‘বাজি’ দিয়ে ফিরল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৪৯
‘বাজি’ গানের ভিডিওতে ইমন চৌধুরী ও হাশিম মাহমুদ। ছবি: সংগৃহীত
এক বছরের বেশি সময় পর প্রকাশ পেল কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের নতুন গান। ‘বাজি’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন সাদা সাদা কালা কালাখ্যাত হাশিম মাহমুদ। ইমন চৌধুরীর সঙ্গে গানটিতে কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি। সংগীত আয়োজন করেছেন ইমন চৌধুরী। গানের ভিডিওতে দেখা গেছে তাঁদের।

হাশিম মাহমুদের লেখা বাজি গানটিতে ফুটে উঠেছে সাধারণ এক রমণীর অপার্থিব মোহময়ী নিষ্পাপ ও কোমল প্রেমের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গল্প। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা কণ্ঠ ও সুরের মেলবন্ধন দেখা গেছে গানটিতে। ইমন চৌধুরীর সংগীতায়োজনে এই গানে আরও ফুটে উঠেছে বৈচিত্র্যময় লোকজ সংগীত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাদ্যযন্ত্রের মাধুর্য এবং প্রাণশক্তিতে ভরপুর লোকশিল্প।

বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচের সঙ্গে গান করার জন্য বিখ্যাত টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী ধুয়া গানের দলকেও দেখা গেছে গানটিতে। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে লালন করা এক অপরূপ সাংস্কৃতিক নিদর্শন বহন করে চলছে তারা। বাজির ধ্বনি আরও সমৃদ্ধ করেছেন বংশীবাদক কিয়ো উ প্রু মারমা এবং তাঁর দাদি ম্রাকোইচিং মারমা। ম্রাকোইচিং গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মারমা ভাষায়।

ইমন চৌধুরী বলেন, ‘এই গান হচ্ছে কথা কইয়ো গানের আরেকটি পার্ট। বলা যায়, বাজি হচ্ছে কথা কইয়ো গানের জবাব। কথা কইয়ো হলো মেয়ের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে। আর এই গান সেই মেয়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেটির জবাব। আগের গানটিতে মৈমনসিংহ গীতিকা যুক্ত করা হয়েছিল। এবার জালাল উদ্দিন খাঁর একটি গান আমরা সুর করে যুক্ত করেছি ধোয়া গানের ঘরানায়।’

ইমন চৌধুরী আরও বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এই গানে যেন পুরো বাংলাদেশের রূপ দেখাতে পারি। গানটি দেখে যেন মনে হয় এটাই বাংলাদেশ। পাহাড়, সমুদ্র, নদী, সমতলের সঙ্গে গানটির কথা, সুর, নাচ, ভিজুয়াল—সব মিলিয়ে এটি এমন এক সুরেলা সমন্বয়, যেখানে একসঙ্গে ধরা পড়েছে বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।’

বাজি কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় সিজনের চতুর্থ গান। সর্বশেষ গত বছরের মে মাসে প্রকাশ পেয়েছিল ‘অবাক ভালোবাসা’। ওয়ারফেজের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নতুন আঙ্গিকে গানটি পরিবেশন করেছিল ব্যান্ডটি।

শুনুন কোক স্টুডিও বাংলার নতুন গান ‘বাজি’:

বাংলা গানগানসংগীতবিনোদন
