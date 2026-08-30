অমিতাভ রেজার নির্দেশনায় তাসনিয়া ফারিণ

রোজার ঈদে ‘প্রিন্স’ মুক্তির পর নতুন আর কোনো কাজের খবর পাওয়া যায়নি তাসনিয়া ফারিণের। তাই ভক্তদের প্রতীক্ষার পালা বেড়েছে দিনকে দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফারিণ কোনো পোস্ট দিলে সেখানে নতুন কাজের খবর জানতে চান তাঁরা।
গত শুক্রবার রাতে নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘ফারিণ, অনেক বছর আগে ছোট্ট একটা কাজ দিয়ে শুরু। এত বছর পর আবার দেখা হচ্ছে ক্যামেরার সামনে—এবার একটু বড় কিছু করার জন্য।’ নির্মাতার ওই পোস্ট শেয়ার করে ফারিণ লেখেন, ‘আর অপেক্ষা করতে পারছি না।’
নির্মাতা-অভিনেত্রীর এমন পোস্টের পর নড়চড়ে বসেন ফারিণ ভক্তরা। মন্তব্যের ঘরে জানতে চান ওটিটি নাকি সিনেমার কাজ? তবে ফারিণ কোনো উত্তর দেননি। এ বিষয়ে জানতে অমিতাভ রেজা চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, ফারিণকে নিয়ে নতুন একটি বিজ্ঞাপনচিত্র বানিয়েছেন তিনি।
অমিতাভ রেজা বলেন, ‘সম্প্রতি ফারিণকে নিয়ে চুলের তেলের দুটি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছি। ইমামি সেভেন অয়েলের বিজ্ঞাপনচিত্র। যার একটি ইতিমধ্যে প্রচার হয়েছে। আরেকটি বিজ্ঞাপন কয়েক দিনের মধ্যেই প্রচার শুরু হবে।’
নতুন কনটেন্ট বা সিনেমার খবর জানতে চাইলে অমিতাভ রেজা বলেন, ‘বড় একটি কাজ নিয়ে পরিকল্পনা করছি। এখন গল্প লেখা চলছে। তবে বলার মতো অবস্থা এখনো হয়নি। সবকিছু চূড়ান্ত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেব।’
অন্যদিকে, গতকাল ওই তেল কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছেন ফারিণ। এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফারিণের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুযায়ী ফারিণ এই ব্র্যান্ডের প্রচারণায় কাজ করবেন।
নতুন আয়োজনে আইয়ুব বাচ্চুর ২০ গানে তৈরি ‘উত্তরাধিকার’ অ্যালবাম নিয়ে চলছে বিতর্ক। এবার আইয়ুব বাচ্চুর গান বিকৃত করার প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তরাধিকার অ্যালবামটি বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রামে মৌন প্রতিবাদ ও মানববন্ধন করেছে ‘ভয়েস ফর এবি’।১ ঘণ্টা আগে
কোক স্টুডিও বাংলার চতুর্থ সিজনের ‘পাতার বাঁশরি’ গানের শুটিং হয়েছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে অবস্থিত ঐতিহাসিক বড় সরদারবাড়িতে। গত মাসে গানটি প্রকাশের পর দারুণ প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু এই গানের শুটিংয়ের ফলে স্থাপনাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সোনারগাঁয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ কমিটি।১ ঘণ্টা আগে
প্রায় ১৫ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে জি বাংলার রিয়েলিটি শো ‘দাদাগিরি’ উপস্থাপনার পর এবার চ্যানেল বদলেছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। পা রেখেছেন স্টার জলসায়। এ চ্যানেল নিয়ে আসছে ‘বিগ বস বাংলা’। এই নতুন রিয়েলিটি শো উপস্থাপনা করছেন সৌরভ গাঙ্গুলী।১ ঘণ্টা আগে
মঞ্চনাটক, টিভি নাটক, ওয়েব কনটেন্ট কিংবা সিনেমা—সব মাধ্যমে নিয়মিত অভিনয় করছেন এ কে আজাদ সেতু। সম্প্রতি প্রকাশ পাওয়া ‘সং ফ্রম দ্য সাউথ’ স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায়ও প্রশংসিত হচ্ছে তাঁর অভিনয়।১ দিন আগে