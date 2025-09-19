Ajker Patrika
‘ইয়া আলী’ গানের শিল্পী জুবিন গার্গ আর নেই

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রখ্যাত বলিউড প্লেব্যাক শিল্পী ও অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গ মারা গেছেন। সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। ৫২ বছর বয়সী এই শিল্পী নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর সংগীত পরিবেশনার কথা ছিল।

সাগর থেকে উদ্ধার করার পর তাঁকে সিপিআর দেওয়া হলেও, সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ভারতীয় সময় দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের এক প্রতিনিধি এনডিটিভিকে জানান, স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় জুবিন গার্গের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ফেস্টিভ্যালের প্রতিনিধি অনুজ কুমার বরুয়া বলেন, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে জুবিন গার্গের মৃত্যুর খবর আমরা নিশ্চিত করছি। স্কুবা ডাইভিং করার সময় তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় ও সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে বাঁচানোর সব চেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি আইসিইউতে মারা যান।’

গান, সুর এবং অভিনয় দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিচিতি লাভ করেন জুবিন গার্গ। তিনি অসমিয়া, বাংলা এবং হিন্দি ভাষার ছবিতে গান গেয়েছেন। বিশেষত, ইমরান হাশমি ও কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ‘গ্যাংস্টার’ সিনেমার ‘ইয়া আলী’ গানটি তাঁকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। এ ছাড়া ‘কৃষ ৩’ সিনেমার ‘দিল তু হি বাতা’ সহ আরও অনেক হিট গান রয়েছে তার ঝুলিতে। তিনি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’, ‘মিশন চায়না’, ‘দীনবন্ধু’, ‘মন জাই’-সহ কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় ও পরিচালনাও করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ‘আজ আসাম তার প্রিয় সন্তানদের একজনকে হারাল। জুবিন আসামের জন্য কী ছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। জুবিনের কণ্ঠের মধ্যে মানুষকে উজ্জীবিত করার এক অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল এবং তার সংগীত সরাসরি আমাদের মন ও আত্মাকে স্পর্শ করত।’

আসামের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অশোক সিংহাল এবং সাবেক সংসদ সদস্য রিপুন বোরাও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। জুবিন গার্গের স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গার্গ একজন ফ্যাশন ডিজাইনার।

