাই। মীর সাব্বিরকে দেখা যাবে হাতুড়ে ডাক্তারের চরিত্রে। পান্থ কানাই অভিনয় করেছেন অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের ভূমিকায়, আর মুকিত জাকারিয়া হয়েছেন এলাকার বড় ভাই। ২৩ অক্টোবর কিশোর দাসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে জটিল মানুষ গানটি।
নতুন এই গান নিয়ে কিশোর দাস বলেন, ‘গানটি আমার জন্য বিশেষ। জটিল মানুষ গানের পেছনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কুমার বিশ্বজিৎ দাদার। গান লেখা, সুর করা, অডিও ও ভিডিওর নেপথ্যে সর্বক্ষণ ছিলেন তিনি। তাঁর মতো জনপ্রিয় শিল্পীর এই গান আমার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আশা করছি, দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে আমাদের এই গান।’
অভিনেতা মীর সাব্বির বলেন, ‘জটিল মানুষ দিয়ে মিউজিক ভিডিওতে প্রথমবার কাজ করা হলো। আমাকে ছোট একটি চরিত্রে দেখা যাবে। এতে আমি এলাকার হাতুড়ে ডাক্তার। গল্পনির্ভর একটি ভিডিও তৈরি হয়েছে। গেয়েছেন কিশোর দাস। লিখেছেন ও সুর করেছেন আমাদের সবার প্রিয় কুমার বিশ্বজিৎ। জটিল মানুষের জন্য রইল অনেক শুভেচ্ছা।’
মুকিত জাকারিয়া বলেন, ‘জটিল মানুষ নামটি দিয়েছেন কুমার বিশ্বজিৎ দাদা। গেয়েছেন আমার পছন্দের ছোট ভাই কিশোর। কিশোর একদিন ফোন করে জানায়, একটি গানের মিউজিক ভিডিও করতে চায়, যেখানে মীর সাব্বির ও পান্থ কানাই আছেন। এখানে আমাকে অভিনয় করতে হবে। কথার মাঝপথেই কুমার বিশ্বজিৎ দাদার ফোন আসে। দাদাকে জানাই আমি গানটি করছি। তিনি অসাধারণ লিখেছেন এবং সুর করেছেন। যাঁরা মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছেন, তাঁরাও খুব ভালো করেছেন। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটি গান হয়েছে।’
কিশোর দাস জানান, ২৩ অক্টোবর জটিল মানুষ গান প্রকাশের দিন আয়োজন করা হবে একটি অনুষ্ঠানের। সেখানে গানটি নিয়ে কথা বলবেন গানসংশ্লিষ্টরা। এ ছাড়া উপস্থিত থাকবেন সংগীতজগতের মানুষেরা।
লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আজ থেকে কুষ্টিয়া, ঢাকাসহ সারা দেশে একযোগে শুরু হচ্ছে লালন উৎসব—ভক্ত, সাধক আর শিল্পীদের মিলনমেলা। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আজ কুষ্টিয়াসহ দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে লালন উৎসব ও লালন মেলা পালিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।২ ঘণ্টা আগে
সাত বছর আগে ২০১৮ সালে চ্যানেল আইয়ে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল ‘সাত ভাই চম্পা’। টিভিতে প্রচারের পর গত বছর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে ওয়েব ফিল্ম হিসেবে মুক্তি পেয়েছিল এই টিভি সিরিজ। টিভি ও ওটিটির পর এবার প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে সাত ভাই চম্পা। আজ দেশের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা...২ ঘণ্টা আগে
কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশনের স্টার নাইট অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে বিশেষ আয়োজনে। অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা, কথা বলেছেন তাঁর গান ও ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে।১৭ ঘণ্টা আগে