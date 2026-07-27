Ajker Patrika
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হলিউড

‘ব্ল্যাক প্যান্থার ৩’ ও নতুন ‘ঘোস্ট রাইডার’ সিনেমার ঘোষণা দিল মার্ভেল

বিনোদন ডেস্ক
‘ব্ল্যাক প্যান্থার ৩’ ও নতুন ‘ঘোস্ট রাইডার’ সিনেমার ঘোষণা দিল মার্ভেল
ডেভিড জনসন ও রায়ান গসলিং। ছবি: সংগৃহীত

এবারের সান দিয়েগো কমিক-কন উৎসব জমিয়ে দিয়েছে মার্ভেল স্টুডিওস। ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে প্রতিবছর আয়োজিত এই উৎসবে সমবেত হন নির্মাতা, প্রযোজক, অভিনয়শিল্পী ও কমিকস স্রষ্টারা। আসে নতুন সিনেমার ঘোষণা, প্রকাশ করা হয় আলোচিত সব মেগা প্রজেক্টের ট্রেলার ও ফার্স্ট লুক। কমিক-কনের এবারের আসরে মার্ভেল ভক্তদের জন্য দুটি চমক উন্মোচন করেছেন স্টুডিওটির প্রধান কেভিন ফেইজ। দিয়েছেন ‘ব্ল্যাক প্যান্থার ৩’ এবং নতুন ‘ঘোস্ট রাইডার’ সিনেমার ঘোষণা।

ব্ল্যাক প্যান্থার ৩

মার্ভেলের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা ‘ব্ল্যাক প্যান্থার’ প্রথম আসে ২০১৮ সালে। প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কাল্পনিক দেশ ওয়াকান্দার সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমাটি আয় করে ১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন ডলার। অস্কারে সাতটি বিভাগে মনোনয়ন পেয়ে তিনটিতে জয়লাভ করে। ২০২২ সালে মুক্তি পায় এর সিকুয়েল ‘ব্ল্যাক প্যান্থার: ওয়াকান্দা ফরএভার’। এটি বিশ্বজুড়ে ৮৫৯ মিলিয়ন ডলার আয় করে এবং ৫টি বিভাগে অস্কারে মনোনয়ন পায়।

ভক্তদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ব্ল্যাক প্যান্থার সিরিজের তৃতীয় সিনেমার ঘোষণা এল। প্রয়াত চ্যাডউইক বোসম্যান অভিনীত চরিত্র কিং টি-চালার ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ডেভিড জনসন। এ পর্বে তিনিই ওয়াকান্দার পরবর্তী ব্ল্যাক প্যান্থার।

তৃতীয় পর্বের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে যাচ্ছেন অস্কারজয়ী অভিনেতা ডেনজেল ওয়াশিংটন। ব্ল্যাক প্যান্থার দিয়ে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে পা রাখছেন তিনি। পরিচালক রায়ান কুগলার জানিয়েছেন, ৭০ মিমি ফিল্ম ফরম্যাটে সিনেমাটির শুটিং হবে, যা প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ভিন্ন অভিজ্ঞতা দেবে। মুক্তি পাবে ২০২৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর।

ঘোস্ট রাইডার

অন্যায়ের চরম প্রতিশোধ এবং অভিশাপকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঢাল বানিয়ে পাপমুক্তির লড়াই, এককথায় এটাই ঘোস্ট রাইডারের থিম। ২০০৭ সালের ‘ঘোস্ট রাইডার’ ও ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া এর সিকুয়েল ‘ঘোস্ট রাইডার: স্পিরিট অব ভেঞ্জেন্স’ সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করেন নিকোলাস কেজ। ১৫ বছর পর নতুন ঘোস্ট রাইডার সিনেমার ঘোষণা দিল মার্ভেল স্টুডিওস। একেবারেই নতুন গল্প আর চরিত্র নিয়ে তৈরি হবে সিনেমাটি। এবার কেন্দ্রীয় চরিত্রে আসছেন রায়ান গসলিং। এর মাধ্যমে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে যোগ দিচ্ছেন তিনি। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন শন লেভি, যিনি সম্প্রতি রায়ানকে নিয়ে বানিয়েছেন ‘স্টার ওয়ার্স: স্টারফাইটার’। ঘোস্ট রাইডারের নতুন পর্বটিও মুক্তি পাবে ২০২৮ সালে।

বিষয়:

অভিনয়ছাপা সংস্করণক্যালিফোর্নিয়াসিনেমাহলিউডবিনোদন
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