নেটফ্লিক্সে সর্বাধিক দেখা হয়েছে একটি অ্যানিমেশন মুভি, কেন এত জনপ্রিয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: নেটফ্লিক্স

রেকর্ড গড়ল সনি পিকচার্সের অ্যানিমেশন মুভি ‘কে-পপ ডেমন হান্টার্স’। মুক্তি পাওয়ার মাত্র দুই মাসের মধ্যেই ভেঙে ফেলেছে জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের ‘মোস্ট ওয়াচড মুভি’র রেকর্ড। চলতি বছর জুনে মুক্তি পাওয়া পর থেকে এখন পর্যন্ত জনপ্রিয় স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে ২৩ কোটি ৬০ লাখ বারের বেশি দেখা হয়েছে এই অ্যানিমেশন মুভি, যা এখন পর্যন্ত নেটফ্লিক্সের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। এর আগে নেটফ্লিক্সে সর্বাধিকবার দেখা চলচ্চিত্রের খেতাব ছিল অ্যাকশন কমেডি মুভি ‘রেড নোটিস’-এর। এখন পর্যন্ত ২৩ কোটি বারের সামান্য বেশি বার দেখা হয়েছে এই চলচ্চিত্র।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু চলচ্চিত্রটিই নয়, চলচ্চিত্রটির গানগুলোও একের পর এক রেকর্ড করছে। স্পটিফাইতে এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি শোনা গানের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে চলচ্চিত্রটির গানগুলো। বিলবোর্ড হট হান্ড্রেড চার্টে এক নম্বরে উঠে এসেছে চলচ্চিত্রটির ‘গোল্ডেন’ গানটি।

এ চলচ্চিত্রের গল্প আবর্তিত হয়েছে তিন তরুণীর কে-পপ গানের ব্যান্ড হান্টার/এক্সকে ঘিরে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে গানের শক্তিকে কীভাবে কাজে লাগায় ব্যান্ডের তিন সদস্য তা-ই দেখানো হয়েছে চলচ্চিত্রে। জুনে লস অ্যাঞ্জেলেসে খুবই সাদামাটা প্রিমিয়ারে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল চলচ্চিত্রটি। তবে, মাত্র দুই মাসে জনপ্রিয়তার একেবারে শীর্ষে উঠে আসে সিনেমাটি।

দর্শকদের সবচেয়ে বেশি টেনেছে ছবির চমকপ্রদ অ্যানিমেশন, আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী কোরীয় সংস্কৃতির মিশেল এবং অবশ্যই মনকাড়া কে-পপ গানগুলো। সাউন্ডট্র্যাক তৈরিতে কাজ করেছেন কে-পপ ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞ গীতিকার ও প্রযোজকেরা, যারা এর আগে বিটিএস ও টুয়াইসের মতো তারকা ব্যান্ডের সঙ্গেও কাজ করেছেন। সহ-পরিচালক ম্যাগি ক্যাং বলেন, ‘আমরা চাচ্ছিলাম গানগুলো যেন সত্যিই কে-পপ ভক্তদের মন ছুঁয়ে যায়।’

গানগুলোর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির সিং-অ্যালং সংস্করণ মুক্তি দেয় নেটফ্লিক্স। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো নেটফ্লিক্সের কোনো ছবি যুক্তরাষ্ট্রের বক্স অফিসে শীর্ষ চলচ্চিত্রের খেতাব পেল। পরে সিং-অ্যালং সংস্করণটি তাদের বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশ করা হয়। এদিকে সাউন্ডট্র্যাকের বহু গান স্পটিফাইয়ের বৈশ্বিক চার্টের সেরা ১০–এ প্রবেশ করেছে, আর ‘গোল্ডেন’ তো এখনো এক নম্বরে রয়েছেই।

ওই গানটি এবং ছবির ভিলেন ব্যান্ড সাজা বয়েজের ‘ইওর আইডল’ দুটোই ভিন্ন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্পটিফাই চার্টের শীর্ষে উঠেছে। এর ফলে কে-পপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের স্পটিফাই চার্টে সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা নারী ও পুরুষ কে-পপ গ্রুপ হয়ে উঠেছে হান্টার্স/এক্স ও সাজা বয়েজ—এমনকি বাস্তবের তারকা ব্যান্ড বিটিএস ও ব্ল্যাকপিঙ্ককেও পেছনে ফেলেছে তারা। শুধু তাই নয় কে-পপ ডেমন হান্টার্সের সাউন্ডট্র্যাকই প্রথম একসঙ্গে বিলবোর্ড হট হান্ড্রেডের প্রথম দশটির চারটি স্থান পাওয়ার রেকর্ড গড়েছে। ইতিমধ্যে ছবিটির সিক্যুয়েল নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

