সপরিবারে বাংলাদেশে শ্রীকান্ত আচার্য

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। তাই বাংলাদেশের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ রয়েছে। আগেও অনেকবার এই দেশে এসেছেন তিনি। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শ্রীকান্ত জানিয়েছেন, বাংলাদেশে এলে শিকড়ের ঘ্রাণ পান তিনি। সম্প্রতি এই গুণী শিল্পী সপরিবারে বাংলাদেশে এসেছেন।
জানা গেছে, বাংলাদেশে আসার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সংগীতজগতের সহকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শ্রীকান্ত। এরই মধ্যে তিনি ঘুরে এসেছেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। পয়লা বৈশাখের উৎসবমুখর আবহে পরিবার নিয়ে সময় কাটানো, শহরের প্রাণচাঞ্চল্য উপভোগ করা—সব মিলিয়ে শ্রীকান্তের এবারের সফর যেন হয়ে উঠেছে বিশেষ।
বাংলাদেশ সফর নিয়ে শ্রীকান্ত বলেন, ‘২০০০ সাল থেকে আমি বাংলাদেশে আসছি। এই ২৬ বছরে আমি ঢাকাতে তো অনেকবার এসেছি, পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাতেও ঘুরেছি। তবে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আমি এই প্রথমবার এলাম। একদিকে পয়লা বৈশাখের আনন্দ, অন্যদিকে আমি সপরিবারে এখানটায় ঘুরতে এসেছি। উৎসবের মেজাজের ভেতরে ঐতিহাসিক জায়গাটা ঘুরে দেখে খুব ভালো লেগেছে।’
ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশাপাশি গত বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীকান্ত গিয়েছিলেন ঢাকার প্রকাশনী সংস্থা বাতিঘরে। সেখানে বিভিন্ন লেখকের বই ঘেঁটে দেখেছেন। কথা বলেছেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।
পশ্চিমবঙ্গের পাশপাশি বাংলাদেশেও তুমুল জনপ্রিয় শ্রীকান্ত আচার্য। বাংলাদেশি শ্রোতাদের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে শ্রীকান্ত বলেন, ‘আমি বিশ্বের নানা দেশে গান গেয়েছি। কিন্তু একটা বিষয় বলতে দ্বিধা নেই—বেশির ভাগ জায়গাতেই শ্রোতাদের বড় অংশ ছিলেন বাংলাদেশিরা। বিদেশের মঞ্চে তাঁরা যে আবেগ নিয়ে আমার গান শোনেন, সেটা আমাকে ভীষণভাবে স্পর্শ করে। আমি নিজেও একজন আবেগময় মানুষ, তাই এই সংযোগটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান।’
