ফরিদা পারভীনের অবস্থা সংকটাপন্ন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফরিদা পারভীন; ছবি: সংগৃহীত
ফরিদা পারভীন; ছবি: সংগৃহীত

আবারও অসুস্থ হয়ে রাজধানীর ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। ২ সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

ফরিদা পারভীনের বড় ছেলে ইমাম গণমাধ্যমকে জানান, ২ সেপ্টেম্বর শিল্পীর ডায়ালাইসিস করানোর কথা ছিল। সে অনুযায়ী হাসপাতালে নেওয়ার পর শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হলে তাঁকে দ্রুত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে নেওয়া হয়।

ইমাম বলেন, ‘ডায়ালাইসিস করার পর আরও কিছু সমস্যা ধরা পড়ায় তাঁকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে। তিনি (ফরিদা পারভীন) এখন আইসিইউতে আছেন। তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন।’

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ফরিদা পারভীনের চিকিৎসার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে ফরিদা পারভীনের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।

কয়েক বছর ধরে কিডনি রোগে ভুগছেন ফরিদা পারভীন। সপ্তাহে তিনবার ডায়ালাইসিস করাতে হয় তাঁর। সেই সঙ্গে রক্তে সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, ডায়াবেটিসসহ একাধিক শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন তিনি।

গত জুলাইয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ফরিদা পারভীনকে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন থেকে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি।

