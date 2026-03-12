বন জোভি ব্যান্ড নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা

বিখ্যাত আমেরিকান রক ব্যান্ড ‘বন জোভি’। ‘ইটস মাই লাইফ’, ‘লিভিন’, ‘অন আ প্রেয়ার’, ‘অলওয়েজ’, ‘বেড অব রোজেস’, ‘ইউ গিভ লাভ আ ব্যাড নেম’সহ অনেক জনপ্রিয় গান রয়েছে তাদের ঝুলিতে। চার বছর বিরতির পর ২০২৫ সালে কনসার্টে ফিরছে দলটি। এখন তারা ব্যস্ত ‘ফরএভার ট্যুর’ নিয়ে। এর মাঝেই নতুন খবর জানা গেল বন জোভি ব্যান্ডের। আমেরিকান এই ব্যান্ড নিয়ে সিনেমা তৈরি করছে ইউনিভার্সাল স্টুডিও।
ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ভ্যারাইটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বন জোভি ব্যান্ড নিয়ে এই সিনেমার চিত্রনাট্য লিখছেন কোডি ব্রোটার। প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন রিলিজিয়ন অব স্পোর্টসের কেভিন জে ওয়ালশ এবং গোথাম চোপড়া। ইউনিভার্সালের প্রোডাকশন ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর জ্যাকলিন গ্যারেল ইউনিভার্সাল স্টুডিওর জন্য এই সিনেমাটি তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যান্ডের শুরুর দিকের সংগ্রাম আর সাফল্যের গল্প স্থান পাবে সিনেমাটিতে। তবে সিনেমাটি কে পরিচালনা করবেন, কাস্টিংয়ে কে কে থাকবেন, ব্যান্ডের সদস্যরা অভিনয় করবেন কি না, এসব বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে ব্যান্ড ‘বন জোভি’। পরের বছর ব্যান্ডের নামেই প্রকাশিত হয় তাদের প্রথম অ্যালবাম, যেখানে ‘রানওয়ে’ গানটি বিলবোর্ড টপ চার্টে সেরা ৪০-এ জায়গা করে নেয়। তবে ২০০০ সালে প্রকাশিত ‘ক্রাশ’ অ্যালবামের ‘ইটস মাই লাইফ’ গানটি বন জোভিকে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি এনে দেয়। বন জোভি ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন গায়ক জন বন জোভি, কি-বোর্ড বাদক ডেভিড ব্রায়ান এবং ড্রামার টিকো টরেস—তাঁরা সবাই এখনো ব্যান্ডে আছেন। পুরোনো সদস্যদের মাঝে গিটারিস্ট রিচি সাম্বোরা ২০১৩ সালে ব্যান্ড ছেড়েছেন। ১৯৯৪ সালে দল ছেড়েছেন বেজ গিটারিস্ট অ্যালেক জন সুচ। ২০২২ সালে মারা যান এই গিটারিস্ট।
এই ঈদে প্রচারের লক্ষ্যে তৈরি হলো নাটক ‘আদরের ভাই’। নাম ভূমিকায় অভিয়ন করেছেন নীলয় আলমগীর। ভাই-বোনের সম্পর্কের গল্প নিয়ে নির্মিত নাটকটিতে নীলয়ের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি, চার বোনের ভূমিকায় তাহমিনা সুলতানা মৌ, ফাতেমা হীরা, মাফিয়া বীথি ও হীরামনি। সম্প্রতি পূবাইলে শুটিং শেষ হয়ে১৩ ঘণ্টা আগে
সংগীতশিল্পী জাহাঙ্গীর সাঈদের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় চ্যানেল আইয়ে আসছে লোকগান নিয়ে নতুন অনুষ্ঠান ‘আই ফোক ফিভার’। দেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে লোকগান শোনা যাবে এই অনুষ্ঠানে। এরই মধ্যে রেকর্ডিংয়ে অংশ নিয়েছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ও সুরকার সাবিনা ইয়াসমীন। আই ফোক ফিভার অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গেয়েছেন...১ দিন আগে
‘উৎসব’ দিয়ে তাক লাগানোর পর ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ নিয়ে আসছেন নির্মাতা তানিম নূর। গতবারের মতো এবারও উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা বানিয়েছেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে বনলতা এক্সপ্রেস। নির্মাতা আশা করছেন, উৎসবকে ছাড়িয়ে যাবে তাঁর এই নতুন সিনেমা।১ দিন আগে
গত বছর শাকিব খান অভিনীত ‘বরবাদ’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিল রিয়েল এনার্জি। এ বছর তারা বানাচ্ছে ‘রাক্ষস’। এই ঈদে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ, তাঁর বিপরীতে আছেন কলকাতার অভিনেত্রী সুস্মিতা চ্যাটার্জি।১ দিন আগে