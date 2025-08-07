Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

কানাডায় আবারও কপিল শর্মার ক্যাফেতে গুলি, দায় নিল দুই গ্যাং

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৩০
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

কানাডার সারেতে অবস্থিত জনপ্রিয় কমেডিয়ান কপিল শর্মার ক্যাফেতে দ্বিতীয়বারের মতো গুলির ঘটনা ঘটেছে। কানাডার গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকালে ক্যাফেটি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গোল্ডি ধিলোন ও লরেন্স বিষ্ণোই নামের দুটি গ্যাং এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে ক্যাফেতে অন্তত ২৫ রাউন্ড গুলি চালানোর শব্দ শোনা যায়। ভিডিওতে গুলির শব্দের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা টার্গেটকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু সে শোনেনি, তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যদি সে এবারও না শোনে, তাহলে মুম্বাইয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানিয়েছে, সারের ৮৫ অ্যাভিনিউ ও স্কট রোডে অবস্থিত এই ক্যাফেতে গুলির শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। সারে পুলিশ সার্ভিস (এসপিএস) ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য জানায়নি।

এর আগে জুলাই মাসের শুরুতে, ক্যাফেটি চালু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পর প্রথমবার হামলা চালানো হয়েছিল। সে সময় কিছু কর্মী ভেতরে থাকলেও কেউ আহত হননি। সেই হামলার কারণও এখনো স্পষ্ট নয় এবং কেউ গ্রেপ্তারও হয়নি।

ওই হামলার পর দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছিল হরজিৎ সিং লাড্ডি। এই হরজিৎ সিং লাড্ডি খালিস্তানি বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) নামের একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্য। বিকেআই কানাডা সরকার কর্তৃক একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত।

হামলার পর এক বিবৃতিতে হরজিৎ জানান, কপিল শর্মার বেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে তাঁকে সতর্ক করতে এই হামলা চালানো হয়। তিনি অভিযোগ করেন, কপিল শর্মার শোতে একজন অংশগ্রহণকারী নিহং শিখদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও আচরণ নিয়ে ‘রসিকতা’ করেছিলেন, যা তাঁদের সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে।

ভারতের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা বিকাশ প্রভাকর ওরফে বিকাশ বাগ্গাকে হত্যার অভিযোগও রয়েছে হরজিৎ সিং লাড্ডির বিরুদ্ধে। ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে লাড্ডির নাম।

কপিল শর্মা তাঁর জনপ্রিয় টিভি শো ‘কমেডি নাইটস উইথ কপিল’ ও ‘দ্য কপিল শর্মা শো’-এর জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। এ ঘটনার বিষয়ে তিনি এখনো কোনো মন্তব্য করেননি। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে এবং বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

হুমকি দিয়ে কপিল শর্মার ক্যাফেতে গুলি, পরে দায় স্বীকারহুমকি দিয়ে কপিল শর্মার ক্যাফেতে গুলি, পরে দায় স্বীকার

বিষয়:

গুলিহিন্দি সিনেমাহামলাবলিউডবিনোদনকানাডা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

এআই দিয়ে ছবি বিকৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানালেন মেহজাবীন

এআই দিয়ে ছবি বিকৃতকারীদের শাস্তির দাবি জানালেন মেহজাবীন

২৫ বছর পর নতুন করে বাপ্পা মজুমদারের ‘বৃষ্টি পড়ে’

২৫ বছর পর নতুন করে বাপ্পা মজুমদারের ‘বৃষ্টি পড়ে’

ভয়ে আছেন ‘সাইয়ারা’ সিনেমার নায়িকা অনিত পাড্ডা

ভয়ে আছেন ‘সাইয়ারা’ সিনেমার নায়িকা অনিত পাড্ডা

মুক্তির অনুমতি পেল ইংরেজি ভাষায় নির্মিত সিনেমা ‘ডট’

মুক্তির অনুমতি পেল ইংরেজি ভাষায় নির্মিত সিনেমা ‘ডট’