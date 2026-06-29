Ajker Patrika
English
হলিউড

শ্রেকের স্পিনঅফের নায়ক ডানকি

বিনোদন ডেস্ক
শ্রেকের স্পিনঅফের নায়ক ডানকি
‘শ্রেক’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

অ্যানিমেশনপ্রেমী দর্শকদের জন্য বড় সুখবর। আরও বিস্তৃত হচ্ছে ‘শ্রেক’-এর দুনিয়া। শ্রেক ইউনিভার্সের সেই বাচাল ও রসিক চরিত্রের ডানকিকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে স্পিনঅফ সিনেমা। এতে এবার শ্রেক নয়, ডানকি নিজেই নায়ক, তাকে ঘিরে পুরো গল্প। সম্প্রতি এমন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে ড্রিমওয়ার্কস অ্যানিমেশন। নতুন সিনেমায়ও এই জনপ্রিয় চরিত্রে কণ্ঠ দেবেন এডি মারফি।

‘শ্রেক’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘শ্রেক’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

সাধারণ একটি গাধা কীভাবে আমাদের সবার চেনা সেই ডানকি হয়ে উঠল, তার পেছনের জার্নিটি এই সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা হবে। পরিচালনা করবেন চার্লি বিন, যিনি এর আগে ‘দ্য লেগো নিনজাগো মুভি’ এবং লাইভ-অ্যাকশন ‘লেডি অ্যান্ড দ্য ট্র্যাম্প’ পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছেন।

ডানকিকে নিয়ে তৈরি এই স্পিনঅফ সিনেমা মুক্তি পাবে ২০২৮ সালের ৩০ জুন। আর তার এক বছর আগে ২০২৭ সালের ৩০ জুন আসবে ‘শ্রেক ৫’। এর মাধ্যমে প্রায় ১৭ বছর পর বড় পর্দায় দেখা যাবে শ্রেকের গল্প। শ্রেক ৫ পরিচালনা করছেন কনরাড ভার্নন ও ওয়াল্ট ডর্ন। আর বরাবরের মতোই প্রধান তিন চরিত্র শ্রেক, ফিওনা ও ডানকির হয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন মাইক মায়ার্স, ক্যামেরন ডিয়াজ ও এডি মারফি। তাঁদের সঙ্গে শ্রেক ও ফিওনার মেয়ে ফেলিসিয়া চরিত্রের কণ্ঠাভিনেতা হিসেবে যুক্ত হয়েছেন জেন্ডায়া।

বিষয়:

সিনেমাহলিউডঅ্যানিমেশনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত