১৭ বছর পর সংগীতসফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আসিফ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন দেশের মাটিতে কোনো ওপেন এয়ার কনসার্টে অংশ নিতে পারেননি আসিফ আকবর। পাসপোর্ট নবায়নের অনুমোদন না পাওয়ায় যেতে পারেননি বিদেশের কনসার্টেও। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২৩ সালে ই-পাসপোর্ট হাতে পান আসিফ। গান গাইতে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মেলে তাঁর। তবে নিজের গানের দল ছাড়া বিদেশের কনসার্টে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। এবার মিলছে সেই সুযোগও। এরই মধ্যে নিজের গানের দল দি এ টিম নিয়ে অংশ নিয়েছেন বিদেশের কয়েকটি কনসার্টে। চলতি মাসের ৮ তারিখে দি এ টিম নিয়ে মালদ্বীপের হুলোমালে সিনথেটি গ্রাউন্ডে কনসার্ট করে এসেছেন আসিফ। এবার যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে। প্রায় দেড় মাসের সংগীতসফরে ৩০ আগস্ট দেশ ছাড়বেন আসিফ আকবর ও তাঁর দল। তাঁদের সঙ্গে থাকছেন কণ্ঠশিল্পী আতিয়া আনিসা।
দীর্ঘ ১৭ বছর পর গান গাইতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন আসিফ। এই সফরে এখন পর্যন্ত ১০টি কনসার্টে গান গাওয়ার কথা চূড়ান্ত করেছেন তিনি। তবে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র সফর প্রসঙ্গে আসিফ বলেন, ‘যাঁদের সঙ্গে দেশে গান গাই, তাঁদের সঙ্গে বিদেশেও গান গাই। তাঁরা আমার সম্মানিত মিউজিশিয়ান, আমরা দি এ টিম। ২০০৬-০৭ সালে ল্যাপটপ মিউজিকের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেলে পশ্চিমা দেশগুলোর কনসার্টে যন্ত্রশিল্পীদের যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, দি এ টিম দেশে ফেলে রেখে বিদেশে কনসার্ট করব না। ধৈর্য ধরেছি, সফলও হয়েছি। ১৭ বছর পর ৩০ আগস্ট আমেরিকার বাফেলোতে ঐতিহ্যবাহী ফোবানা কনভেনশনের মাধ্যমে দি এ টিম আবারও অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে।’
দি এ টিমে আসিফের সঙ্গে টিম লিডার হিসেবে এবং কি-বোর্ডে থাকছেন উজ্জ্বল সিনহা, ড্রামসে বিকাশ রায়, লিড গিটারে শামু বড়ুয়া এবং বেজ গিটারে নাদিমুর রহমান। সংগীতসফরটির আয়োজন করছে গ্যালাক্সি মিডিয়া। বাংলাদেশ থেকে সমন্বয় করছেন রূপকথা প্রোডাকশনসের এনামুল কবীর সুজন।
সংগীতসফরের পরিকল্পনা নিয়ে আসিফ বললেন, ‘সফর দুই মাসের হলেও এত দিন দেশের বাইরে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই পুরো সেপ্টেম্বরে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে অন্তত ১০টি কনসার্টে গাইব বলে আশা করছি। চেষ্টা করব অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরতে। তবে একান্তই সম্ভব না হয়, যদি কনসার্টের সংখ্যা বেড়ে যায়, তবে ফিরতে কিছুটা দেরি হতে পারে।’
