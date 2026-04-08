নতুন আয়োজনে ‘বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
(বাঁ থেকে) লুইপা, কর্নিয়া, ইমন, ঝিলিক ও আতিয়া আনিসা। ছবি: সংগৃহীত

দেড় যুগ আগে সংগীতশিল্পী সোনিয়ার কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক’ গানটি। পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে তৈরি জনপ্রিয় গানগুলোর একটি এই গান। এখনো এই গানের আবেদন ফুরায়নি। ১৮ বছর পর নতুন আয়োজনে তৈরি হলো ‘বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক’। উদ্যোগটি নিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গানচিল।

কবির বকুলের লেখা বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক গানের সুর ও সংগীত আয়োজন করেছিলেন শওকত আলী ইমন। নতুন আয়োজনেও গানটি তৈরি করেছেন এই সংগীত পরিচালক। নতুন সংস্করণে আধুনিক সাউন্ড, নতুন কণ্ঠ এবং ভিডিও চিত্রের সময়োপযোগী উপস্থাপন থাকছে বলে জানিয়েছেন ইমন। সংগীতের পাশাপাশি নতুন সংস্করণে গানটিতে কণ্ঠও দিয়েছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে গেয়েছেন ঝিলিক, লুইপা, আতিয়া আনিসা ও জাকিয়া সুলতানা কর্নিয়া। ভিডিও বানিয়েছেন চন্দন রায় চৌধুরী।

শওকত আলী ইমন বলেন, ‘বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক গানটির শ্রোতাপ্রিয়তা কতটা তা আর নতুন করে বলার নেই। দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রবাসে থাকা বাঙালিদের কাছেও গানটি সমানভাবে জনপ্রিয়। পৃথিবীর যেখানেই গেছি, এই গানটির জন্য আলাদা করে ভালোবাসা পেয়েছি। গানটিকে নতুন প্রজন্মের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্যই নতুন সংগীতায়োজনের ভাবনা। চেষ্টা করেছি মূল আবহটা ধরে রেখে আধুনিক সাউন্ডে উপস্থাপন করতে। আশা করছি, তরুণ প্রজন্মের শ্রোতারাও গানটিকে নিজের করে নেবে।’

আগামীকাল ৯ এপ্রিল গানচিলের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে বাজেরে বাজে ঢোল আর ঢাক গানটির নতুন সংস্করণ। গানচিলের কর্ণধার আসিফ ইকবাল বলেন, ‘আমাদের পয়লা বৈশাখের সঙ্গে গানটি দারুণভাবে জড়িয়ে আছে। তাই নতুন আয়োজনে গানটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদেরও মন জয় করবে গানটি।’

