যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাওয়ার্ড জিতল ‘নিশি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘নিশি’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের র‍্যাডফোর্ড স্টুডিও সেন্টারে ১২ অক্টোবর (স্থানীয়) অনুষ্ঠিত হলো এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড। এ বছর সেরা স্টুডেন্ট ফিল্মের পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশের ‘নিশি’। এবারই প্রথম কোনো বাংলাদেশি চলচ্চিত্র এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার পেল।

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন পরিবেশসচেতনতা বাড়াতে নির্মাতাদের গ্রিন প্রোডাকশন নির্মাণে উৎসাহিত করছে। এসব প্রোডাকশনের শুটিংসহ পুরো কার্যক্রমে কার্বন নির্গমন ও বর্জ্য হ্রাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ, গ্রিন ফিল্ম স্কুল অ্যালায়েন্স ও ইউনেসকো ঢাকার সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে নিশি। ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়ার সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা করেছে বাংলাদেশের জহিরুল ইসলাম প্রোডাকশনস, সৌদি আরবের থার্ড অ্যাকশন, জার্মানির মোগাদর ফিল্ম ও যুক্তরাষ্ট্রের স্ম্যাশ মিডিয়া। সিলেটের কুলাউড়ার চা-বাগানের বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছে শুটিং।

স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতায় পানিসংকটের বাস্তবতা ও এক নারী শিশুর করুণ বাল্যবিবাহের গল্প। গোলাম রাব্বানীর লেখা গল্পে সিনেমাটি যৌথভাবে নির্মাণ করেছেন গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলাম কচি। পোল্যান্ডের বিখ্যাত লড ফিল্ম স্কুলে এই সিনেমার চূড়ান্ত সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের কাজ হয়েছে। চিত্রগ্রহণে ছিলেন এই ফিল্ম স্কুলের প্রাক্তনী নাতালিয়া পুসনিক।

