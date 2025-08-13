Ajker Patrika
যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার মাতাল চিরকুট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চিরকুট ব্যান্ডের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত
চিরকুট ব্যান্ডের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

বিদেশে ব্যস্ত সময় পার করছে দেশের ব্যান্ডগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ আগস্ট ম্যানচেস্টারে ইউকে ম্যানেজমেন্ট কলেজে ‘সামারফেস্ট ২০২৫’-এ অংশ নেয় চিরকুট। পৃথিবীর নানা দেশের শিক্ষার্থী ছাড়াও চিরকুটের টানে এই আয়োজনে ছুটে এসেছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরাও।

চিরকুটের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত একাধিক রিলে দেখা যায়, গানের তালে নেচে-গেয়ে উৎসবে মেতেছেন সবাই। ম্যানচেস্টার থেকে চিরকুট ব্যান্ডের ভোকাল ও দলনেতা শারমিন সুলতানা সুমি জানিয়েছেন, ‘জাদুর শহর’, ‘মরে যাব’, ‘কানামাছি’সহ বেশ কিছু গানে প্রবাসীরা একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

‘সামারফেস্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠানে দর্শকের সঙ্গে চিরকুটের সুমি। ছবি: সংগৃহীত
‘সামারফেস্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠানে দর্শকের সঙ্গে চিরকুটের সুমি। ছবি: সংগৃহীত

সুমি বলেন, ‘কালারফুল একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছে। প্রবাসী অনেক বাংলাদেশি এসেছিলেন, যাঁরা চিরকুটকে ভালোবাসেন। একসঙ্গে গেয়েছি আমাদের জনপ্রিয় গানগুলো। শ্রোতাদের এমন ভালোবাসায় আমরা দারুণ আপ্লুত।’

সুমি আরও বলেন, ‘আমরা ১৪-১৫ বছর ধরে দেশের বাইরে গান করছি। খুব ভালো লাগে এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বাংলা গানকে ছড়িয়ে দিতে। যদি কাউকে একটুও আনন্দ দিয়ে থাকি, সেটাই প্রাপ্তি।’

‘সামারফেস্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠানে গাইছেন সুমি। ছবি: সংগৃহীত
‘সামারফেস্ট ২০২৫’ অনুষ্ঠানে গাইছেন সুমি। ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি ব্যান্ড চিরকুট প্রকাশ করেছে তাদের চতুর্থ অ্যালবাম ‘ভালোবাসা সমগ্র’। অ্যালবামের দশটি গানের কথা ও সুর করেছেন ব্যান্ডের ভোকাল শারমিন সুলতানা সুমি। অ্যালবামটি স্পটিফাই, অ্যাপল মিউজিক, ইউটিউব, ফেসবুক মিউজিকসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শোনা যাচ্ছে।

চিরকুট জানিয়েছে, দেশে ফিরে নতুন অ্যালবাম ঘিরে কনসার্টের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। পাশাপাশি নতুন অ্যালবামের কাজও শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে।

