Ajker Patrika
বিনোদন

চমক দিতে প্রস্তুত ‘প্রেশার কুকার’

রোজার ঈদে মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে একগুচ্ছ সিনেমা। ঈদের সিনেমার সর্বশেষ খোঁজখবর জানাতে এই আয়োজন। প্রতিদিন একজন নির্মাতা বা প্রযোজক তাঁর সিনেমার কাজের অগ্রগতি ও প্রত্যাশার কথা জানাবেন। আজ ‘প্রেশার কুকার’ নিয়ে কথা বলেছেন পরিচালক রায়হান রাফী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ০৮: ৫৪
চমক দিতে প্রস্তুত ‘প্রেশার কুকার’
‘প্রেশার কুকার’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

গত চার বছর সিনেমা মুক্তি দেওয়ার জন্য কোরবানির ঈদকে বেছে নিলেও এবার রোজার ঈদে প্রেশার কুকার মুক্তি দিচ্ছেন রাফী। সিনেমার গল্প নির্বাচনেও রেখেছেন চমক। এই সিনেমার প্রধান চার চরিত্রে অভিনয় করছেন শবনম বুবলী, নাজিফা তুষি, মারিয়া শান্ত ও স্নিগ্ধ চৌধুরী। নির্মাতা জানান, গল্প দিয়েই চমক দিতে প্রস্তুত প্রেশার কুকার।

চার নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন গল্প দিয়ে সাজানো হয়েছে প্রেশার কুকারের কাহিনি। রাফী বলেন, ‘এ সিনেমায় গল্প আছে। যে গল্প সবার মন ছুঁয়ে যাবে। যে গল্প এই সময়ের গল্প। এই সিনেমায় চারটি পার্ট। দর্শক এক টিকিটে চার সিনেমা দেখতে পারবেন। প্রতিটি জিনিসের ডিটেইল দেখানোর চেষ্টা করেছি এই সিনেমায়। আমাদের পোস্টারে লেখা আছে ফ্রম দ্য ডিরেক্টর অব “পরাণ”, “সুড়ঙ্গ”, “তুফান” ও “তাণ্ডব”। কেন এই চারটি সিনেমার নাম লেখা হয়েছে তার প্রতিফলনও পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে এমন একটা সিনেমা বানানোর চেষ্টা করেছি যেমনটা আপনারা দেখতে চান। এটি দেখে আপনারা গর্ব বোধ করবেন যে, বাংলাদেশে এ ধরনের সিনেমা হয়। সবার জন্য উপভোগ্য সিনেমা হবে এটি।’

রাফী আরও বলেন, ‘প্রেশার কুকার সব দর্শকের জন্য নয়। এটি হালকা নয়, প্রেশারের সিনেমা। যাঁরা প্রেশার নিতে পারবেন, এমন দর্শকের জন্য। রোলার কোস্টারের মতো ডিফারেন্ট রাইডে ওঠার মতো অভিজ্ঞতা হবে। যাঁদের হার্ট দুর্বল তাঁরা এই সিনেমা দেখবেন না। যাঁরা চিন্তা করেন একটি সহজ সরল সিনেমা দেখবেন, তাঁদের জন্য প্রেশার কুকার নয়।’

এরই মধ্যে পোস্টার, ফার্স্ট হুইসেল দিয়ে দর্শকের নজরে এসেছে প্রেশার কুকার। এবার সেন্সর সার্টিফিকেশন বোর্ডে যাওয়ার পালা। রায়হান রাফী জানালেন, আজ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডে জমা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। তিনি আরও জানান, প্রেশার কুকার বাংলাদেশে শুট করা। ভিজ্যুয়াল কাজও বাংলাদেশে করা।

সিনেমার প্রচার নিয়ে রাফী বলেন, ‘আমি সব সময় চেষ্টা করি নতুন কিছু করার। আমরা ট্রেলারের নাম দিয়েছি হুইসেল। সিনেমার নাম যেমন নতুন, তেমন এটাও। হুইসেলে একটা সাউন্ড হয়। এই সিনেমার ট্রেলারটা কাট করা হয়েছে সাউন্ড ইফেক্ট দিয়ে। সাউন্ডের বিটে বিটে দৃশ্য পরিবর্তন হচ্ছে। হুইসেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুকে যেভাবে ভাইরাল হয়ে গেছে, এটা খুব ভালো লাগার। আরও অনেক চমক থাকবে সামনে।’

এই ঈদে বেশ কিছু বড় বাজেটের ভালো সিনেমা মুক্তির বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন রাফী। তাঁর ভাষ্য মতে, ‘আমি চাই সব সিনেমা হিট হোক। সিনেমার মেলা হোক। যে মেলায় সব ধরনের সিনেমা থাকবে, যার যে ধরনের সিনেমা পছন্দ সেটা দেখবে। একদিন ‘দম’ দেখবে, একদিন প্রেশার কুকার দেখবে, তারপর ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ দেখবে, তারপর ‘প্রিন্স’ দেখবে, এভাবে সব সিনেমা দেখবে।’

প্রেশার কুকার দিয়ে প্রযোজক হিসেবে নাম লেখাচ্ছেন রায়হান রাফী। নিজের প্রযোজিত প্রথম সিনেমা রাফী উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা তারেক মাসুদকে। সিনেমাটি রাফীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন ফরিদুর রেজা সাগর।

বিষয়:

কোরবানি ঈদছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যে ফাঁদ এড়িয়ে হাজার বছর টিকে ছিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য, ইরানে সেই ফাঁদে ট্রাম্প

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

‘টাকা খাওয়ার’ কথা বলতেই পলাতক ফারুক চৌধুরী বললেন, ‘তুই সামনে পড়িস’

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে মুখোমুখি সরকারি ও বিরোধী দল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

‘মহানগর ৩’ থেমে আছে আলোচনার টেবিলে

‘মহানগর ৩’ থেমে আছে আলোচনার টেবিলে

‘চক্র ২’ নিয়ে আসছেন তৌসিফ, সঙ্গে আছেন বাঁধন

‘চক্র ২’ নিয়ে আসছেন তৌসিফ, সঙ্গে আছেন বাঁধন

চমক দিতে প্রস্তুত ‘প্রেশার কুকার’

চমক দিতে প্রস্তুত ‘প্রেশার কুকার’

বন জোভি ব্যান্ড নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা

বন জোভি ব্যান্ড নিয়ে তৈরি হচ্ছে সিনেমা