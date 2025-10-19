Ajker Patrika
> বিনোদন
> গান

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করতে এসেছিল পাকিস্তানের জাল ব্যান্ড। ওই কনসার্ট ঘিরে ছিল নানা নাটকীয়তা। ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টটি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা অ্যারেনায়। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর শো শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বৃষ্টির কারণ দেখিয়ে স্থগিত করে দেওয়া হয় আয়োজন। পরদিন যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজন করা হয়। সেখানেও বাধে বিপত্তি, কনসার্ট শুরুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় কনসার্ট।

এক বছর পর আবারও বাংলাদেশে আসছে জাল ব্যান্ড। গত শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছেন জাল ব্যান্ডের ভোকাল ও দলনেতা গহর মমতাজ। ফেসবুকে একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন গহর। তাতে দেখা যায়, ঢাকা শহরের আবহকে পেছনে রেখে গিটার বাজিয়ে পারফর্ম করছেন গহর। পোস্টারে লেখা, ‘ঢাকা, আর ইউ রেডি? গওহর মমতাজ ও জাল দ্য ব্যান্ড ঢাকায় আসছে। দেখা হবে শিগগির।’ এই কনসার্টের আয়োজক কারা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কবে কোথায় কনসার্ট হবে, তা-ও জানানো হয়নি। শিগগির কনসার্টের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।

২০০৪ সালে প্রকাশ পায় পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের প্রথম অ্যালবাম ‘আদাত’। এই অ্যালবামের ‘লামহে’, ‘আদাত’, ‘পানছি’, ‘বিখরা হু ম্যা’ গানগুলো তুমুল জনপ্রিয় হয়। শুধু নিজ দেশ পাকিস্তানেই নয়, জাল ব্যান্ডের জনপ্রিয়তার ঢেউ আছড়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশে আসছে জাল ব্যান্ড। প্রথম এসেছিল ২০১০ সালে। এরপর ২০১২ সালে দ্বিতীয়বার এবং সর্বশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করে ব্যান্ডটি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রায় ২৫০ কারখানার পণ্য পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি: বিজিএমইএ সভাপতি

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে

শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে ‘কঠোর ব্যবস্থা নেবে’ সরকার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’ সিনেমার শুটিং শুরু হচ্ছে আবার

‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’ সিনেমার শুটিং শুরু হচ্ছে আবার

অনেক দিন পর নাটকে নওশাবার অভিনয়

অনেক দিন পর নাটকে নওশাবার অভিনয়

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর পছন্দের ৭ সিনেমা

লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর পছন্দের ৭ সিনেমা