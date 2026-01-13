Ajker Patrika
তারকাখচিত গোল্ডেন গ্লোবসের মঞ্চে সেরা হলেন যাঁরা

বিনোদন ডেস্ক
ওয়াগনার মোওরা ও জেসি বাকলি। ছবি: সংগৃহীত
ওয়াগনার মোওরা ও জেসি বাকলি। ছবি: সংগৃহীত

শুরু হয়ে গেছে হলিউডের পুরস্কারের মৌসুম। বছরভর যাঁদের অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের, এবার তাঁদের পুরস্কৃত করার পালা। গত সপ্তাহে ক্রিটিকস চয়েসের পর গতকাল অনুষ্ঠিত হলো ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস। বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী গতকাল ভোরে প্রচারিত হয় এ অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এবারও একঝাঁক তারকা সম্মানিত হলেন এ আয়োজনে।

হলিউডের অন্যান্য অ্যাওয়ার্ড শোর তুলনায় গোল্ডেন গ্লোবস বরাবরই আলাদা ধাঁচের। কড়া আনুষ্ঠানিকতার বদলে এখানে থাকে খোলামেলা পরিবেশ, বন্ধুত্বপূর্ণ আড্ডা আর উদ্‌যাপনের আবহ। এ বছরও ব্যতিক্রম হয়নি। হলিউডের প্রথম সারির তারকারা হাজির ছিলেন এ আয়োজনে। গত বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনপ্রিয় স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান নিকি গ্লেজার।

সেরা সিনেমা হিসেবে এ আয়োজনে পুরস্কৃত হলো এক অতিবামপন্থী গোষ্ঠীর গল্পে নির্মিত ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ এবং উইলিয়াম শেকস্‌পিয়ারের ছেলের জীবন ও তাঁর পরিবারের বেদনাবিধুর কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘হ্যামনেট’। সব মিলিয়ে চারটি বিভাগে সেরা হয়েছে ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার। সেরা টিভি সিরিজ হয়েছে ‘দ্য পিট’ ও ‘দ্য স্টুডিও’। আর নেটফ্লিক্সের গত বছরের সাড়া জাগানো সিরিজ ‘অ্যাডোলেসেন্স’ পেয়েছে সেরা লিমিটেড সিরিজের পুরস্কার।

উল্লেখযোগ্য বিভাগে সেরার তালিকা

মোশন পিকচার (ড্রামা)

হ্যামনেট

মোশন পিকচার (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি)

ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার

মোশন পিকচার (অ্যানিমেটেড)

কে-পপ ডেমন হান্টারস

মোশন পিকচার (নন-ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ)

দ্য সিক্রেট এজেন্ট

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার

পল থমাস অ্যান্ডারসন (ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার)

অভিনেতা (ড্রামা)

ওয়াগনার মোওরা (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)

অভিনেত্রী (ড্রামা)

জেসি বাকলি (হ্যামনেট)

অভিনেতা (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি)

টিমোথি শ্যালামে (মার্টি সুপ্রিম)

অভিনেত্রী (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি)

রোজ বায়ার্ন (ইফ আই হ্যাড লেগস আই উড কিক ইউ)

মৌলিক গান

গোল্ডেন (কে-পপ ডেমন হান্টারস)

টিভি সিরিজ (ড্রামা)

দ্য পিট

টিভি সিরিজ (মিউজিক্যাল অথবা কমেডি)

দ্য স্টুডিও

লিমিটেড অথবা অ্যান্থলজি সিরিজ

অ্যাডোলেসেন্স

সেরা পডকাস্ট

গুড হ্যাং উইথ অ্যামি পোহলার (স্পটিফাই)

