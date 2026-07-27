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শিশুশিল্পী প্রতিভা অন্বেষণে রিয়েলিটি শো ‘শাপলা কুঁড়ি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৭ জুলাই ২০২৬, ০৯: ৪৪
শিশুশিল্পী প্রতিভা অন্বেষণে রিয়েলিটি শো ‘শাপলা কুঁড়ি’
গতকাল চ্যানেল আইয়ে রিয়েলিটি শো ‘শাপলাকুঁড়ি’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শুরু হচ্ছে শিশুশিল্পী প্রতিভা অন্বেষণে রিয়েলিটি শো ‘শাপলা কুঁড়ি ২০২৬’। প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে বাংলাদেশ জিয়া শিশু একাডেমি। এই আয়োজনে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চ্যানেল আই। পুরো প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠান আকারে প্রচার করবে তারা। প্রতিযোগিতার বিষয় থাকছে কিরাত, আবৃত্তি, অভিনয়, সংগীত, নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত। দেশের ১২টি জোনে প্রাথমিকভাবে বিজয়ীরা বিষয়ভিত্তিক নির্বাচনে ১৫টি একক এবং ৩টি দলীয় বিষয়ে অংশ নিতে পারবে। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ তিনটি একক এবং একটি দলীয় বিষয়ে অংশ নিতে পারবে।

প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্ব প্রচারিত হবে চ্যানেল আইয়ের পর্দায়। গতকাল থেকে শুরু হয়েছে রেজিস্ট্রেশন, চলবে আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত। বিস্তারিত জানা যাবে চ্যানেল আই এবং বাংলাদেশ জিয়া শিশু একাডেমির ওয়েবসাইটে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা উপলক্ষে গতকাল চ্যানেল আইয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অতিথি ছিলেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেন, সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর এবং বাংলাদেশ জিয়া শিশু একাডেমির মহাপরিচালক হুমায়ুন কবীর। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নজরুলসংগীতশিল্পী ফেরদৌস আরা, ফাতেমা তুজ জোহরা, কণ্ঠশিল্পী বিউটি, লায়লা, মৌমিতা বড়ুয়া প্রমুখ।

অতিথিরা আশা ব্যক্ত করেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সারা দেশ থেকে নতুন প্রতিভাবান শিশুশিল্পীদের খুঁজে বের করা যাবে।

বিষয়:

শিল্পীছাপা সংস্করণবিনোদনশিশু
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