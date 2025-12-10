বিজয়ের মাসে সুমীর চার গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিজয়ের মাসে নতুন চার গান নিয়ে আসছেন গীতিকার, সুরকার ও সংগীতশিল্পী সুমী শারমীন। চারটি গানই লিখেছেন সুমী, দুটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন, বাকি দুটি গান গেয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গোপ ও সাব্বির জামান। গানগুলো সুর করেছেন শান সায়েক ও সাব্বির জামান।
সুমী গেয়েছেন ‘রোদ্দুর কোলাহল’ ও ‘কোনো এক বিকেলে’ শিরোনামের দুটি গান। রোদ্দুর কোলাহল গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন শান সায়েক। কোনো এক বিকেলের সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন সাব্বির জামান। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা গোপ গেয়েছেন ‘বিজয় রাঙানো সুখ’ শিরোনামের গান। এটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন শান সায়েক; সাব্বির জামান গেয়েছেন নিজের সুর ও সংগীতায়োজনে ‘ভালোবাসি তোমায়’ শিরোনামের গান। সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন লোকেশনে গানগুলোর মিউজিক ভিডিওর শুটিং হয়েছে।
গানগুলো নিয়ে সুমী শারমীন বলেন, ‘প্রতিটি গানেই জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। গানগুলো নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী। চারটি গানেরই সুর শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যাবে—এতটুকু আমি নিশ্চিত বলতে পারি।’
প্রিয়াঙ্কা গোপ বলেন, ‘বিজয় রাঙানো সুখ গানটির কথা যেমন চমৎকার, গানের সুরও সহজ-সরল। সাধারণত এই ধরনের গান আমার গাওয়া হয় না। কিন্তু এই গান গেয়ে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।’
সাব্বির জামান বলেন, ‘সুমী আপার গানের কথাগুলো সাবলীল ও গভীরতায় পূর্ণ। তাঁর লেখনীর গুণেই সুর করাটা সহজ হয়ে যায়। এই গানগুলোর সুর সত্যিই মনে গেঁথে যাওয়ার মতো।’
প্রিয়াঙ্কা গোপের গাওয়া গানটি প্রকাশিত হবে এনিগমা টিভি ইউটিউব চ্যানেলে এবং সাব্বিরের গানটি আলফা আই ইউটিউব চ্যানেলে। সুমী শারমীনের গাওয়া গান দুটিও প্রকাশিত হবে ইউটিউবে, চ্যানেলের নাম শিগগির শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।
বিনোদন ডেস্ক
সৌন্দর্য ধরে রাখতে অনেকে এখন প্লাস্টিক সার্জারির আশ্রয় নিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এ প্রবণতা বেড়েছে হলিউডের নতুন অভিনেত্রীদের মধ্যে। বিষয়টির সমালোচনা করেছেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী কেট উইন্সলেট। সানডে টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেট বলেছেন, ‘এ প্রজন্মের অভিনেত্রীরা ইনস্টাগ্রামে আরও বেশি লাইক পাওয়ার জন্য নিজেদের নিখুঁত দেখানোর প্রতি মগ্ন হয়ে পড়েছে। এটা আমাকে খুব বিরক্ত করে।’
শুধু প্লাস্টিক সার্জারি নয়, ওজন কমানোর জন্য অনেকে নানা রকম ওষুধ সেবন করেন। এটি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে কেট উইন্সলেট বলেন, ‘কেউ যদি মনে করে, তার আত্মসম্মান নির্ধারিত হবে শুধুই তার চেহারা দিয়ে, তাহলে সেটা ভয়ানক। অনেকে ওজন কমানোর জন্য ওষুধ খাচ্ছে। বোটক্স ও ফিলারের পেছনে প্রচুর অর্থ খরচ করছে। এসব তাদের কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। নিজেদের শরীর ও চেহারা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কিন্তু আসলে এসব ওষুধ যে তাদের কতটা ক্ষতি করছে, সে ব্যাপারে তারা সচেতন নয়। নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা করছে তারা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে।’
কেট উইন্সলেট জানান, বার্ধক্য রোধের জন্য তিনি কখনো এসব উপায় অবলম্বনের চিন্তাও করেননি। অভিনেত্রী জানান, শুধু তিনি নন, হেলেন মিরেন, টনি কোলেট, আন্দ্রেয়া রাইজবোরো, সিগর্নি ওয়েভার—সবাই হলিউডের প্লাস্টিক সার্জারির প্রবণতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। কেট উইন্সলেট বলেন, ‘যখন হাতে-মুখে বয়সের ছাপ পড়ে যায়, সেটা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। এটাই তো জীবন। বয়স অনুযায়ী চেহারা বদলায়। আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দরী নারী যারা, তাদের অনেকের বয়স ৭০ বছরের বেশি। এখনকার অনেক নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই, এটা আমাকে হতাশ করে।’
কৃত্রিমতায় কোনো সৌন্দর্য নেই, নকলের আশ্রয় না নিয়ে সব সময় যেটা বাস্তব, সেটাই প্রকাশ করতে হবে—নতুন অভিনেত্রীদের প্রতি এটাই পরামর্শ কেট উইন্সলেটের।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ওয়ার্নার ব্র’স বা ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কিনতে বাজারে নেটফ্লিক্সের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হাজির হয়েছে। তারা আর কেউই না, প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্স। নেটফ্লিক্স ওয়ার্নার ব্রাদার্স কেনার জন্য দাম হাঁকিয়েছিল ৭২ বিলিয়ন ডলার। তবে বিপরীতে প্যারামাউন্ট হাঁকিয়েছে ১০৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের একচ্ছত্র আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং শক্তিশালী মিডিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এটি তাদের শেষ চেষ্টা।
সপ্তাহজুড়ে প্যারামাউন্ট এবং কমকাস্টের সঙ্গে দর-কষাকষির শেষে গত শুক্রবারই নেটফ্লিক্স ৭২ বিলিয়ন ডলারের ইক্যুইটি চুক্তিতে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি, ফিল্ম স্টুডিও ও স্ট্রিমিং সম্পত্তি নিজেদের দখলে নিতে চলেছে বলে খবর রটেছিল। তবে প্যারামাউন্টের এই নতুন চালে স্পষ্ট যে, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং তাদের অমূল্য সম্পদ এইচবিও ও ডিসি কমিকসের দখল নিয়ে এই দড়ি টানাটানি এত সহজে শেষ হবে না।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির পরিচালকমণ্ডলী সোমবার বিকেলে জানান, তাঁরা প্যারামাউন্টের প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখবেন। তবে নেটফ্লিক্সের ব্যাপারে তাঁদের আগের সুপারিশে কোনো বদল আসছে না। তাঁরা নিজ কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়েছেন, প্যারামাউন্ট স্কাইড্যান্সের প্রস্তাবের বিষয়ে আপাতত ‘কোনো পদক্ষেপ না নিতে।’
প্যারামাউন্টের শেয়ারপ্রতি ৩০ ডলারের এই নগদ প্রস্তাবে অর্থ জোগান দিচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের বিনিয়োগ সংস্থা অ্যাফিনিটি পার্টনার্স, কয়েকটি মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র পরিচালিত বিনিয়োগ তহবিল এবং এলিসন পরিবার। প্যারামাউন্টের কর্ণধার ডেভিড এলিসনের বাবা ল্যারি এলিসন বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি এবং হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।
হোয়াইট হাউসের এক কর্তা ও এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল এক ব্যক্তির সূত্র ধরে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, নেটফ্লিক্সের চুক্তির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ল্যারি এলিসন ট্রাম্পকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে এই লেনদেন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
প্যারামাউন্টের দাবি, গোটা ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির জন্য তাদের দর নেটফ্লিক্সের চেয়ে অনেক বেশি সুবিধাজনক। এটি শেয়ারহোল্ডারদের ১৮ বিলিয়ন ডলার বেশি নগদ অর্থ দেবে এবং আইনি অনুমোদন পেতেও সুবিধা হবে। তাদের মতে, প্যারামাউন্ট ও ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জোট, যা কিনা ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম মিডিয়া চুক্তি হতে চলেছে, তা শিল্পী সমাজ, সিনেমা হল এবং সাধারণ গ্রাহকদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। কারণ, এতে প্রতিযোগিতা বাড়বে।
প্যারামাউন্টের সিইও ডেভিড এলিসন এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমাদের বিশ্বাস—এই প্রস্তাব হলিউডকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।’ আলাদাভাবে তিনি আরও জানান, প্যারামাউন্টের প্রস্তাবে ‘উচ্চতর হেডলাইন ভ্যালু, সেই ভ্যালুর ক্ষেত্রে বর্ধিত নিশ্চয়তা, আইনি অনুমোদনের বৃহত্তর নিশ্চয়তা, এবং হলিউড, গ্রাহক ও প্রতিযোগিতা-বান্ধব এক ভবিষ্যৎ’ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
উল্লেখ্য, প্যারামাউন্টের প্রস্তাবে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির কেবল টেলিভিশন সম্পত্তিগুলোও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে নেটফ্লিক্সের দর শুধু ওয়ার্নার ব্রাদার্স ফিল্ম ও টেলিভিশন স্টুডিও, এইচবিও এবং এইচবিও ম্যাক্স স্ট্রিমিং পরিষেবার জন্য সীমিত।
এদিকে এক সম্মেলনে নেটফ্লিক্সের কো-সিইও টেড স্যান্ডোস জানালেন, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের জন্য প্যারামাউন্টের এই ‘শত্রুতামূলক’ দর ‘সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না।’ তবে তিনি এই চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। স্যান্ডোস বলেন, ‘প্যারামাউন্ট আজ যে প্রস্তাব নিয়ে কথা বলছে, তাতে এলিসনরা ৬ বিলিয়ন ডলারের সিনার্জির কথা বলছেন। আপনার কী মনে হয় এই সিনার্জি কোথা থেকে আসবে? কর্মী ছাঁটাই করে? আমরা কিন্তু চাকরি কাটছি না, বরং কাজের সুযোগ তৈরি করছি।’
নিয়ন্ত্রক সংস্থায় দেওয়া নথিতে প্যারামাউন্ট জানিয়েছে, প্যারামাউন্টের মালিক এলিসন পরিবার এবং বেসরকারি ইক্যুইটি সংস্থা রেডবার্ড ক্যাপিটাল ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ইক্যুইটি মূলধনের জোগান দিতে রাজি হয়েছে। এই প্রস্তাবে আরও অর্থ জোগান আসছে কুশনারের অ্যাফিনিটি পার্টনার্স, সৌদি ও কাতারের সভরেন ওয়েলথ ফান্ড এবং আবুধাবি সরকারের মালিকানাধীন এল’ইমাদ হোল্ডিং কোং-এর থেকে।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্যারামাউন্টের প্রস্তাব মেনে নিলে তাদের নেটফ্লিক্সকে ২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ব্রেকআপ ফি দিতে হবে। অন্যদিকে যদি নেটফ্লিক্সের চুক্তি ভেস্তে যায়, তবে এই স্ট্রিমিং সংস্থাকে ৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে। নেটফ্লিক্সের দর ইতিমধ্যে কড়া অ্যান্টিট্রাস্ট তদন্তের মুখোমুখি হতে পারে, এবং ট্রাম্পও তাদের প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
ট্রাম্প সোমবার বলেন, দরদাতা উভয় পক্ষই ‘আমার বন্ধু নন’, এবং তিনি ‘যা ঠিক তাই করতে চান।’ তিনি আরও যোগ করেন যে প্যারামাউন্টের দর নিয়ে তিনি কুশনারের সঙ্গে কথা বলেননি। তবে গতকাল সোমবার সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেভিড এলিসন বলেছিলেন, এই দর-কষাকষিতে একটি ‘স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব’ রয়েছে।
নিরব-পরীর ‘গোলাপ’ সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
এ বছরের প্রথম মাসেই ঘোষণা এসেছিল ‘গোলাপ’ সিনেমার। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন নিরব হোসেন ও পরীমণি। সিনেমার পরিচালক সামছুল হুদা। গত ফেব্রুয়ারিতে শুটিং শুরুর কথা জানিয়েছিলেন নির্মাতা। তবে ঘোষণার ১১ মাস পেরিয়ে গেলেও এই সিনেমার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এখনো শুরু হয়নি সিনেমার শুটিং। পরিচালক সামছুল হুদা জানালেন, নানা জটিলতায় এ বছর গোলাপের শুটিং শুরু হয়নি। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নতুন করে শুটিংয়ের পরিকল্পনা করছেন তিনি।
কেন এখনো শুরু হয়নি শুটিং—জানতে চাইলে নির্মাতা সামছুল হুদা বলেন, ‘গল্প নিয়ে একটু ঝামেলা ছিল। তাই এ বছর শুটিংয়ে যেতে পারি নাই। পুরো টিমের সঙ্গে কথা বলে গল্প পরিমার্জন শেষে নতুন করে সাজানো হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুটিং শুরুর পরিকল্পনা করছি।’
নতুন শিডিউল নিয়ে অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেছেন নির্মাতা। আলোচনা হয়েছে গল্প নিয়েও। আশা করছেন এবার আর কোনো জটিলতা হবে না। সামছুল হুদা বলেন, ‘অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ আছে আমাদের। নতুন গল্প ও শুটিং পরিকল্পনা নিয়েও আমাদের কথা হয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে সবুজসংকেত পেলেই শুটিং শুরুর সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ হয় নিরবের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরা একটি ভালো সিনেমা উপহার দিতে চাই দর্শকদের। তাই গল্প নিয়ে আমরা বেশ খুঁতখুঁতে ছিলাম। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নির্মাতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিছু পরিমার্জনের বিষয় ছিল, সেগুলো করা হয়েছে। নতুন কিছু দৃশ্যের সংযোজনও হয়েছে। সবার মতামতের ভিত্তিতেই এসব পরিমার্জন হয়েছে। আমিও এ বছর অনেকটা সময় দেশের বাইরে ছিলাম। সব মিলিয়ে সিনেমার কাজ শুরু করা যায়নি। গল্প এখন চূড়ান্ত হয়েছে। চিত্রনাট্যের কাজও প্রায় শেষ। আশা করছি নতুন বছরে শুটিংয়ে যেতে পারব। দারুণ একটি সিনেমা উপহার দিতে পারব দর্শকদের।’
গল্পওয়ালা প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে গোলাপ। এটি তৈরি হবে থ্রিলার গল্পে। সঙ্গে থাকছে অ্যাকশন। নির্মাতা জানান, এটি মূলত পলিটিক্যাল থ্রিলার। ছোট একটি শহরের রাজনৈতিক দৃশ্যপট উঠে আসবে এতে। সিনেমার গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অনিক বিশ্বাস।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অনুমতি না পাওয়ায় একের পর এক স্থগিত হচ্ছে বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজন করা কনসার্ট। এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আলী আজমত, ব্যান্ড জাল, কাভিশ এবং ভারতীয় সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের কনসার্ট। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কা জেগেছিল এই মাসে আয়োজন করা পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের দুটি কনসার্ট নিয়ে। সেই শঙ্কা কাটাতে আলাদা আয়োজন বাতিল করে দুটির পরিবর্তে যৌথভাবে আতিফের একটি কনসার্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ও স্পিরিটস অব জুলাই।
১৩ ডিসেম্বর পূর্বাচলের নিউ প্রজেক্ট টাউনের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের এই কনসার্ট। এদিন আতিফের সঙ্গে আরও পারফর্ম করবে বাংলাদেশের নেমেসিস ব্যান্ড এবং ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস।
বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, কিছু বাস্তবতা ও জটিলতার কারণে এককভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে না পারলেও অবশেষে স্পিরিটস অব জুলাই এবং মেইন স্টেজ যৌথভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে এ বছরের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত এই কনসার্ট।
কনসার্টটি থেকে অর্জিত মোট লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ অর্থ দেওয়া হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে। সংস্থাটির চলমান শহীদদের পরিবার এবং আহতদের স্থায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে এই অর্থ। জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের পাশে দাঁড়াতে গত বছরও ‘ইকোস অব রেভল্যুশন’ নামে একটি চ্যারিটি কনসার্ট আয়োজন করেছিল স্পিরিটস অব জুলাই।
এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলা হয়েছে, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি কনসার্ট আয়োজন করা নয়; বরং সংগীতের শক্তিকে সবার হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে আনন্দের পাশাপাশি থাকবে দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি মানুষের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এই আয়োজন থেকে যা আয় হবে, তার বড় একটি অংশ জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। তাই এই কনসার্ট শুধু বিনোদনের অনুষ্ঠান নয়, এটি এক মানবিক প্রয়াস।’
কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম চলোঘুড়ি ওয়েবসাইটে। আতিফের গানের শিরোনামের সঙ্গে মিল রেখে তিন ক্যাটাগরিতে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দুরি এরিয়ায় ২ হাজার ৪৯৯ টাকা, আদাত এরিয়ায় ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং পেহলি নাজার এরিয়ায় ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আদাত এরিয়ার টিকিট বিক্রি।
