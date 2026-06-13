বাউল সাধক উকিল মুন্সির জন্মবার্ষিকীতে বিশেষ আয়োজন ‘বিচ্ছেদের বাজার’

বাংলার ভাটি অঞ্চলের কালজয়ী মরমি সাধক, বিরহী বাউল কবি ও গীতিকার উকিল মুন্সির (১৮৮৫-১৯৭৮) জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক উৎসব। কুন ক্রিয়েটিভ স্টুডিওর উদ্যোগে ১২ জুন বেলা ৪টায় শুরু হয় ‘বিচ্ছেদের বাজার’ শীর্ষক অনুষ্ঠানটি।
গান, আলাপ ও প্রদর্শনীর সমন্বয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল উকিল মুন্সির বিরহী দর্শনের আধ্যাত্মিক ধারাটিকে সমকালীন নাগরিক জীবনের একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক সংকটের প্রেক্ষাপটে নতুন করে অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করা।
উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল উকিল মুন্সির একটি গবেষণাভিত্তিক প্রতিকৃতি উন্মোচন। লোকসংস্কৃতির এই মহান সাধকের কোনো আলোকচিত্র বা ভিজ্যুয়াল রেকর্ড নেই। ফলে তাঁর একটি বিশ্বাসযোগ্য অবয়ব তৈরি করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। কুন ক্রিয়েটিভ স্টুডিওর দৃশ্যশিল্পীদের একটি বিশেষ টিম নৃবিজ্ঞান, ফরেনসিক ও ভিজ্যুয়াল এথনোগ্রাফির মাঝামাঝি একটি মাল্টি-সোর্স রিকনস্ট্রাকশন পদ্ধতি গ্রহণ করে এই প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন।
প্রতিকৃতিটি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন উকিল মুন্সির পৌত্র কুলকুল আহমেদ। প্রতিকৃতি উন্মোচনের পাশাপাশি এর নির্মাণপ্রক্রিয়ার নানা ধাপ নিয়ে অনার্য মুর্শিদ নির্মিত ‘একতারার ইমাম’ শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল গানের আসর ও সেমিনার। সাজানো হয়েছিল সুনির্দিষ্ট থিমেটিক জার্নির ওপর ভিত্তি করে। যান্ত্রিক সভ্যতার এই যুগে মানুষ যখন ক্রমেই একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তখন এই বিরহের ঐতিহ্যকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে পুনর্পাঠ করা কেন জরুরি, তা নিয়ে বিশিষ্ট গবেষক, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিন্তাবিদগণ আলোচনায় অংশ নেন।
কুন ক্রিয়েটিভ স্টুডিও জানায়, উকিল মুন্সির গান কেবল বিনোদনের অনুষঙ্গ নয়, বরং তা মানুষের ভেতরের শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাকে উপশম করার এক গভীর দর্শন। আগামীতেও এই ধরনের তাত্ত্বিক ও গবেষণামূলক সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত থাকবে।
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