গোলাম মোর্শেদের কথায়, তরুণ মুন্সীর কণ্ঠে লাকী আখান্দের গান

গোলাম মোর্শেদের কথায়, তরুণ মুন্সীর কণ্ঠে লাকী আখান্দের গান
‘যার কাছে মন রেখে’ গানের পোস্টারে তরুণ মুন্সী

তরুণ মুন্সীর কণ্ঠে প্রকাশিত হলো লাকী আখান্দের সুর করা গান। গানের শিরোনাম ‘যার কাছে মন রেখে’। গানটি লিখেছেন গোলাম মোর্শেদ। প্রায় তিন দশক আগে গানটি লিখেছিলেন গোলাম মোর্শেদ, সুর করেছিলেন লাকী আখান্দ্‌।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে গীতিকার গোলাম মোর্শেদের ধানমন্ডির অফিসে বসত সান্ধ্যকালীন আড্ডা। সেখানে প্রায় নিয়মিত অতিথি থাকতেন লাকী আখান্দ্। সেই আড্ডায় গানে গানে সন্ধ্যা পেরিয়ে নামত রাত। ওই সময়ে গোলাম মোর্শেদের লেখা প্রায় শতাধিক গানের সুর করেছিলেন লাকী আখান্দ্‌। তারই একটি, ‘যার কাছে মন রেখে’। গানটি লাকী আখান্দের নিজের গাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

২০১৭ সালে প্রয়াত হন লাকী আখান্দ্‌। এরপর তাঁর সুর বাঁচিয়ে রাখতে গানগুলো নিয়ে নতুন করে কাজ শুরু করেন গোলাম মোর্শেদ। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তরুণ মুন্সী কণ্ঠে তুলে নিলেন লাকীর সুর করা গান। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গান জানালার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হয়েছে গানটি। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন রুমকী রুসা ও মাশরুর হোসাইন।

গানটি নিয়ে গোলাম মোর্শেদ বলেন, ‘আমার জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছেন লাকী ভাই। তিনি সুর করবেন ভেবেই অনেক গান লেখা হয়েছে আমার। যার কাছে মন রেখে গানটি পড়ার পর লাকী ভাই নিজের জন্যই সুর করেছিলেন। গানটি তাঁর নিজেরই গাওয়ার ইচ্ছে ছিল। একসময় মনে হলো, লাকী ভাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গানগুলো প্রকাশ করা উচিত। আমার মনে হয়েছে, যার কাছে মন রেখে গানটি তরুণ মুন্সীর চেয়ে ভালো কেউ গাইতে পারবে না। আমার সেই বিশ্বাস তরুণ রেখেছে। অসাধারণ গেয়েছে সে।’

গানটির গায়ক তরুণ মুন্সী বলেন, ‘এ এক অন্য রকম অনুভূতি। লাকী ভাইয়ের জন্য লেখা গান আমি কখনো গাইব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাকে গোলাম মোর্শেদ ভাই যখন গানটির কথা বললেন, আমি এক অদ্ভুত ভালো লাগায় ডুবে গিয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে যাঁর গান শুনে বড় হয়েছি, যাঁকে অনুসরণ করেছি, তাঁরই গান গেয়েছি—এটা আসলে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি বর্তমান সময়কে মাথায় রেখে লাকী ভাইয়ের কম্পোজিশন ঠিক রেখে নিজের মতো করে গেয়েছি গানটি। শ্রোতারা গানটি শুনবেন, তাঁদের মতামত জানাবেন, সেই অপেক্ষায় রইলাম।’

