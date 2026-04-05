দেশে এলেন প্রতীক, গাইবেন স্টেজে, প্রকাশ করবেন গান

স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে যু্ক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হয়েছেন সংগীতশিল্পী প্রতীক হাসান। কাউকে না জানিয়ে ২ এপ্রিল রাতে পরিবার নিয়ে হঠাৎ করেই দেশে এসেছেন প্রতীক। উঠেছেন রাজধানীর আফতাবনগরের বাসায়। আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে ঈদুল আজহা উদ্যাপন করতে দেশে এসেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ঈদ উপলক্ষে তিনটি নতুন গান প্রকাশ করবেন। এরপর ফিরে যাবেন যুক্তরাষ্ট্রে।
প্রতীক হাসান জানিয়েছেন, ইচ্ছে করেই দেশে ফেরার কথা কাউকে জানাননি তিনি। আসার আগে কেবল মা ও ছোট ভাই সংগীতশিল্পী প্রীতম হাসানকে জানিয়েছেন। হঠাৎ করে ফিরলেও কিছু পরিকল্পনা সাজিয়ে এসেছেন প্রতীক। প্রথমত, কোরবানির ঈদটা তিনি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে দেশে উদ্যাপন করতে চান। দ্বিতীয়ত, নতুন তিনটি গানের কাজ শেষ করবেন দেশে, প্রকাশ করবেন ঈদ উপলক্ষে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি স্টেজ শোতে অংশ নেবেন প্রতীক।
প্রতীক হাসান বলেন, ‘মা আর মাটির টানেই কাউকে কিছু না জানিয়ে দেশে আসা। সবার সঙ্গে ঈদ করে তারপর ফিরে যাব। তবে এর মাঝে তিনটি গান করার পরিকল্পনা আছে। তিনটি গানেরই কথা আমার এবং প্রীতমের লেখা। সুর ও সংগীত আয়োজন করেছি আমি। গানগুলোর মিউজিক ভিডিও নির্মাণের প্রাথমিক পরিকল্পনাও করে ফেলেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু করব।’
গান তিনটি কী ধরনের জানতে চাইলে প্রতীক বলেন, ‘অনেক দিন যেহেতু মেলোডি গান করি না, তাই এবার মেলোডি গান করছি। একটা স্যাড রোমান্টিক, একটা পুরোপুরি রোমান্টিক এবং আরেকটা এই সময়ের ট্রেন্ডি গান।’
দেশে ফিরে এরই মাঝে সহকর্মী আর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রতীক। সময় কাটিয়েছেন সাব্বির জামান, লুইপা, অদিতি রহমান দোলাসহ অনেকের সঙ্গে। প্রতীক বলেন, ‘দেশে ফিরে বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সবাই খুব খুশি আমাকে পেয়ে। আসলে বন্ধুবান্ধবের এই সঙ্গটা, এই আড্ডাটা ভীষণ মিস করি বিদেশে। এই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না।’
দেশে বেশ কয়েকটি কনসার্টে গাইবেন প্রতীক। এর মাঝে ১৮ এপ্রিল রংপুরের একটি অনুষ্ঠানে প্রতীক ও তাঁর ছোট ভাই প্রীতম হাসান গাইবেন একসঙ্গে।
উল্লেখ্য, প্রতীক হাসান ও প্রীতম হাসান প্রয়াত সংগীতশিল্পী খালিদ হাসান মিলুর সন্তান। প্রতীক হাসানের প্রথম প্রকাশিত হিট গান ‘মনের পোষা অচিন পাখি’। তাঁর উল্লেখযোগ্য গানের অ্যালবাম ‘ভালোবাসা চাই’, ‘মনের মানুষ’, ‘তুমি নেই কিছু নেই’, ‘ভালোবাসি বেসে যাবো’, ‘প্রজাপতি চোখ’, ‘দূরে না কাছে’,‘ দিলি না দেখা’, ‘প্রেম মাদল’ ইত্যাদি।
মা-বাবার পথ ধরে শিলোও বিনোদন অঙ্গনে নিজের অবস্থান পোক্ত করার চেষ্টা করছেন। এবার তিনি পা রাখলেন কে-পপের দুনিয়ায়। জনপ্রিয় কে-পপ শিল্পী দায়োংয়ের নতুন গানের ভিডিওতে দেখা যাবে শিলোকে।১৫ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনের ঘটনা, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে দেলুপি। নেদারল্যান্ডসের পর এবার অস্ট্রিয়ায় প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত সিনেমাটি।১৯ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর মেয়ে বিদুষী বর্ণিতা জিতে নিলেন লাক্স সুপারস্টার ২০২৫-এর খেতাব। গত শুক্রবার রাতে লাক্স সুপারস্টার প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালেতে বিজয়ী হিসেবে নাম ঘোষণার পর আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বর্ণিতা। আনন্দাশ্রু সামলাতে পারেননি।১ দিন আগে
২০২০ সালে কাজী আনোয়ার হোসেনের সৃষ্টি গোয়েন্দা চরিত্র মাসুদ রানাকে নিয়ে দুটি সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া। ২০২৩ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হলিউড নির্মাতা আসিফ আকবরের ‘এমআরনাইন: ডু অর ডাই’ মুক্তি পেলেও আটকে ছিল সৈকত নাসির পরিচালিত ‘মাসুদ রানা’।১ দিন আগে