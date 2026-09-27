Ajker Patrika
En
হলিউড

শিল্পীদের নীরবতায় ফ্লোরেন্স পিউর ক্ষোভ

বিনোদন ডেস্ক
শিল্পীদের নীরবতায় ফ্লোরেন্স পিউর ক্ষোভ
ফ্লোরেন্স পিউ।

ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সোচ্চার থাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লাখ লাখ অনুসারী হারিয়েছেন অস্কার মনোনীত ব্রিটিশ অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স পিউ। তবে এ নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই তাঁর। সম্প্রতি বিনোদন সাময়িকী ভ্যানিটি ফেয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফ্লোরেন্স জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলতে তিনি কখনোই ভয় পাননি; বরং ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা নিয়ে সরব হতে হলিউডের কেন এত দীর্ঘ সময় লাগল, সেটাই তাঁকে বিস্মিত করে।

গাজা নিয়ে হলিউডের অনেক তারকা যখন নীরব ছিলেন, তখন থেকেই ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান ফ্লোরেন্স পিউর। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক সহায়তার তহবিল গঠনের লিংক শেয়ার করেছেন তিনি। গত বছরের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘টুগেদার ফর প্যালেস্টাইন’ কনসার্টে অংশ নিয়েও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছিলেন। সে সময় দর্শকদের উদ্দেশে ফ্লোরেন্স পিউ বলেছিলেন, ‘এমন চরম মানবিক সংকটের মুখে নীরব থাকা কোনো নিরপেক্ষতা নয়, এটি অপরাধের অংশীদার হওয়া।’

ভ্যানিটি ফেয়ারকে ফ্লোরেন্স বলেন, ‘মানুষ কেন এই পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে এবং সহানুভূতি প্রকাশ করতে এত দীর্ঘ সময় নিল, তা আমি এখনো বুঝতে পারি না। তবে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আমি কখনো ভয় পাইনি। হলিউডের অনেকেই যখন সচেতনভাবেই চুপ ছিলেন, তখন বিষয়টি আমাকে বিভ্রান্ত করত। তাঁদের সেই নীরবতাই হয়তো আমাকে এ নিয়ে কথা বলতে আরও জোরালো তাগিদ জুগিয়েছে।’

ফ্লোরেন্স আরও জানান, ফিলিস্তিন ইস্যুতে কথা না বলার জন্য তাঁর টিমের পক্ষ থেকে কখনো কোনো নিষেধ আসেনি। এমনকি ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ সিনেমার শুটিংয়ের ব্যস্ত শিডিউল থাকা সত্ত্বেও সহকর্মীরা তাঁকে তহবিল সংগ্রহের সেই কনসার্টে অংশ নিতে সব ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন। সেই কনসার্ট থেকে ২০ লাখ ডলারের বেশি তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল।

গাজায় চলমান সংকট নিয়ে ফ্লোরেন্স পিউ বলেন, ‘সেখানে এখনো প্রতিনিয়ত শিশুরা মারা যাচ্ছে, মায়েদের কান্না থামছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকলে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়। আমি কীভাবে নিজের ভালো থাকার কথা লিখব, যেখানে একটু ওপরে স্ক্রল করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মা-বাবা হারানো কোনো শিশুর মুখ?’

অভিনয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন ফ্লোরেন্স পিউ। ১ অক্টোবর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে তাঁর অভিনীত মিনি সিরিজ ‘ইস্ট অব ইডেন’। আগামী ১৮ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে একসঙ্গে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাঁর অভিনীত বড় বাজেটের দুটি সিনেমা—মার্ভেলের ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’ এবং বিজ্ঞান কল্পকাহিনিনির্ভর ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ডিউন: পার্ট থ্রি’।

বিষয়:

অভিনেত্রীছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত