‘দৃশ্যম ৩’ সিনেমার ট্রেলারে ভয়, রহস্য আর বিবেকের দংশন

‘দৃশ্যম ৩’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ঘনিয়ে এসেছে দৃশ্যমের শেষ পর্বের মুক্তির তারিখ। ২০১৩ সালে এসেছিল মালয়ালম সিনেমা ‘দৃশ্যম’-এর প্রথম পর্ব। গল্পে যেমন ছিল থ্রিলারের স্বাদ, তেমনি ছিল পারিবারিক বন্ধনের আবেগ। আইনের হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতে জর্জকুট্টি নামের এক সাধারণ কেব্‌ল অপারেটরের গল্পটি মন জয় করেছিল সবার। বিভিন্ন ভাষায় রিমেকও হয় পরবর্তী সময়ে। ২০২১ সালে দৃশ্যমের দ্বিতীয় পর্ব মুক্তির পর এবার আসছে তৃতীয় পর্ব। এটি দিয়ে শেষ হবে দৃশ্যমের জার্নি।

মোহনলালের ৬৬তম জন্মদিন উপলক্ষে ২১ মে মুক্তি পাবে ‘দৃশ্যম ৩’। গতকাল শনিবার সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আশীর্বাদ সিনেমাস। ২ মিনিট ৫ সেকেন্ডের ট্রেলারটি দর্শকদের মনে শিহরণ জাগিয়েছে। আগের দুটি কিস্তিতে জর্জকুট্টি যতটা শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী ছিল, এবারের ট্রেলারে তাকে অনেকটা বিধ্বস্ত এবং মানসিকভাবে বিচলিত দেখা যাচ্ছে।

ট্রেলারটি শুরু হয় জর্জকুট্টির পরিবারের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার দৃশ্য দিয়ে। কিন্তু এক গম্ভীর আবহ ও পুলিশের পুনরায় তৎপরতা ইঙ্গিত দেয়, পুরোনো সেই রহস্য আজও তাড়া করে ফিরছে পরিবারটিকে। নিজের কৃতকর্মের জন্য পরিবারের কাছে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে মানসিকভাবে বিচলিত দেখা গেছে জর্জকুট্টিকে।

ট্রেলারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, এবার বিষয়টি কেবল আইনি লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। রূপ নিয়েছে মিডিয়া ট্রায়ালে। জর্জকুট্টির চারপাশের মানুষ ও পুলিশ পুনরায় পুরোনো সেই কবর বা মরদেহ-সম্পর্কিত রহস্যের শিকড় খুঁজতে শুরু করেছে।

ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দৃশ্যম ৩ সিনেমায় জর্জকুট্টির বিবেক একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। এবারের পর্বটি হবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে আবেগঘন ও চূড়ান্ত সমাপ্তি। জিতু জোসেফের পরিচালনায় দৃশ্যম ৩ সিনেমায় মোহনলালের পাশাপাশি ফিরছেন মীনা, আনসিবা হাসান ও এস্থার অনিল।

অজয় দেবগন অভিনীত দৃশ্যম ৩-এর হিন্দি রিমেকও চলতি বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে আসার জন্য প্রস্তুত। এরই মধ্যে শুটিং শেষ করেছেন অজয়। দৃশ্যমের শেষ কিস্তি নিয়ে তিনি পর্দায় দেখা দেবেন আগামী ২ অক্টোবর।

