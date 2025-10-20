মুক্তি পাচ্ছে ইরা শিকদারের ‘কন্যা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা মুক্তির হিড়িক পড়েছে। প্রতি সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে নতুন সিনেমা। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছে ৮টি সিনেমা। চলতি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে আলোর মুখ দেখেছে আরও পাঁচ সিনেমা। আগামী শুক্রবারও আসছে নতুন সিনেমা। ২৪ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ‘কন্যা’ নামের সিনেমাটি।
গ্রামীণ পটভূমিতে কন্যা নির্মাণ করেছেন রফিকুল ইসলাম খান। কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন ইরা শিকদার। সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে ইরা শিকদার বলেন, ‘আমার অভিনীত ও রফিকুল ইসলাম খান পরিচালিত সিনেমা কন্যা। ২৪ অক্টোবর শুভ মুক্তি সারা দেশে। দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে কন্যা সিনেমার গল্প। হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবার।’
নির্মাতা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘কন্যা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের সিনেমা। বাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবারের গল্প। মানুষের বলতে না পারা কষ্টের গল্প। কন্যা ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের সিনেমা। সবাই হলে আসুন, কন্যা দেখুন। আশা করছি, নিরাশ হবেন না।’
সিনেমাটি পরিচালনার পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছেন রফিকুল ইসলাম। আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মোরশেদ, শামীম, কাজী হায়াৎ, রেবেকা রউফ, আরিয়ান শুভ প্রমুখ।
সম্প্রতি ইরা শিকদার শেষ করেছেন সাদেক সিদ্দিকীর ‘দেনা পাওনা’ সিনেমার প্রথম অংশের শুটিং। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প দেনা পাওনা অবলম্বনে। এতে বড় বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরা। সিনেমার পাশাপাশি নাটকেও নিয়মিত অভিনয় করছেন তিনি।
সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা মুক্তির হিড়িক পড়েছে। প্রতি সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে নতুন সিনেমা। সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছে ৮টি সিনেমা। চলতি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে আলোর মুখ দেখেছে আরও পাঁচ সিনেমা। আগামী শুক্রবারও আসছে নতুন সিনেমা। ২৪ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ‘কন্যা’ নামের সিনেমাটি।
গ্রামীণ পটভূমিতে কন্যা নির্মাণ করেছেন রফিকুল ইসলাম খান। কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন ইরা শিকদার। সিনেমা মুক্তির খবর জানিয়ে ইরা শিকদার বলেন, ‘আমার অভিনীত ও রফিকুল ইসলাম খান পরিচালিত সিনেমা কন্যা। ২৪ অক্টোবর শুভ মুক্তি সারা দেশে। দরিদ্র পরিবারের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে কন্যা সিনেমার গল্প। হলে গিয়ে সিনেমাটি দেখার আমন্ত্রণ রইল সবার।’
নির্মাতা রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘কন্যা সম্পূর্ণ মৌলিক গল্পের সিনেমা। বাংলার অতি সাধারণ একটি পরিবারের গল্প। মানুষের বলতে না পারা কষ্টের গল্প। কন্যা ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষের সিনেমা। সবাই হলে আসুন, কন্যা দেখুন। আশা করছি, নিরাশ হবেন না।’
সিনেমাটি পরিচালনার পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছেন রফিকুল ইসলাম। আরও অভিনয় করেছেন রাশেদ মোরশেদ, শামীম, কাজী হায়াৎ, রেবেকা রউফ, আরিয়ান শুভ প্রমুখ।
সম্প্রতি ইরা শিকদার শেষ করেছেন সাদেক সিদ্দিকীর ‘দেনা পাওনা’ সিনেমার প্রথম অংশের শুটিং। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প দেনা পাওনা অবলম্বনে। এতে বড় বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরা। সিনেমার পাশাপাশি নাটকেও নিয়মিত অভিনয় করছেন তিনি।
অনেক দিন নতুন সিনেমা নেই বাপ্পী চৌধুরীর। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর খবর ছড়িয়েছে, সেখানেই স্থায়ী হচ্ছেন বাপ্পী। সিনেমায় আর দেখা যাবে না তাঁকে। ১৮ অক্টোবর দেশে ফিরেছেন বাপ্পী। তাঁকে নিয়ে তৈরি নানা গুঞ্জন সম্পর্কে জানতে তাঁর সঙ্গে কথা১৫ মিনিট আগে
এক যুগ ধরে টালিউডে অভিনয় করছেন জয়া আহসান। চারবার পেয়েছেন ফিল্মফেয়ার পুরস্কার। জয়া মনে করেন, তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট টালিউডে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশে উপযুক্ত চরিত্র না পাওয়ার কারণেই তিনি ওপার বাংলায় কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।২৩ মিনিট আগে
সৌদি আরবের চলচ্চিত্রে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম শাহাদ আমিন। এই নারী নির্মাতার হাত ধরে সৌদি সিনেমা পৌঁছে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। ২০১৯ সালে প্রথম তাঁর নামটি ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয় ‘স্কেলস’ সিনেমার কল্যাণে। এর আগে বেশ কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য বানালেও স্কেলস ছিল তাঁর প্রথম সিনেমা।২৬ মিনিট আগে
আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাজধানীর মগবাজারে তৈরি হবে আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম। ‘আইয়ুব বাচ্চু মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল হাব’ নামের জাদুঘরটি হবে ১০ কাঠা জায়গাজুড়ে। এ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত থাকবে শিল্পীর ব্যক্তি ও সংগীতজীবনের নানা স্মৃতি।১০ ঘণ্টা আগে