মিঠুন চক্রের নতুন গান ‘নিমন্ত্রণ’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ পেয়েছে মিঠুন চক্রের গাওয়া নতুন গান ‘নিমন্ত্রণ’। হোম স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানটি।
‘কৃষ্ণচূড়া দোলে দেখ লিলুয়া বাতাসে, তাই না দেখে রাধাচূড়া থেকে থেকে হাসে’—এমন কথার গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন নীল কামরুল। মিঠুন চক্র জানান, গানটি এক যুগ আগে তৈরি করেন নীল কামরুল। সন্ধান করছিলেন মনের মতো কণ্ঠের। অবশেষে মিঠুনের কণ্ঠে প্রাণ পেল গানটি।
মিঠুন চক্র বলেন, ‘নিমন্ত্রণ গানটি প্রায় ১২-১৩ বছর আগে তৈরি করেন নীল কামরুল ভাই। এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দেশের অনেক গুণী মিউজিশিয়ান। কিন্তু মনের মতো একটা কণ্ঠ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রথমে চিন্তা করেছিলেন এই গান কোনো নারী শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াবেন। সেভাবেই গানটি তৈরি করা। সম্প্রতি নীল কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে ভিন্ন একটি কাজের সময় তিনি গানটি আমাকে শোনান। গানটি শোনামাত্রই মনে গেঁথে গেল। মনে হলো, গানটি মানুষ শুনবে। তাঁকে বললাম, এটি আমি গাইতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, এটি নারী শিল্পীকে ভেবে তৈরি করা। আমরা আবার বসলাম। এরপর কিছু জায়গা ঠিক করে নতুন করে তৈরি করা হলো গানটি।’
মিঠুন চক্র আরও বলেন, ‘গানটির ভিডিওতে হয়তো কোনো চাকচিক্য নেই। কিন্তু এটি মনে গেঁথে যাওয়ার মতো একটি গান। এটি নিয়ে অনেক দূর যেতে চাই। ফোক ঘরানার নিমন্ত্রণ গানের মধ্যে যেমন প্রতিটি মানুষের বেদনার নিমন্ত্রণ রয়েছে, তেমনি আবার সুখেরও নিমন্ত্রণ আছে। কারণ, বেদনা ও সুখ—এ দুটির একটি ছাড়াও জীবন চলে না। এই গানের মধ্যে ওই মিশ্রণ পাওয়া যাবে। আমার চাওয়া, সবাই নিমন্ত্রণ গানটি শুনুন।’
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশ পেয়েছে মিঠুন চক্রের গাওয়া নতুন গান ‘নিমন্ত্রণ’। হোম স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানটি।
‘কৃষ্ণচূড়া দোলে দেখ লিলুয়া বাতাসে, তাই না দেখে রাধাচূড়া থেকে থেকে হাসে’—এমন কথার গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন নীল কামরুল। মিঠুন চক্র জানান, গানটি এক যুগ আগে তৈরি করেন নীল কামরুল। সন্ধান করছিলেন মনের মতো কণ্ঠের। অবশেষে মিঠুনের কণ্ঠে প্রাণ পেল গানটি।
মিঠুন চক্র বলেন, ‘নিমন্ত্রণ গানটি প্রায় ১২-১৩ বছর আগে তৈরি করেন নীল কামরুল ভাই। এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দেশের অনেক গুণী মিউজিশিয়ান। কিন্তু মনের মতো একটা কণ্ঠ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রথমে চিন্তা করেছিলেন এই গান কোনো নারী শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াবেন। সেভাবেই গানটি তৈরি করা। সম্প্রতি নীল কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে ভিন্ন একটি কাজের সময় তিনি গানটি আমাকে শোনান। গানটি শোনামাত্রই মনে গেঁথে গেল। মনে হলো, গানটি মানুষ শুনবে। তাঁকে বললাম, এটি আমি গাইতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, এটি নারী শিল্পীকে ভেবে তৈরি করা। আমরা আবার বসলাম। এরপর কিছু জায়গা ঠিক করে নতুন করে তৈরি করা হলো গানটি।’
মিঠুন চক্র আরও বলেন, ‘গানটির ভিডিওতে হয়তো কোনো চাকচিক্য নেই। কিন্তু এটি মনে গেঁথে যাওয়ার মতো একটি গান। এটি নিয়ে অনেক দূর যেতে চাই। ফোক ঘরানার নিমন্ত্রণ গানের মধ্যে যেমন প্রতিটি মানুষের বেদনার নিমন্ত্রণ রয়েছে, তেমনি আবার সুখেরও নিমন্ত্রণ আছে। কারণ, বেদনা ও সুখ—এ দুটির একটি ছাড়াও জীবন চলে না। এই গানের মধ্যে ওই মিশ্রণ পাওয়া যাবে। আমার চাওয়া, সবাই নিমন্ত্রণ গানটি শুনুন।’
প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন মাধ্যমে বুঁদ হয়ে আছে নতুন প্রজন্ম। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আকর্ষণীয় নানা ফাঁদ তৈরি করে অনেকেই নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে নিচ্ছেন। অনেকে পা দিচ্ছেন সেই ফাঁদে। প্রযুক্তির সেই ফাঁদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে নীলচক্র।১ ঘণ্টা আগে
আগামী ১৪ নভেম্বর রাজধানীর কুর্মিটোলায় অবস্থিত ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে আলী আজমতের একক কনসার্ট। আয়োজন করছে অ্যাসেন বাজ। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে পাওয়া যাবে অগ্রিম টিকিট।১ ঘণ্টা আগে
ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন। পাঁচ মাস ধরে লন্ডনে চিকিৎসা চলছে তাঁর। আজ এক ভিডিও বার্তায় এই তথ্য জানান ইলিয়াস কাঞ্চনের ছেলে মিরাজুল ইসলাম মইন জয়।২ ঘণ্টা আগে
সারা দেশে চলছে শারদীয় দুর্গা উৎসব। এ উপলক্ষে দেশের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের নির্বাচিত অনুষ্ঠানের খবর নিয়ে এই প্রতিবেদন।১৪ ঘণ্টা আগে