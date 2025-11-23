Ajker Patrika
গান

সরাসরি গান শোনাবে উচ্চারণ ব্যান্ড

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সরাসরি গান শোনাবে উচ্চারণ ব্যান্ড

আজম খানের মৃত্যুর ১৪ বছর পর আবার শুরু হয়েছে তাঁর গড়া ব্যান্ড উচ্চারণের কার্যক্রম। দেশ-বিদেশে কনসার্টসহ ব্যান্ডের সব কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আজম খানের পরিবার, ব্যান্ড সদস্য ও একটি এজেন্সির মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে। এবার টিভি চ্যানেলে সরাসরি গান শোনাতে আসছে উচ্চারণ। আজ রাত ৮টায় এনিগমা টিভিতে প্রচারিত হবে উচ্চারণ ব্যান্ডের লাইভ শো ‘ব্যান্ড কার্নিভ্যাল’।

গান শোনানোর পাশাপাশি এই লাইভ শোয়ে উচ্চারণ ব্যান্ডের সদস্যরা শোনাবেন আজম খানের জনপ্রিয় গানের পেছনের গল্প, স্মৃতি, সৃজনপ্রক্রিয়া এবং ব্যান্ডের দীর্ঘ সংগীতযাত্রার অভিজ্ঞতা। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন ইয়াসির আরাফাত জুয়েল। এনিগমা টিভির পাশাপাশি অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে তিন বন্ধু নীলু, সাদেক ও মনসুরকে নিয়ে আজম খান গড়ে তুলেছিলেন ব্যান্ড উচ্চারণ। ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করা ব্যান্ডটি ওই বছর বিটিভিতে গায় ‘এত সুন্দর দুনিয়ায় কিছুই রবে না রে’ এবং ‘চার কলেমা সাক্ষী দেবে’। এই দুটি গান জনপ্রিয় করে তোলে আজম খান ও উচ্চারণ ব্যান্ডকে। এরপর উচ্চারণকে সঙ্গে নিয়ে আরও বহু গান উপহার দিয়েছেন আজম খান।

মিস ইউনিভার্স বিজয়ীকে যে কারণে ‘ভুয়া’ বললেন পদত্যাগী বিচারক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পদত্যাগ করা বিচারক ওমর হারফুশ এবং মিস ইউনিভার্স বিজয়ী ফাতিমা বোশ। ছবি: সংগৃহীত
পদত্যাগ করা বিচারক ওমর হারফুশ এবং মিস ইউনিভার্স বিজয়ী ফাতিমা বোশ। ছবি: সংগৃহীত

৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার জমকালো সমাপ্তি ঘটলেও, মেক্সিকোর ফাতিমা বোশের মুকুট জয়কে ঘিরে এখন বিশ্বজুড়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক প্যানেল থেকে পদত্যাগকারী লেবানিজ-ফরাসি সুরকার ওমর হারফুশ অভিযোগ করেছেন, পুরো প্রতিযোগিতার ফলাফল ছিল পূর্বনির্ধারিত, ফাতিমার জয় হয়েছে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে।

মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচা-এর সঙ্গে বিজয়ী ফাতিমা বোশের বাবার গভীর ব্যবসায়িক লেনদেনের জেরেই এই কারচুপি করা হয়েছে বলে ওমরের দাবি।

ফাইনালের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ইনস্টাগ্রামে ওমর হারফুশ একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি লেখেন, ‘মিস মেক্সিকো একজন ভুয়া বিজয়ী। মিস ইউনিভার্স ফাইনালের ২৪ ঘণ্টা আগে আমি আমেরিকান এইচবিও-তে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে মিস মেক্সিকোই জিতবে—কারণ মিস ইউনিভার্সের মালিক রাউল রোচার ফাতিমা বোশের বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে।’

হারফুশ আরও দাবি করেন, ‘রাউল রোচা এবং তাঁর ছেলে এক সপ্তাহ আগে দুবাইয়ে আমার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, যেন আমি ফাতিমা বোশের পক্ষে ভোট দিই। তাঁরা বলেন, এটি আমাদের ব্যবসার জন্য ভালো হবে, তাই তাঁরা ফাতিমার জয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিল।’ হারফুশ জানিয়েছেন, এই বিতর্ক ও কারচুপির পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও প্রমাণ ২০২৬ সালের মে মাসে এইচবিও-তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ওমর হারফুশের অভিযোগ শুধু ফলাফল কারচুপিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি দাবি করেন, তিনি পদত্যাগ করেছেন কারণ চূড়ান্ত রাউন্ডের আগেই একটি ‘গোপন কমিটি’ শীর্ষ ৩০ ফাইনালিস্টদের নির্বাচন করে ফেলেছিল।

এছাড়া, তিনি প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের সংঘাত’-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। তাঁর অভিযোগ, একজন প্রতিযোগী এবং নির্বাচন কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের মধ্যে কথিত অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যা প্রতিযোগিতার নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করেছে।

বিচারকের পদত্যাগ নিয়ে বিতর্কের মুখে মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও)-এর সভাপতি রাউল রোচা একটি ভিডিও বিবৃতি দেন। রোচা নিশ্চিত করেন, ওমরের এসব অভিযোগের কারণে তাঁকে বিচারকের প্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

তিনি জানান, ওমরের ভিত্তিহীন এবং অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্যগুলো ‘বিয়ন্ড দ্য ক্রাউন’ নামের একটি দাতব্য উদ্যোগকে ঝুঁকির মুখে ফেলছিল। প্রমাণ হিসেবে রোচা টেক্সট মেসেজও প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ওমরকে তাঁর অভিযোগের জন্য হতাশার কথা জানান এবং বিচারক হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়ার হুমকি দেন। ওমর অবশ্য রোচার এই বক্তব্য অস্বীকার করে জানান, রাউল রোচার সঙ্গে হওয়া একটি ‘অসম্মানজনক কথোপকথন’-এর কারণেই তিনি নিজ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

মিস ইউনিভার্স অর্গানাইজেশন (এমইউও) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ওমরের সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে। সংস্থাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, প্রতিযোগিতার সমস্ত মূল্যায়ন স্বচ্ছ প্রোটোকল অনুসরণ করেই করা হয় এবং কোনো ইম্প্রোম্পটু জুরি বা গোপন কমিটি গঠন করা হয়নি। এই গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমইউও ওমর হারফুশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং তাঁকে ব্র্যান্ডের ট্রেডমার্ক ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে।

৭৪ তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতাটি ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের ননথাবুরিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী ফাতিমা বোশ ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কজার থেইলভিগের কাছ থেকে মুকুট গ্রহণ করেন এবং মেক্সিকো থেকে চতুর্থ প্রতিযোগী হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জয় করেন।

সিনেমা

নতুনভাবে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন বিদ্যা সিনহা মিম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিদ্যা সিনহা মিম। ছবি: সংগৃহীত
বিদ্যা সিনহা মিম। ছবি: সংগৃহীত

দুই বছরের বেশি সময় ধরে নতুন কোনো কাজ মুক্তি পায়নি বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০২৩ সালের অক্টোবরে সবশেষ তাঁকে দেখা গেছে জিতের বিপরীতে টালিউডের ‘মানুষ’ সিনেমায়। ওটিটিতে দেখা গেছে তারও কয়েক মাস আগে। মাঝে সরকারি অনুদানের ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ সিনেমার শুটিং করলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি। এরপর নতুন কোনো সিনেমা কিংবা ওটিটিতে মিমের কাজের খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিরতি কাটিয়ে আবারও দর্শকের সামনে ফিরতে প্রস্তুত মিম। ২০২৬ সাল হবে তাঁর কামব্যাকের বছর—এমনটাই জানালেন মিম।

অভিনয়ে না দেখা গেলেও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রমোশনের কাজে সব সময় সরব ছিলেন মিম। গতকাল একটি ফ্যাশন হাউসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানেই জানালেন, আগামী বছর আবারও দর্শকের সঙ্গে সিনেমা হলে তাঁর দেখা হবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে নতুন একটি সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন মিম। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাননি অভিনেত্রী।

এ দুটি ছাড়া মিমের হাতে আছে আরও বেশ কয়েকটি সিনেমা ও সিরিজের কাজ। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে বড় পর্দার পাশাপাশি আবার ওয়েব কনটেন্টেও নিয়মিত হবেন তিনি। মিম জানান, গত দুই বছর তাঁর কোনো কাজ মুক্তি না পেলেও অনেক কাজের প্রস্তাব পেয়েছেন। তবে তাড়াহুড়া না করে ছিলেন ভালো কাজের অপেক্ষায়। মিমের সেই অপেক্ষা অবশেষে শেষ হচ্ছে। আগামী মাসেই মিমের নতুন কাজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।

বিরতিতে যাওয়ার আগের সময়টা দারুণ কাটিয়েছিলেন মিম। শুরুটা হয়েছিল রায়হান রাফীর ‘পরান’ দিয়ে। ২০২২ সালে ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় অনন্যা চরিত্রে অভিনয় করে ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। এরপর ওই বছরে মুক্তি পাওয়া একই নির্মাতার ‘দামাল’ সিনেমাতেও প্রশংসিত হয় তাঁর অভিনয়। এর পরের বছর মিমকে দেখা যায় দীপংকর দীপনের ‘অন্তর্জাল’ সিনেমা ও সানী সানোয়ারের ‘মিশন হান্টডাউন’ ওয়েব সিরিজে।

সিনেমা

রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর-বুবলীর সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর-বুবলীর সিনেমা

আদর আজাদ ও শবনম বুবলী ‘পিনিক’ নামে একটি সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন গত বছরের শেষ দিকে। সে সময় জানানো হয়েছিল এ বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা। তবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নির্মাতারা। রোজার ঈদ পেরিয়ে কোরবানির ঈদ, দুর্গাপূজা—নানা উপলক্ষে মুক্তির পরিকল্পনা করেও হল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি পিনিক।

অবশেষে আগামী বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাচ্ছে পিনিক। এমনটাই জানালেন নির্মাতা জাহিদ জুয়েল। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।

জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘একটি ভালো সিনেমা উপহার দেওয়ার জন্যই পিনিক মুক্তি দিতে সময় নেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী রোজার ঈদে দর্শক দেখতে পারবে সিনেমাটি।’ মুক্তি পেতে দেরি হওয়ার কারণ জানিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘একটি গল্প যথাযথভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা চ্যালেঞ্জের বিষয়। সময়ের কথা না ভেবে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে কোথাও খুঁত না থাকে।’

সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ইউরো বাংলা এন্টারটেইনমেন্ট। সহপ্রযোজনার দায়িত্বে আছেন অভিনেতা শিমুল খান। তিনি জানান, একটি গানের শুটিং বাকি থাকায় আটকে ছিল পিনিক। সম্প্রতি শেষ হয়েছে সেই গানের দৃশ্যধারণের কাজ। শিমুল খান বলেন, ‘গানের শুটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দুই-তিন মাস আগে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝে আমাদের নায়িকা দেশের বাইরে ছিলেন। এ ছাড়া পোস্ট প্রোডাকশনে আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি। তাই কাজ শেষ হতে কিছুটা দেরি হলো।’

রহস্য এবং মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ঘরানায় নির্মিত হয়েছে পিনিক। জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘পিনিক সিনেমার গল্প খুব স্ট্রং। কেউ অ্যাকশন বানায়, কেউ থ্রিলার, কেউ আবার হরর বা রোমান্টিক বানায়। পিনিক সিনেমাটি তৈরি হয়েছে সব ঘরানা মিলিয়ে। দর্শক সিনেমাটি দেখলে মজা পাবে।’

পিনিক সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন আলীরাজ, ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোমেনা চৌধুরী, মাসুম বাশার, সমু চৌধুরী, শরীফ সিরাজ, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ।

হলিউড

স্কুইড গেম এবার হলিউডে

বিনোদন ডেস্ক
‘স্কুইড গেম’ সিরিজের দৃশ্য
‘স্কুইড গেম’ সিরিজের দৃশ্য

তৃতীয় সিজন দিয়ে শেষ হয়েছে জনপ্রিয় কোরিয়ান সিরিজ স্কুইড গেমের যাত্রা। তবে শেষ পর্বে রেখে গেছে টুইস্ট। সিরিজের একেবারে শেষে দর্শকদের চমকে দিয়েছিল অস্কারজয়ী হলিউড অভিনেত্রী কেট ব্লানচেটের উপস্থিতি। নিউইয়র্কের রাস্তায় এক ভবঘুরের সঙ্গে তাঁর থাকজি খেলার দৃশ্য দেখার পর থেকেই স্কুইড গেমের হলিউড সংস্করণ নিয়ে গুঞ্জন জোরালো হয়েছে।

তবে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা না আসায় ছিল ধোঁয়াশা। তা কিছুটা কাটল এবার। সংবাদমাধ্যম কলাইডার জানিয়েছে, আগামী বছর থেকে শুরু হবে ‘স্কুইড গেম: আমেরিকা’র শুটিং। এটি পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত হলিউড নির্মাতা ডেভিড ফিঞ্চার। আর স্কুইড গেমের পরিচালক হোয়াং ডোং হিয়োক প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হবেন এই প্রজেক্টের সঙ্গে।

যদিও স্কুইড গেম: আমেরিকা সিরিজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো। তবে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যালায়েন্সের ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে শুটিংয়ের দিনক্ষণ। সংগঠনটির তালিকা অনুযায়ী, আগামী বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস ও ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন স্থানে শুটিং হবে এ সিরিজের। কোরিয়ান স্কুইড গেম থেকে অনুপ্রাণিত হলেও এটি মূল সিরিজের রিমেক হবে না, বরং হলিউড সংস্করণ তৈরি হবে নতুন গল্প নিয়ে। তবে মূল ফরম্যাট একই থাকবে। ২০২৮ সালে সিরিজটি মুক্তি পেতে পারে।

স্কুইড গেম নেটফ্লিক্সে প্রথম এসেছিল ২০২১ সালে। প্রথম সিজনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার পর ২০২৪-এর ডিসেম্বরে এবং এ বছরের জুনে মুক্তি পেয়েছে আরও দুটি সিজন। এখনো নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজের অবস্থান ধরে রেখেছে স্কুইড গেম। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকলেও গল্প আর লম্বা করেননি নির্মাতা। তৃতীয় সিজনেই সমাপ্তি টেনেছেন। দর্শকদের চোখ এবার হলিউড সংস্করণের দিকে। হলিউডে গিয়ে স্কুইড গেম কতটা নতুনত্ব পাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

