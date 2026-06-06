Ajker Patrika
হলিউড

প্রেমিকার ছেলের হাতে খুন হলেন অভিনেতা জেমস হ্যান্ডি

বিনোদন ডেস্ক
প্রেমিকার ছেলের হাতে খুন হলেন অভিনেতা জেমস হ্যান্ডি
জেমস হ্যান্ডি । ছবি: সংগৃহীত

ক্যালিফোর্নিয়ার তারজানায় নিজ বাসভবনে খুন হয়েছেন হলিউড অভিনেতা জেমস হ্যান্ডি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিনেতার বান্ধবীর ৪৪ বছর বয়সী ছেলে মাইকেল গ্লেডহিলকে গ্রেপ্তার করেছে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ।

ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বুধবার সকালে জেমস হ্যান্ডির বাড়ি থেকে ৯১১ নম্বরে কল করে এক ব্যক্তি বলেন, ‘আমি এই মাত্র পাপী মানুষটিকে হত্যা করেছি।’ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিনেতাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর বুকে ছুরি গেঁথে ছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হওয়া মাইকেল গ্লেডহিল নিজেই পুলিশকে ফোন করেছিলেন। পুলিশ আসতেই তিনি বলেন, তারা যাকে খুঁজছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত মাইকেল গ্লেডহিল, জেমস হ্যান্ডির প্রেমিকার ছেলে। তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু গ্লেডহিল ঠিক কী কারণে হ্যান্ডিকে খুন করেছেন, তা জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, হ্যান্ডির মৃত্যুর তদন্ত চলমান।

জেমস হ্যান্ডি প্রায় পাঁচ দশক হলিউডে অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মঞ্চ—তিন মাধ্যমেই চরিত্রাভিনেতা হিসেবে পাওয়া গেছে তাঁকে। অভিনয় করেছেন ‘টপ গান: ম্যাভেরিক’, ‘জুমানজি’, ‘লোগান’সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমা ও টেলিভিশন সিরিজে। তাঁর মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করেছেন হলিউডের অনেক অভিনেতা ও নির্মাতা।

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