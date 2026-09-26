ওটিটিতেও সার্টিফিকেশন চালুর পরিকল্পনা

প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ছাড়পত্রের বাধ্যবাধকতা থাকলেও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট অনেকটাই স্বাধীন। তবে এবার ওটিটিতে কনটেন্ট মুক্তির ক্ষেত্রেও সার্টিফিকেশন বোর্ডের ছাড়পত্র নেওয়ার নিয়ম চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানালেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্য ও চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির সভাপতি আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল। তিনি জানান, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে এবং এ বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব।
আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল বলেন, ‘প্রেক্ষাগৃহে কোনো সিনেমা সেন্সরবিহীন চালানো যায় না। সরকারকে ট্যাক্স দিয়েই সিনেমা প্রদর্শন করতে হয়। তাহলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট সেন্সর হবে না কেন? যেসব প্রযোজনা সংস্থা থেকে ওটিটি কনটেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, তারাও সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ছাড়পত্র নেবে। এতে তো অসুবিধা নেই।’
ওটিটিতে ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে উজ্জ্বল বলেন, ‘দেখা গেল, ওটিটিতে কোনো সিনেমা বা সিরিজ মুক্তির পর সমালোচনা তৈরি হলো। কিন্তু তখন সরকার বলবে, তারা তো জানে না। এই কারণে আমরা নিয়ম-নীতির পক্ষে। যাতে সেন্সর ছাড়া কোনো প্ল্যাটফর্মেই সিনেমা চালাতে না পারি। সেটা সিনেমা হল হোক কিংবা ওটিটি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগের পাশে আমরা সবাই আছি।’
ইতিমধ্যে ওটিটির নীতিমালা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে জানিয়ে উজ্জ্বল বলেন, ‘ওটিটিতে সেন্সর ছাড়পত্র নিয়ে সচিবালয়ে মিটিং হয়েছে। আমাদের সবার একটাই দাবি, আপনি যেখানেই সিনেমা চালান, এ দেশের সব নিয়ম-নীতি মেনে চালাতে হবে। সচিব মহোদয় ইতিমধ্যে সবাইকে নিয়ে নীতিমালার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন। আশা করছি, শিগগির এটি চূড়ান্ত হবে।’
বাংলাদেশে ওটিটি কনটেন্টের জন্য এখনো ছাড়পত্র নেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ২০২৪ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন সেন্সর বোর্ডের আপত্তির মুখে আটকে গিয়েছিল রায়হান রাফী পরিচালিত ওয়েব ফিল্ম ‘অমীমাংসিত’। এক সাংবাদিক দম্পতির হত্যারহস্য ঘিরে নির্মিত সিনেমাটিকে তখন ‘প্রদর্শন অনুপযোগী’ বলে রায় দিয়েছিল সেন্সর বোর্ড। পরবর্তী সময়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে পুরোনো সেন্সর বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে সার্টিফিকেশন বোর্ড গঠিত হলে সিনেমাটি মুক্তির অনুমোদন পায়।
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