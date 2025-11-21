Ajker Patrika
সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান শোবিজ তারকাদের

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১০
চঞ্চল চৌধুরী, পড়শী। ছবি: সংগৃহীত
চঞ্চল চৌধুরী, পড়শী। ছবি: সংগৃহীত

আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ঢাকার অদূরে নরসিংদীর কাছে উৎপত্তি হওয়া ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি হতাহতেরও খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের আকস্মিকতা ও তীব্রতা সারা দেশের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন শোবিজ তারকারা।

ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ফেসবুকে লেখেন, ‘ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা! সবাই নিরাপদে থাকুন, ভালো থাকুন, সৃষ্টিকর্তা সকলকে রক্ষা করুন।’

রাশেদ মামুন অপু লেখেন, ‘এ যাত্রায় ঢাকা শহর বেঁচে গেল। বাসায় একা। ছোটটা বাসার পাশে ড্রয়িং স্কুলে, বড়টা স্কুলে, এক্সাম চলছে, মেঝেতে বসে ছিলাম তারপর চারপাশ থেকে মনে হলো সবকিছু ভেঙে আসছে। নিচ থেকে অনবরত ওপর দিকে ধাক্কা, চারপাশের কাচের ফিটিংস/জিনিসপত্র ঝনঝন শব্দ। হঠাৎ মনে হলো, এ যাত্রায় বাচ্চাদের মুখ আর দেখা হলো না, ৬ তলার সিঁড়ি বেয়ে দৌড়, তারপর রাস্তা ধরে একছুটে ছোটটার স্কুলে। ওরা সবাই ভালো আছে।’

সাদিয়া আয়মান লেখেন, ‘আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি সবাই নিরাপদে আছেন। আমি এর আগে কখনো এমন ভূমিকম্প অনুভব করিনি, এটি সত্যিই আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে।’

সংগীতশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব তাঁর ভবনের একটি ছবি প্রকাশ করেছেন, যেখানে দেখা যায় প্লাস্টার ভেঙে ফেটে পড়েছে।

সাবরিনা পড়শী লেখেন, ‘আমরা প্রস্তুত তো? আজকের ভূমিকম্পে কয়েক সেকেন্ডের কম্পনই মনে করিয়ে দিল—একটা বড় ঝাঁকুনিতে আমরা কতটা অসহায় হয়ে যেতে পারি। ভাবতেই ভয় লাগে, এই কম্পনটা যদি আরও ১০-১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হতো! বিশেষজ্ঞ এবং আবহাওয়া অধিদপ্তর অনেক দিন ধরেই সতর্ক করে আসছে—বাংলাদেশ একটি ভূমিকম্প-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। তবুও প্রশ্ন রয়ে যায়—প্রস্তুতি কোথায়? আমরা কি সত্যিই বড় বিপদ মোকাবিলার মতো প্রস্তুত? ভবনের মান, মানুষের নিরাপত্তা, উদ্ধার ব্যবস্থা—সবকিছু কি ঠিক আছে? বাংলাদেশ কি প্রস্তুত? আল্লাহ আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখুন।’

