অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল বাংলাদেশের ‘দেলুপি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘দেলুপি’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

নেদারল্যান্ডসের পর এবার অস্ট্রিয়ায় প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। ২৩ এপ্রিল থেকে ভিয়েনায় শুরু হবে ‘রেড লোটাস এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ভিয়েনা ২০২৬’, এ উৎসবে জায়গা করে নিয়েছে সিনেমাটি। ২৫ এপ্রিল স্থানীয় সময় বেলা ১টা ৩০ মিনিটে ভিয়েনার ঐতিহ্যবাহী স্ট্যাটকিনো থিয়েটারে দেখা যাবে দেলুপি।

ভিয়েনায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের এই বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নির্মাতা। মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘নেদারল্যান্ডসে ভালো সাড়া পাওয়ার পর এবার অস্ট্রিয়ায় যাচ্ছে দেলুপি, যা আমাদের টিমের জন্য খুবই আশার ও আনন্দের খবর। বাংলা ও বাংলাদেশি সিনেমার জন্য এটি সত্যিই খুব বড় পাওয়া।’

গত বছরের নভেম্বরে দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল দেলুপি। এরপর এ বছরের জানুয়ারিতে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসর অনুষ্ঠিত হয় সিনেমাটির আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার।

দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবনের ঘটনা, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছে দেলুপি। দেলুপি নামটি এসেছে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়ন থেকে। এটি শুধু ওই অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের কাহিনি।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

