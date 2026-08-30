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সিনেমা

অমিতাভ রেজার নির্দেশনায় তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অমিতাভ রেজার নির্দেশনায় তাসনিয়া ফারিণ
অমিতাভ রেজা ও তাসনিয়া ফারিণ। ছবি: সংগৃহীত

রোজার ঈদে ‘প্রিন্স’ মুক্তির পর নতুন আর কোনো কাজের খবর পাওয়া যায়নি তাসনিয়া ফারিণের। তাই ভক্তদের প্রতীক্ষার পালা বেড়েছে দিনকে দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফারিণ কোনো পোস্ট দিলে সেখানে নতুন কাজের খবর জানতে চান তাঁরা।

গত শুক্রবার রাতে নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘ফারিণ, অনেক বছর আগে ছোট্ট একটা কাজ দিয়ে শুরু। এত বছর পর আবার দেখা হচ্ছে ক্যামেরার সামনে—এবার একটু বড় কিছু করার জন্য।’ নির্মাতার ওই পোস্ট শেয়ার করে ফারিণ লেখেন, ‘আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’

নির্মাতা-অভিনেত্রীর এমন পোস্টের পর নড়চড়ে বসেন ফারিণ ভক্তরা। মন্তব্যের ঘরে জানতে চান ওটিটি নাকি সিনেমার কাজ? তবে ফারিণ কোনো উত্তর দেননি। এ বিষয়ে জানতে অমিতাভ রেজা চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ফারিণকে নিয়ে নতুন একটি বিজ্ঞাপনচিত্র বানিয়েছেন তিনি।

অমিতাভ রেজা বলেন, ‘সম্প্রতি ফারিণকে নিয়ে চুলের তেলের দুটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছি। ইমামি সেভেন অয়েলের বিজ্ঞাপনচিত্র। যার একটি ইতিমধ্যে প্রচার হয়েছে। আরেকটি বিজ্ঞাপন কয়েক দিনের মধ্যেই প্রচার শুরু হবে।’

নতুন কনটেন্ট বা সিনেমার খবর জানতে চাইলে অমিতাভ রেজা বলেন, ‘বড় একটি কাজ নিয়ে পরিকল্পনা করছি। এখন গল্প লেখা চলছে। তবে বলার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। সবকিছু চূড়ান্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেব।’

অন্যদিকে, গতকাল ওই তেল কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছেন ফারিণ। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফারিণের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী ফারিণ এই ব্র্যান্ডের প্রচারণায় কাজ করবেন।

বিষয়:

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