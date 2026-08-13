সজীব দাসের সংগীতায়োজনে ফাহমিদা নবীর ৪০ গান

২০১৯ সালে প্রকাশিত ফাহমিদা নবীর গাওয়া অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘চোখের কার্নিশে’। ওয়ালিদ আহমেদের লেখা গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছিলেন সজীব দাস। তাঁর সুর ও সংগীতায়োজনে ফাহমিদা নবীর গাওয়া প্রকাশিত গানের সংখ্যা ২০টি। এই জুটির জনপ্রিয় গানের তালিকায় আছে ‘ভুল করে ভালোবেসেছি’, ‘বকুল চাঁপা’, ‘মুক্তি আলোয়’, ‘মেঘ হয়ে লুকাও’, ‘চোখের জলে’ ইত্যাদি। সংগীতের এই জুটি তৈরি করেছেন আরও ৪০টি নতুন গান। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে গানগুলো। এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে ‘ভালোবাসা চাইতে গেলে’ শিরোনামের একটি গানের মিউজিক ভিডিও। গানটি লিখেছেন গোলাম মোরশেদ। ফাহমিদা নবী জানিয়েছেন, শিগগিরই গান জানালা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হবে গানটি।
ফাহমিদা নবী বলেন, ‘লাকী আখান্দ্ ভাইয়ের কাছে সজীব দাসের গানের হাতেখড়ি। একসময় বেতারে অনেক কাজ করেছে সজীব। সে একজন গানপাগল মানুষ। নীরবে-নিভৃতে কাজ করে যেতে ভালোবাসে সজীব। তার সঙ্গে যখনই আড্ডা হয়, গান নিয়েই আলোচনা হয় বেশি। তার সঙ্গে আমার গানের বোঝাপড়াটা বেশ ভালো। এরই মধ্যে আমরা নতুন প্রায় ৪০টি গান করেছি। গানগুলোর ভিডিও তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। গানগুলো নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী।’
সজীব দাস বলেন, ‘ফাহমিদা আপা আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। এটা আমার ক্যারিয়ারে অনেক বড় এক প্রাপ্তি। তিনি আমার ওপর আস্থা রাখেন অনায়াসে, এটাও অনেক বড় আশীর্বাদ আমার জন্য। আমি সব সময়ই চেষ্টা করি আপার জন্য সেরা কাজটা করতে। আমাদের গানগুলো শ্রোতারাও পছন্দ করেছেন। আশা করি, ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।’
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