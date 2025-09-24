‘তছনছ’ সিনেমার শুটিং শুরু করলেন ববি, প্রথমবার দেখা যাবে দ্বৈত চরিত্রে

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সম্প্রতি তিন মাসের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরেছেন চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববি। দেশে ফিরেই তিনি শুরু করেছেন বদিউল আলম খোকনের ‘তছনছ’ সিনেমার শুটিং।
এফডিসিতে চলছে তছনছ সিনেমার শুটিং। এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করছেন ববি। একটি চরিত্র সহজ-সরল ও অন্যটি প্রতিবাদী তরুণীর। এ প্রসঙ্গে ববি বলেন, ‘প্রথমবার দ্বৈত চরিত্রে কাজ করছি। চিত্রনাট্য ভালোভাবে পড়েছি, সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আশা করছি, কাজটি ভালোভাবে শেষ করতে পারব।’
ববিকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায়। রাশিদ পলাশ পরিচালিত সিনেমাটি গত বছরের ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত একাধিক সিনেমা। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ববি শেষ করেছেন কে এ নিলয় পরিচালিত ‘বউ’ ও অনিক বিশ্বাসের ‘শিরোনাম’ সিনেমার কাজ।
তছনছ সিনেমায় ববির সঙ্গে আছেন মুন্না খান। এ সিনেমার প্রযোজকও তিনি। এর আগে মুন্না খান বানিয়েছিলেন ‘ডার্ক ওয়ার্ল্ড’ নামের সিনেমা। মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় ডার্ক ওয়ার্ল্ডে মুন্না খানের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কৌশানি মুখার্জি।
সম্প্রতি তিন মাসের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরেছেন চিত্রনায়িকা ইয়ামিন হক ববি। দেশে ফিরেই তিনি শুরু করেছেন বদিউল আলম খোকনের ‘তছনছ’ সিনেমার শুটিং।
এফডিসিতে চলছে তছনছ সিনেমার শুটিং। এতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করছেন ববি। একটি চরিত্র সহজ-সরল ও অন্যটি প্রতিবাদী তরুণীর। এ প্রসঙ্গে ববি বলেন, ‘প্রথমবার দ্বৈত চরিত্রে কাজ করছি। চিত্রনাট্য ভালোভাবে পড়েছি, সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আশা করছি, কাজটি ভালোভাবে শেষ করতে পারব।’
ববিকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ময়ূরাক্ষী’ সিনেমায়। রাশিদ পলাশ পরিচালিত সিনেমাটি গত বছরের ঈদে মুক্তি পেয়েছিল। এ ছাড়া মুক্তির অপেক্ষায় আছে তাঁর অভিনীত একাধিক সিনেমা। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে ববি শেষ করেছেন কে এ নিলয় পরিচালিত ‘বউ’ ও অনিক বিশ্বাসের ‘শিরোনাম’ সিনেমার কাজ।
তছনছ সিনেমায় ববির সঙ্গে আছেন মুন্না খান। এ সিনেমার প্রযোজকও তিনি। এর আগে মুন্না খান বানিয়েছিলেন ‘ডার্ক ওয়ার্ল্ড’ নামের সিনেমা। মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের পরিচালনায় ডার্ক ওয়ার্ল্ডে মুন্না খানের সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কৌশানি মুখার্জি।
দাবাঘর ওয়েব ফিল্মের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর মেয়ে রামিসা রহমান। তার হাতে আসে একটি পেনড্রাইভ, যাতে লুকিয়ে আছে দেশের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ।২০ মিনিট আগে
সুমন কল্যাণের সংগীত আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলেন সংগীতশিল্পী আফরোজা রূপা। ‘শ্রাবণের ধারার মতো’ শিরোনামের গানটির ভিডিও পরিচালনা করেছেন শুভব্রত সরকার। সুমন কল্যাণ বলেন, ‘এক আড্ডায় গানটা আফরোজা রূপার কণ্ঠে রেকর্ড করি। আড্ডার বিষয়টা ছিল মূলত বেহাগ রাগ নিয়ে।২৫ মিনিট আগে
১৯৯০ সালে প্রকাশিত টমাস পিঞ্চনের উপন্যাস ভিনল্যান্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার নির্মাণ করেছেন পল টমাস অ্যান্ডারসন। সিনেমার গল্পে নিজেদের দলের একটি মেয়েকে উদ্ধারের জন্য ১৬ বছর পরে আবার একত্র হয় সাবেক একটি বিপ্লবী দলের সদস্যরা।৫ ঘণ্টা আগে
একসময় দুর্গাপূজা উপলক্ষে নির্মিত হতো নতুন সিনেমা। সাম্প্রতিক সময়ে সেই আমেজ আর দেখা যায় না। এখন নির্মাতা-প্রযোজকদের দৌড়ঝাঁপ শুধু দুই ঈদকে ঘিরে। যে করেই হোক ঈদে আসতে হবে সিনেমা, কম হলে মুক্তি পেলেও যেন কোনো সমস্যা নেই। তবে এবার দুর্গাপূজায় মুক্তির তালিকায় রয়েছে একাধিক সিনেমা। যদিও সেসব সিনেমা নিয়ে চোখ১৩ ঘণ্টা আগে