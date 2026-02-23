Ajker Patrika
গান

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ছয় শিল্পীর কণ্ঠে ইসলামিক গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পবিত্র রমজান উপলক্ষে ছয় শিল্পীর কণ্ঠে ইসলামিক গান
(বাঁ থেকে) মুহাম্মদ মিলন, তানজিল মিসবাহ, কাজী শুভ, লুৎফর হাসান, সামজ ভাই ও জিসান খান শুভ; ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজান উপলক্ষে একটি ইসলামিক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় ছয় শিল্পী। তাঁরা হলেন কাজী শুভ, লুৎফর হাসান, মুহাম্মদ মিলন, জিসান খান শুভ, সামজ ভাই ও তানজিল মিসবাহ। গানের শিরোনাম ‘আল্লাহ দেবে ঠাঁই’। লিখেছেন ও সুর করেছেন লুৎফর হাসান এবং সংগীত আয়োজন করেছেন তরিক আল ইসলাম।

দুঃখ, হতাশার মুহূর্তে বান্দার একমাত্র ভরসা আল্লাহ। মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে কোরআনের নির্দেশনা মেনে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে তিনি বান্দাকে আশ্রয় দেন, শান্তি দেন। এমন ভাবার্থে লেখা হয়েছে গানটি।

গানটি নিয়ে এর গীতিকার ও সুরকার লুৎফর হাসান বলেন, ‘এক গানে ছয় শিল্পীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপার। এ গানে আল্লাহর স্মরণ, শুকরিয়া আদায়, ধৈর্য ও মোনাজাতের মাধ্যমে হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আশা করছি, গানটি সবার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।’

কণ্ঠশিল্পী কাজী শুভ বলেন, ‘গানের কথাগুলো খুব সুন্দর। কেবল রমজান মাসেই নয়, জীবনের যেকোনো মুহূর্তে গানটি মানুষের মনে প্রশান্তি এনে দেবে। আমার বিশ্বাস, ইসলামিক এই গান সবার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।’

মুহাম্মদ মিলন বলেন, ‘পবিত্র রমজান উপলক্ষে লুৎফর ভাই পরিকল্পনা সাজিয়েছেন গানটির। ছয় শিল্পী মিলে এমন একটা গান করতে পেরে আমরা সবাই খুব আনন্দিত। ভক্তি নিয়ে গওয়ার চেষ্টা করেছি গানটি। সবার ভালো লাগলেই আমাদের ভালো লাগাটা বেড়ে যাবে বহুগুণ।’

লুৎফর হাসান জানিয়েছেন, ধ্রুব মিউজিক স্টেশনের ব্যানারে শিগগির প্রকাশ পাবে গানটির ভিডিও। পাশাপাশি শোনা যাবে দেশি ও আন্তর্জাতিক একাধিক মিউজিক প্ল্যাটফর্মে।

বিষয়:

সংগীতবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

বিএনপির যে নেতাদের ৬ সিটিতে প্রশাসক করল সরকার

বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলা নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল

ভারতে পণ্ডিত ও ধনাঢ্য দুই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নয়, ঘটনা উল্টো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ছয় শিল্পীর কণ্ঠে ইসলামিক গান

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ছয় শিল্পীর কণ্ঠে ইসলামিক গান

সাত গান নিয়ে আবারও ঈদে আসছে ‘ইমরান শো’

সাত গান নিয়ে আবারও ঈদে আসছে ‘ইমরান শো’

নয় বছর পর এক গানে ইমরান-নওমি

নয় বছর পর এক গানে ইমরান-নওমি

চয়নিকার টেলিফিল্মে একসঙ্গে ডলি জহুর, সেলিম, দীপা ও রিচি

চয়নিকার টেলিফিল্মে একসঙ্গে ডলি জহুর, সেলিম, দীপা ও রিচি