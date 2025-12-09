Ajker Patrika
সিনেমা

নিরব-পরীর ‘গোলাপ’ সিনেমা

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৯
নিরব ও পরীমণি। ছবি: সংগৃহীত
নিরব ও পরীমণি। ছবি: সংগৃহীত

এ বছরের প্রথম মাসেই ঘোষণা এসেছিল ‘গোলাপ’ সিনেমার। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন নিরব হোসেন ও পরীমণি। সিনেমার পরিচালক সামছুল হুদা। গত ফেব্রুয়ারিতে শুটিং শুরুর কথা জানিয়েছিলেন নির্মাতা। তবে ঘোষণার ১১ মাস পেরিয়ে গেলেও এই সিনেমার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এখনো শুরু হয়নি সিনেমার শুটিং। পরিচালক সামছুল হুদা জানালেন, নানা জটিলতায় এ বছর গোলাপের শুটিং শুরু হয়নি। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নতুন করে শুটিংয়ের পরিকল্পনা করছেন তিনি।

কেন এখনো শুরু হয়নি শুটিং—জানতে চাইলে নির্মাতা সামছুল হুদা বলেন, ‘গল্প নিয়ে একটু ঝামেলা ছিল। তাই এ বছর শুটিংয়ে যেতে পারি নাই। পুরো টিমের সঙ্গে কথা বলে গল্প পরিমার্জন শেষে নতুন করে সাজানো হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুটিং শুরুর পরিকল্পনা করছি।’

নতুন শিডিউল নিয়ে অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেছেন নির্মাতা। আলোচনা হয়েছে গল্প নিয়েও। আশা করছেন এবার আর কোনো জটিলতা হবে না। সামছুল হুদা বলেন, ‘অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ আছে আমাদের। নতুন গল্প ও শুটিং পরিকল্পনা নিয়েও আমাদের কথা হয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে সবুজসংকেত পেলেই শুটিং শুরুর সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ হয় নিরবের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরা একটি ভালো সিনেমা উপহার দিতে চাই দর্শকদের। তাই গল্প নিয়ে আমরা বেশ খুঁতখুঁতে ছিলাম। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নির্মাতার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিছু পরিমার্জনের বিষয় ছিল, সেগুলো করা হয়েছে। নতুন কিছু দৃশ্যের সংযোজনও হয়েছে। সবার মতামতের ভিত্তিতেই এসব পরিমার্জন হয়েছে। আমিও এ বছর অনেকটা সময় দেশের বাইরে ছিলাম। সব মিলিয়ে সিনেমার কাজ শুরু করা যায়নি। গল্প এখন চূড়ান্ত হয়েছে। চিত্রনাট্যের কাজও প্রায় শেষ। আশা করছি নতুন বছরে শুটিংয়ে যেতে পারব। দারুণ একটি সিনেমা উপহার দিতে পারব দর্শকদের।’

গল্পওয়ালা প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে গোলাপ। এটি তৈরি হবে থ্রিলার গল্পে। সঙ্গে থাকছে অ্যাকশন। নির্মাতা জানান, এটি মূলত পলিটিক্যাল থ্রিলার। ছোট একটি শহরের রাজনৈতিক দৃশ্যপট উঠে আসবে এতে। সিনেমার গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অনিক বিশ্বাস।

বিষয়:

অভিনেতাবাংলা সিনেমাপরীমণিনিরবছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানির চ্যালেঞ্জ

সম্পর্কিত

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

গান

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আতিফ আসলাম। ছবি: সংগৃহীত
আতিফ আসলাম। ছবি: সংগৃহীত

অনুমতি না পাওয়ায় একের পর এক স্থগিত হচ্ছে বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজন করা কনসার্ট। এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের সংগীতশিল্পী আলী আজমত, ব্যান্ড জাল, কাভিশ এবং ভারতীয় সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের কনসার্ট। স্বাভাবিকভাবেই শঙ্কা জেগেছিল এই মাসে আয়োজন করা পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আতিফ আসলামের দুটি কনসার্ট নিয়ে। সেই শঙ্কা কাটাতে আলাদা আয়োজন বাতিল করে দুটির পরিবর্তে যৌথভাবে আতিফের একটি কনসার্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ ও স্পিরিটস অব জুলাই।

১৩ ডিসেম্বর পূর্বাচলের নিউ প্রজেক্ট টাউনের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের এই কনসার্ট। এদিন আতিফের সঙ্গে আরও পারফর্ম করবে বাংলাদেশের নেমেসিস ব্যান্ড এবং ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস।

বিজ্ঞপ্তিতে আয়োজকেরা জানিয়েছেন, কিছু বাস্তবতা ও জটিলতার কারণে এককভাবে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে না পারলেও অবশেষে স্পিরিটস অব জুলাই এবং মেইন স্টেজ যৌথভাবে আয়োজন করতে যাচ্ছে এ বছরের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত এই কনসার্ট।

কনসার্টটি থেকে অর্জিত মোট লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ অর্থ দেওয়া হবে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনে। সংস্থাটির চলমান শহীদদের পরিবার এবং আহতদের স্থায়ী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে এই অর্থ। জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের পাশে দাঁড়াতে গত বছরও ‘ইকোস অব রেভল্যুশন’ নামে একটি চ্যারিটি কনসার্ট আয়োজন করেছিল স্পিরিটস অব জুলাই।

এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বলা হয়েছে, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধু একটি কনসার্ট আয়োজন করা নয়; বরং সংগীতের শক্তিকে সবার হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে আনন্দের পাশাপাশি থাকবে দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা আর মানুষের প্রতি মানুষের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এই আয়োজন থেকে যা আয় হবে, তার বড় একটি অংশ জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে। তাই এই কনসার্ট শুধু বিনোদনের অনুষ্ঠান নয়, এটি এক মানবিক প্রয়াস।’

কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম চলোঘুড়ি ওয়েবসাইটে। আতিফের গানের শিরোনামের সঙ্গে মিল রেখে তিন ক্যাটাগরিতে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। দাম নির্ধারণ করা হয়েছে দুরি এরিয়ায় ২ হাজার ৪৯৯ টাকা, আদাত এরিয়ায় ৪ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং পেহলি নাজার এরিয়ায় ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আদাত এরিয়ার টিকিট বিক্রি।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনগানকনসার্টসংগীতশিল্পীবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানির চ্যালেঞ্জ

সম্পর্কিত

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

বলিউড

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

বিনোদন ডেস্ক
গৌরব খান্না। ছবি: সংগৃহীত
গৌরব খান্না। ছবি: সংগৃহীত

কয়েক দিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়েছিল, রিয়েলিটি শো বিগ বসের শিরোপা জিতে নিয়েছেন ভারতের ছোট পর্দার অভিনেতা গৌরব খান্না। তবে ফাইনাল পর্ব প্রচারের আগে সংশ্লিষ্ট সবাই ছিলেন চুপ। অবশেষে অপেক্ষার অবসান! গুঞ্জন সত্যি করে বিগ বসের ১৯তম সিজনের চ্যাম্পিয়ন হলেন গৌরব। প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট রানারআপ হয়েছেন অভিনেত্রী ফারহানা ভাট এবং সেকেন্ড রানারআপ হয়েছেন প্রণিত মোর।

বিগ বসের ঘরে প্রথম দিকে অতটা সুবিধা করতে পারছিলেন না গৌরব। অনেক দর্শকই ভেবেছিলেন, গৌরব খান্না এই প্রতিযোগিতায় অত্যধিক নিষ্ক্রিয়। তবে শান্ত স্বভাব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁকে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সংযত আচরণ গৌরবকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল দর্শকের কাছে। শেষ পর্যন্ত তিন মাসের টান টান উত্তেজনা, অ্যালায়েন্স, আবেগঘন মুহূর্ত ও বিনোদনে ভরা মৌসুম শেষে গৌরব খান্নাই উঠে এলেন বিগ বস ১৯-এর বিজয়ী হিসেবে। পুরস্কার হিসেবে গৌরব পেয়েছেন ৫০ লাখ রুপি। এটি গৌরবের দ্বিতীয় রিয়েলিটি শো জয়। এর আগে ‘সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ’ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

বিগ বস শিরোপা জেতার পর গৌরব বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনি সঠিক মানুষ হন, তবে মানুষ আপনাকে বুঝবে। আমি প্রতিটি দিনকে ফাইনাল হিসেবে খেলেছি। বিগ বস হলো একটা ম্যারাথন, আপনাকে প্রথম দিন থেকেই দৌড়াতে হবে; এমন নয়, মন ও মেজাজকে শান্ত করে স্থিরভাবে খেললে জয় আসবে।’

গত রোববার রাতে প্রচার হওয়া বিগ বস গ্র্যান্ড ফিনালের সঞ্চালনায় ছিলেন বলিউড তারকা সালমান খান। এদিন সালমান স্মরণ করেন সদ্য প্রয়াত বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে। বিগ বসের প্রায় প্রতি সিজনেই আসতেন ধর্মেন্দ্র। এবারের গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রচার করা হয় বিগ বসের মঞ্চে অভিনেতার একটি ক্লিপস। সেখানে ধর্মেন্দ্রকে বলতে শোনা যায়, সালমানকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন তিনি। নিজের স্বভাবের অনেক কিছুই সালমানের মধ্যে দেখতে পান। ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, ‘সালমানের শোতে আমি আসব না? আর কেউ আসুক বা না আসুক, আমি আসব।’ ভিডিও দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি সালমান, চোখ ভরে ওঠে পানিতে।

সালমান বলেন, ‘আমরা হিম্যানকে হারিয়েছি। ধর্মেন্দ্রজি অসাধারণ মানুষ। আমার মনে হয় না, তাঁর চেয়ে ভালো কোনো মানুষ আছেন। উনি যেন রাজার মতো জীবন কাটিয়েছেন। প্রাণ খুলে বেঁচেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, উনি জীবনের শুরু থেকে শুধু বি-টাউনকে দিয়েই গেছেন। আমিও নিজের ক্যারিয়ারে ধর্মেন্দ্রজিকে অনুসরণ করেছি। আমরা তাঁকে মিস করছি।’

বিষয়:

শিরোপারিয়েলিটি শোবিগ বসছাপা সংস্করণবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানির চ্যালেঞ্জ

সম্পর্কিত

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

সিনেমা

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫৬
ওমর সানী ও আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত
ওমর সানী ও আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন

সম্প্রতি এক টেলিভিশন পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারী শাসিত পুরুষ’ বলে সম্বোধন করায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ওমর সানী এক ভিডিও বার্তায় আসিফকে বেশ শাসিয়েছেন। সুপরিচিত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সংগীতশিল্পীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের শুরু গত নভেম্বরে।

তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে সানী লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।

প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে নারীশাসিত পুরুষ বলে মন্তব্য করেন আসিফ। জানান, তিনি সংসারটাই ঠিকমতো করতে পারছেন না।

আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তাঁর চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ। এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয়, গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’

আসিফের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিতে সময় নেননি ওমর সানী। ফেসবুকে শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওমর সানী বলেন, ‘আসিফ আকবর মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে কিছু বাজে মন্তব্য করেছে। আমি ওর সম্পর্কে বলেছিলাম, চেয়ারের গরম। ওর ব্যক্তিগত ও পরিবার নিয়ে কোনো কথা বলি নাই। ওকে আমি খারাপ বলি নাই। ব্যক্তিজীবনে ও কী করে না করে, সবই আমি জানি। কিন্তু ওর নোংরা জীবন নিয়ে কোনো কথাই আমি বলি নাই। আমি শুধু চেয়ারের কথা বলেছি। কিন্তু আসিফ মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে বলল, আমি নারীশাসিত।’

একপর্যায়ে সানী আরও বলেন, ‘আসিফ তুই গিয়ে মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কর, আমার অবস্থান কোথায়? আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে তোর কোনো কথা বলার দরকার আছে? তুই চাপ নিয়ে কথা বলিস, ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলিস, সংসার নিয়ে কথা বলিস। তোর কী অবস্থা যে আমাকে নিয়ে কথা বলিস? হাতটা দেখছস? আমি ঢাকাতেই আছি, সাহস থাকলে আমার সামনে এসে কথা বল!’

সব শেষ এই অভিনেতা বলেন, ‘আমি তোরে “তুমি”, “আপনি” করে কথা বলছি, ভদ্রভাবে কথা বলছি।...আমি ফুটবল নিয়ে কথা বলছি। চেয়ার নিয়ে কথা বলছি, ক্ষমতা নিয়ে কথা বলেছি। দ্যাটস ইট।...তোর (আসিফের) কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? তুই আমার সম্পর্কে কথা বলিস। আমার আর মৌসুমীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবি? এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যা, ভদ্র হয়ে যা। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না।’

আসিফের প্রতি পরামর্শ দিয়ে ওমর সানি বললেন, ‘আল্লাহ সম্মান দিয়েছে। বয়স হইছে। ভাবী (আসিফ আকবের স্ত্রী) অনেক ভালো একজন মানুষ। বাচ্চারা অনেক ভালো, বিয়েশাদি দিছিস, দাদা হইছিস। ভালো হ, ভদ্র হ। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না, আসিফ। এগুলো ভালো না। একদমই ভালো না।’

বিষয়:

অভিনেতাআসিফ আকবরওমর সানিসংগীতশিল্পীমৌসুমীপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানির চ্যালেঞ্জ

সম্পর্কিত

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

সিনেমা

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০০: ০৬
ওমর সানী ও আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত
ওমর সানী ও আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। গত মাসে সানীর একটি মন্তব্যের পাল্টায় তাঁকে তিনি ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লীবলিঙ্গের মতো মানুষ’ আখ্যা দিয়েছেন। একটি টেলিভিশন পডকাস্টে আসিফের এমন মন্তব্যে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

ওমর সানী ও আসিফের দ্বন্দ্বের শুরু গত নভেম্বরে। সে সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েছিলেন।

সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।

প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারীশাসিত পুরুষ’ আখ্যা দিয়ে আসিফ বলেন, তিনি ‘সংসারটাই ঠিকমতো’ করতে পারছেন না।

ওমর সানীর সমালোচনা প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তার চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ।’

এই সংগীতশিল্পী আরও বলেন, ‘এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয় গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লীবলিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’

আসিফের এমন মন্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফেসবুকে পলাশ নামে একজ লিখেছেন, ‘প্রিয় শিল্পী অহংকার পতনের মূল, নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ অনেক আসিফকে ‘বেয়াদব’ বলে সম্বোধন করেছেন। আফরোজা আমিন লিখেছেন, ‘আপনি আমার প্রিয় শিল্পী। তাই আশা করি, কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে আপনি জড়াবেন না। এতে নিজের ইমেজ নষ্ট হয়।’

বিষয়:

আসিফ আকবরওমর সানিসিনেমাসংগীতবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

আপাতত লন্ডন নেওয়া হচ্ছে না খালেদা জিয়াকে

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে আরও ৩১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে খুন: বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

বোরকা পরে ঢুকে স্কুলড্রেসে বেরিয়ে যান একজন, গৃহকর্মী বলে সন্দেহ

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

দল বিলুপ্ত করে বিএনপিতে বাংলাদেশ এলডিপির সেলিম, প্রার্থী হবেন ধানের শীষের

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

গত ১৬ বছরে যা দেখেছি, ৫ আগস্টের পরে তার পরিবর্তন হয়নি: তারেক রহমান

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানির চ্যালেঞ্জ

সম্পর্কিত

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

নতুন করে সাজানো হয়েছে গল্প, ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে শুটিং

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

যৌথ আয়োজনে হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

বিগ বসের শিরোপা জিতলেন গৌরব খান্না

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ