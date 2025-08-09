টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে ‘আলী’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৫০তম আসরে জায়গা করে নিয়েছে আদনান আল রাজীবের ‘আলী’। সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্মাতা জানান, টরন্টো উৎসবের শর্টকাটস কমপিটিশন বিভাগে জায়গা পেয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য এই সিনেমা।
ফেসবুকে আদনান আল রাজীব লেখেন, ‘আলী সিনেমার আরেকটি মাইলফলক! কানে সম্মানজনক স্বীকৃতি পাওয়া, মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর এবার উত্তর আমেরিকায় এক অসাধারণ যাত্রা শুরু। টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (টিআইএফএফ) এই ৫০তম আসরে অংশ হতে পারাটা আমাদের জন্য বিশাল এক অর্জন।’
আগামী ৫ সেপ্টেম্বর উৎসবের ৫০তম আসরের পর্দা উঠবে, শেষ হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। আদনান আল রাজীব জানান, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর টরন্টোর উদ্দেশে রওনা দেবেন তাঁরা। নির্মাতার সঙ্গে যাবেন সিনেমার নির্বাহী প্রযোজক হাবিবুর রহমান, চিত্রগ্রাহক কামরুল হাসান খসরু ও শিল্প নির্দেশক শিহাব নূরুন নবী।
এদিকে, অস্ট্রেলিয়ায় চলমান ৭৮তম মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে আলী। ৮ আগস্ট এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটি। ১৮ আগস্ট রয়েছে আরেকটি প্রদর্শনী। এর আগে গত মে মাসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় আলীর। ওই উৎসবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে স্পেশাল মেনশন পুরস্কার পায় সিনেমাটি; যা কান উৎসবে বাংলাদেশের প্রথম কোনো পুরস্কার।
১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী’র গল্প এক কিশোরকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় একটি শহরে বসবাস করে সে, যেখানে নারীদের গান গাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু আলী নারীকণ্ঠে গাইতে পারে! শহরে পাড়ি জমানোর সুযোগ পেতে গানের প্রতিযোগিতায় নাম লেখায় আলী।
আলী চরিত্রে অভিনয় করেছেন আল আমিন।
