ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ০৯
ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার
পূজা চেরি, রাসেল রানা ও সৈয়দা তিথি অমনি। ছবি: সংগৃহীত

২০২০ সালে কাজী আনোয়ার হোসেনের সৃষ্টি গোয়েন্দা চরিত্র মাসুদ রানাকে নিয়ে দুটি সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দেয় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া। ২০২৩ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হলিউড নির্মাতা আসিফ আকবরের ‘এমআরনাইন: ডু অর ডাই’ মুক্তি পেলেও আটকে ছিল সৈকত নাসির পরিচালিত ‘মাসুদ রানা’। অবশেষে আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে সিনেমাটি। কোরবানির ঈদে মাসুদ রানা মুক্তির খবরটি নিশ্চিত করেছেন প্রযোজক আব্দুল আজিজ। আগামী বৃহস্পতিবার ট্রেলার প্রকাশের মধ্য দিয়ে শুরু হবে সিনেমার আনুষ্ঠানিক প্রচার।

আব্দুল আজিজ বলেন, ‘কাজী আনোয়ার হোসেনের বিখ্যাত স্পাই থ্রিলার মাসুদ রানা থেকে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। কাজী আনোয়ার হোসেন স্যার নিজে সিনেমার চিত্রনাট্য অনুমোদন করে গিয়েছিলেন। গল্পটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে শুটিংয়ে আমরা কোনো কমতি রাখিনি। এটি জাজের অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা। মাসুদ রানা নিয়ে আমরা খুবই আশাবাদী। আশা করছি দর্শক উপভোগ করবে সিনেমাটি।’

মাসুদ রানা সিনেমার বেশির ভাগ শুটিং শেষ হয়েছিল প্রায় পাঁচ বছর আগে। বাকি ছিল একটি গান ও কয়েকটি দৃশ্যধারণের কাজ। এ নিয়ে নির্মাতা সৈকত নাসির হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে সব জটিলতা কাটিয়ে সম্প্রতি শুরু হয়েছে বাকি থাকা শুটিং। আব্দুল আজিজ বলেন, ‘আর এক দিনের শুটিং করলেই দৃশ্যধারণের কাজ শেষ হবে। সেটা শেষ করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুমতির অপেক্ষায় আছি। এত দিন অনুমতি না পেলেও শিগগির পেয়ে যাব বলে আশা করছি। বাকি অংশের সম্পাদনা, ডাবিংসহ সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই পুরো সিনেমা প্রস্তুত হয়ে যাবে।’

ঈদে মাসুদ রানা সিনেমার মুক্তি নিশ্চিত করে প্রযোজক বলেন, এই কোরবানির ঈদে মাসুদ রানা মুক্তি পাবে। মাল্টিপ্লেক্সসহ সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে সিনেমাটি। আসছে বৃহস্পতিবার ট্রেলার প্রকাশ দিয়ে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার।

এই সিনেমায় মাসুদ রানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল রানা। সোহানা চরিত্রে দেখা যাবে পূজা চেরিকে। এতে নায়কের মতো সমানতালে অ্যাকশন করতে হয়েছে পূজাকে। এ ছাড়া অবনিতা চরিত্রে আছেন সৈয়দা তিথি অমনি।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

কে-পপ মিউজিক ভিডিওতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিটের মেয়ে শিলো

অস্ট্রিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা পেল বাংলাদেশের ‘দেলুপি’

আমার পা এত কাঁপছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না: বিদুষী বর্ণিতা

ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার

ঈদে আসছে ‘মাসুদ রানা’, এ সপ্তাহে ট্রেলার