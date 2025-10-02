এবার পূজায় নতুন গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সারা দেশে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সেই উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে দিতে শিল্পীরা প্রকাশ করেছেন নতুন গান। পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন গানের খবর থাকছে এই প্রতিবেদনে।
চার শিল্পীর ‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক’
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে চার শিল্পীর গাওয়া গান ‘এবার পূজায় শুদ্ধ হোক মানবজাতি’। কণ্ঠ দিয়েছেন পলাশ লোহা, পিজিত মহাজন, অনিন্দিতা সাহা অথি ও প্রিয়াঙ্কা পিয়া। গান লিখেছেন শেখ নজরুল। সুর করেছেন পিজিত মহাজন, সংগীত আয়োজন করেছেন ওয়াহিদ শাহিন। ভিডিওর নির্দেশনায় পিজিত। এইচএম ভয়েস ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানটি।
দেবলীনা সুরের রবীন্দ্রসংগীত
রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবলীনা সুরের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে ‘আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে’ শিরোনামের রবীন্দ্রসংগীত। গানটির সংগীতায়োজন করেছেন সৌরভ ভট্টাচার্য। ভিডিও বানিয়েছেন সুমন সাহা। এ ছাড়া শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলে কণ্ঠ দিয়েছেন দেবলীনা।
সিঁথির ‘দুর্গা ভবানী’
দুর্গাপূজা উপলক্ষে নতুন গান নিয়ে হাজির হয়েছেন সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা। শিল্পীর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে ‘দুর্গা ভবানী’ শিরোনামের গানটি। গানের কথা, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন সন্দীপ নাগ। ভিডিও পরিচালনা করেছেন চন্দন রায় চৌধুরী।
আভাসের ‘সত্তা’
সম্প্রতি আভাস ব্যান্ড নিয়ে এসেছে তাদের নতুন গান ‘সত্তা’। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানটির কথা লিখেছেন তানযীর তুহীন। তাঁর সঙ্গে সুর দিয়েছেন রাজু শেখ। অডিও মিক্স ও মাস্টারিং করেছেন রাশেদ শরীফ শোয়েব, ভিডিও চিত্র নির্মাণ করেছেন মুন্তাকিম আল নাহিয়ান। আভাস ব্যান্ডের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানটি।
মিঠুন চক্রের ‘নিমন্ত্রণ’
‘নিমন্ত্রণ’ শিরোনামের নতুন গান প্রকাশ করলেন মিঠুন চক্র। ‘কৃষ্ণচূড়া দোলে দেখ লিলুয়া বাতাসে, তাই না দেখে রাধাচূড়া থেকে থেকে হাসে’—এমন কথার গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন নীল কামরুল। হোম স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানটি।
রাকা পপির দুই গান
এবার পূজায় প্রকাশ পেয়েছে সংগীতশিল্পী রাকা পপির দুটি গান। ‘দেবী বিসর্জন’ ও ‘বলো দুর্গা মাইকি’ শিরোনামের গান দুটি লিখেছেন রামানন্দ সরকার। সংগীত আয়োজন করেছেন অপু আমান। প্রথম গানের সুর করেছেন রামানন্দ সরকার, দ্বিতীয় গানটির সুর করেছেন রাকা পপি। গানের ভিডিওতে মডেল হয়েছেন রাকা পপি। রাকা পপি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে গানগুলো।
