আইস্ক্রিনে আসছে শাকিবের ‘অন্তরাত্মা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।
গতকাল ফেসবুক পেজে অন্তরাত্মা মুক্তির খবর জানানো হয়েছে আইস্ক্রিনের পক্ষ থেকে। ৪ ডিসেম্বর থেকে এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে ইমোশন ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হৃদয়স্পর্শী এ গল্প।
অন্তরাত্মা বানিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দর্শনা বণিক। গল্পে দেখা যাবে, ছোটবেলায় প্রথমের (শাকিব) মা-বাবা খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। বড় হয়ে প্রথম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক। কিছুরই অভাব নেই তার। তবে সে খুব একা। তার সঙ্গে দেখা হয় রূপকথার (দর্শনা)। তার প্রেমে পড়ে সে। বিয়েও করে। তবু প্রথমের জীবনে স্থিরতা আসে না।
চার বছর আগে ২০২১ সালে শুটিং হয়েছিল অন্তরাত্মা সিনেমার। ওই বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো অজানা কারণে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি। এ বছর রোজার ঈদে হঠাৎ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম সপ্তাহ শেষ না হতেই নামিয়ে দেওয়া হয় সিনেপ্লেক্স থেকে। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও দর্শক টানতে পারেনি অন্তরাত্মা।
অন্তরাত্মার ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল প্রচারের অভাব। বরবাদ নিয়ে সরব থাকলেও অন্তরাত্মা নিয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন শাকিব। অন্যদেরও তেমন ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন অন্তরাত্মার নায়িকা দর্শনা বণিক। প্রচারে বাংলাদেশে আসতে না পারলেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত সিনেমাটি নিয়ে পোস্ট করেছেন।
তরঙ্গ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে অন্তরাত্মা প্রযোজনা করেছেন সোহানী হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহেদ শরীফ খান, অরুণা বিশ্বাস, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।
গতকাল ফেসবুক পেজে অন্তরাত্মা মুক্তির খবর জানানো হয়েছে আইস্ক্রিনের পক্ষ থেকে। ৪ ডিসেম্বর থেকে এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে ইমোশন ও অ্যাকশনের মিশেলে তৈরি হৃদয়স্পর্শী এ গল্প।
অন্তরাত্মা বানিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দর্শনা বণিক। গল্পে দেখা যাবে, ছোটবেলায় প্রথমের (শাকিব) মা-বাবা খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। বড় হয়ে প্রথম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক। কিছুরই অভাব নেই তার। তবে সে খুব একা। তার সঙ্গে দেখা হয় রূপকথার (দর্শনা)। তার প্রেমে পড়ে সে। বিয়েও করে। তবু প্রথমের জীবনে স্থিরতা আসে না।
চার বছর আগে ২০২১ সালে শুটিং হয়েছিল অন্তরাত্মা সিনেমার। ওই বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে কোনো অজানা কারণে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি। এ বছর রোজার ঈদে হঠাৎ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম সপ্তাহ শেষ না হতেই নামিয়ে দেওয়া হয় সিনেপ্লেক্স থেকে। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও দর্শক টানতে পারেনি অন্তরাত্মা।
অন্তরাত্মার ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল প্রচারের অভাব। বরবাদ নিয়ে সরব থাকলেও অন্তরাত্মা নিয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন শাকিব। অন্যদেরও তেমন ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন অন্তরাত্মার নায়িকা দর্শনা বণিক। প্রচারে বাংলাদেশে আসতে না পারলেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত সিনেমাটি নিয়ে পোস্ট করেছেন।
তরঙ্গ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে অন্তরাত্মা প্রযোজনা করেছেন সোহানী হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহেদ শরীফ খান, অরুণা বিশ্বাস, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ।২৪ মিনিট আগে
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে।৩৪ মিনিট আগে
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে।৪৩ মিনিট আগে
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি...১ দিন আগে
বিনোদন ডেস্ক
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ। এর আগে শাকিবের সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন করেছিলেন নাসির, সিনেমা এটাই প্রথম।
প্রিন্স সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ব্যানারে। প্রযোজক শিরিন সুলতানার সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে নাসির উদ্দিন খানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ছবি প্রকাশ করে গতকাল জানানো হয় প্রিন্স সিনেমায় নাসিরের যুক্ত হওয়ার খবর।
জানা গেছে, প্রিন্সে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন নাসির। পর্দায় তাঁর কূটকৌশলের কাছে নাকানিচুবানি খাবে খোদ নায়কও।
সিনেমার কাজে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ এখন ভারতে আছেন। ক্ষুদেবার্তায় তিনি বলেন, ‘প্রচলিত খলচরিত্রের মতো নয় চরিত্রটি। পুরোপুরি অ্যাকশন ধাঁচের সিনেমা প্রিন্সের কাহিনিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকবে নাসির অভিনীত চরিত্রের।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে প্রিন্স সিনেমার শুটিং। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘আমরা অনেক বড় ক্যানভাসে প্রজেক্টটি করতে যাচ্ছি। এ কারণে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগছে, যাতে প্ল্যানমতো শুটিং করতে পারি। সবকিছু প্রায় গুছিয়ে এনেছি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে শাকিব ভাইয়ের লুক সেট ও পোস্টার শুট করব। শুটিং শুরুর দিনই আমরা লুকটি প্রকাশ করব, যাতে দর্শক কিছুটা হলেও ধারণা পান আমরা আসলে কী করতে যাচ্ছি।’
প্রিন্স সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে তাসনিয়া ফারিণ, পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুসহ আরও একজনকে দেখা যাবে। তবে তৃতীয় অভিনেত্রীর নাম এখনো প্রকাশ করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ সিনেমার আরেক আকর্ষণ চিত্রগ্রাহক অমিত রায়, যিনি ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’সহ অনেক সিনেমার ক্যামেরার পেছনে ছিলেন।
মূলত ‘তাকদীর’, ‘মহানগর’, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর মতো সিরিজ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেলেও নাসির উদ্দিন খানের সিনেমার সংখ্যাও কম নয়। ‘ন ডরাই’, ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘প্রহেলিকা’, ‘বলী’, ‘ওমর’, ‘৮৪০’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এবার প্রিন্স দিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও একটি আলোচিত সিনেমা।
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ। এর আগে শাকিবের সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন করেছিলেন নাসির, সিনেমা এটাই প্রথম।
প্রিন্স সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ব্যানারে। প্রযোজক শিরিন সুলতানার সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে নাসির উদ্দিন খানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ছবি প্রকাশ করে গতকাল জানানো হয় প্রিন্স সিনেমায় নাসিরের যুক্ত হওয়ার খবর।
জানা গেছে, প্রিন্সে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন নাসির। পর্দায় তাঁর কূটকৌশলের কাছে নাকানিচুবানি খাবে খোদ নায়কও।
সিনেমার কাজে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ এখন ভারতে আছেন। ক্ষুদেবার্তায় তিনি বলেন, ‘প্রচলিত খলচরিত্রের মতো নয় চরিত্রটি। পুরোপুরি অ্যাকশন ধাঁচের সিনেমা প্রিন্সের কাহিনিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকবে নাসির অভিনীত চরিত্রের।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে প্রিন্স সিনেমার শুটিং। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘আমরা অনেক বড় ক্যানভাসে প্রজেক্টটি করতে যাচ্ছি। এ কারণে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগছে, যাতে প্ল্যানমতো শুটিং করতে পারি। সবকিছু প্রায় গুছিয়ে এনেছি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে শাকিব ভাইয়ের লুক সেট ও পোস্টার শুট করব। শুটিং শুরুর দিনই আমরা লুকটি প্রকাশ করব, যাতে দর্শক কিছুটা হলেও ধারণা পান আমরা আসলে কী করতে যাচ্ছি।’
প্রিন্স সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে তাসনিয়া ফারিণ, পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুসহ আরও একজনকে দেখা যাবে। তবে তৃতীয় অভিনেত্রীর নাম এখনো প্রকাশ করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ সিনেমার আরেক আকর্ষণ চিত্রগ্রাহক অমিত রায়, যিনি ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’সহ অনেক সিনেমার ক্যামেরার পেছনে ছিলেন।
মূলত ‘তাকদীর’, ‘মহানগর’, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর মতো সিরিজ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেলেও নাসির উদ্দিন খানের সিনেমার সংখ্যাও কম নয়। ‘ন ডরাই’, ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘প্রহেলিকা’, ‘বলী’, ‘ওমর’, ‘৮৪০’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এবার প্রিন্স দিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও একটি আলোচিত সিনেমা।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।৩১ মিনিট আগে
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে।৩৪ মিনিট আগে
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে।৪৩ মিনিট আগে
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি...১ দিন আগে
বিনোদন ডেস্ক
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে। তবে সামান্থা কিংবা রাজ কখনো তা স্বীকার করেননি। অবশেষে সামান্থা শুধু তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যেই আনলেন না, বরং জানালেন বিয়ের খবরও।
তারকাসুলভ জাঁকজমক নয়, ছিমছামভাবেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন রাজ-সামান্থা। গতকাল সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে সদগুরুর ইশা ফাউন্ডেশনের লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের চার হাত এক হয়। একেবারেই পারিবারিক পরিবেশে বিয়ে সারেন তাঁরা। অতিথি ছিলেন মাত্র ৩০ জন। মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ীই সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
বিশেষ দিনে সামান্থা সেজে উঠেছিলেন টুকটুকে লাল ভারী ডিজাইনের বেনারসিতে। নামমাত্র মেকআপ, খোঁপায় ফুল, হাতে মেহেদি, গাভর্তি সোনার গয়না। রাজের পরনে ছিল ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, সঙ্গে ঘিয়ে রঙের কোট। পরিচালক-অভিনেত্রী দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। এই শীতেই যে রাজ-সামান্থা সংসার শুরু করবেন, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি বলিউড কিংবা দক্ষিণের সিনে দুনিয়ার কেউ।
কাজের সূত্রেই কাছাকাছি এসেছিলেন রাজ-সামান্থা। ২০২১ সালে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন সামান্থা। শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই বছর রাজ-ডিকের পরিচালনায় ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান: সিজন ২’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেন সামান্থা।
গত বছর ‘সিটাডেল: হানি বানি’তেও একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা।
সামান্থার কঠিন সময়ে সাপোর্ট সিস্টেম হয়ে তাঁর পাশে ছিলেন রাজ। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও তাই দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেটাকে সম্বল করে নতুন সঙ্গীর হাত ধরে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন সামান্থা। তাঁর এ যাত্রা সুখের হোক, সে কামনাই করছেন অভিনেত্রীর সহকর্মী ও ভক্তরা।
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে। তবে সামান্থা কিংবা রাজ কখনো তা স্বীকার করেননি। অবশেষে সামান্থা শুধু তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যেই আনলেন না, বরং জানালেন বিয়ের খবরও।
তারকাসুলভ জাঁকজমক নয়, ছিমছামভাবেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন রাজ-সামান্থা। গতকাল সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে সদগুরুর ইশা ফাউন্ডেশনের লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের চার হাত এক হয়। একেবারেই পারিবারিক পরিবেশে বিয়ে সারেন তাঁরা। অতিথি ছিলেন মাত্র ৩০ জন। মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ীই সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
বিশেষ দিনে সামান্থা সেজে উঠেছিলেন টুকটুকে লাল ভারী ডিজাইনের বেনারসিতে। নামমাত্র মেকআপ, খোঁপায় ফুল, হাতে মেহেদি, গাভর্তি সোনার গয়না। রাজের পরনে ছিল ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, সঙ্গে ঘিয়ে রঙের কোট। পরিচালক-অভিনেত্রী দুজনেরই এটি দ্বিতীয় বিয়ে। এই শীতেই যে রাজ-সামান্থা সংসার শুরু করবেন, সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি বলিউড কিংবা দক্ষিণের সিনে দুনিয়ার কেউ।
কাজের সূত্রেই কাছাকাছি এসেছিলেন রাজ-সামান্থা। ২০২১ সালে নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন সামান্থা। শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই বছর রাজ-ডিকের পরিচালনায় ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান: সিজন ২’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেন সামান্থা।
গত বছর ‘সিটাডেল: হানি বানি’তেও একসঙ্গে কাজ করেন তাঁরা।
সামান্থার কঠিন সময়ে সাপোর্ট সিস্টেম হয়ে তাঁর পাশে ছিলেন রাজ। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও তাই দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেটাকে সম্বল করে নতুন সঙ্গীর হাত ধরে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন সামান্থা। তাঁর এ যাত্রা সুখের হোক, সে কামনাই করছেন অভিনেত্রীর সহকর্মী ও ভক্তরা।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।৩১ মিনিট আগে
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ।২৪ মিনিট আগে
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে।৪৩ মিনিট আগে
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি...১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে। কনসার্ট শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এ ছাড়া ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের তিন শিল্পীকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে একটি মাস্টারক্লাসের।
আলেক্সন্দ্রে হেরেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স মূলত একটি মিউজিক কোলাবরেশন প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে কর্ণাটকি রিদম, ভারতীয় হিপহপ এবং সমসাময়িক জ্যাজ মিউজিকের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রজেক্টে রয়েছেন ফরাসি পিয়ানোবাদক অ্যালেক্সন্দ্রে হেরের, ড্রামার পিয়েরে মঞ্জার্ড ও বেজ প্লেয়ার গায়েল পেত্রিনা এবং ভারতীয় মৃদঙ্গবাদক বি সি মঞ্জুনাথ ও র্যাপার মানমিত কউর।
২০২৩ সালে মুম্বাই ভ্রমণের সময় সেখানকার র্যাপ ও বিটবক্স সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন ফরাসি জ্যাজ সুরকার আলেক্সন্দ্রে হেরের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স। একই বছরে ফ্রান্সে আয়োজিত একটি মাস্টারক্লাসে হেরেরের পরিচয় হয় বি সি মঞ্জুনাথের সঙ্গে। সেখানে মঞ্জুনাথ কর্ণাটকি তালসংগীতের গাণিতিক কাঠামো ও হেরেরের নিজস্ব সংগীত রচনাশৈলীর অসাধারণ মিলগুলো তুলে ধরেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের গ্রেনোবলের ডেটোর্স ডি বাবেল উৎসবে রেসিডেন্সি ও ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কোলাবরেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দলটি। ৭টি মিউজিক ট্র্যাক নিয়ে গত ২৭ জুন প্রকাশিত হয় তাঁদের অ্যালবাম।
বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের লাইভ পরিবেশনাগুলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য, সমকালীন হিপহপ এবং জ্যাজের জ্যামিং বা সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যেখানে তাল-লয়ের জটিলতা, গানের ভাবগম্ভীরতা এবং তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার স্বাধীনতা একত্রে মিশে যায়।
কনসার্ট শেষে ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে একটি বিশেষ মাস্টারক্লাসে অংশ নেবেন আলেক্সন্দ্রে হেরের, বি সি মঞ্জুনাথ ও মানমিত কউর। এই মাস্টারক্লাসে সংগীতপ্রেমী, শিক্ষার্থী ও আগ্রহী শিল্পীরা তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পাবেন। এতে আলোচ্য বিষয় থাকবে অ্যালেক্সন্দ্রে হেরেরের ছন্দবিন্যাস ও ক্রস-জনরা কম্পোজিশন, বি সি মঞ্জুনাথের কর্ণাটকি তাল ও কনকল ভিত্তিমূলক ধারণা এবং মানমিত কউরের র্যাপ, ভাষার ব্যবহার ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অগ্রণী যাত্রা। ক্লাস শুরু হবে সকাল ১০টায়, শেষ হবে দুপুর ১২টায়।
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে। কনসার্ট শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এ ছাড়া ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের তিন শিল্পীকে নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে একটি মাস্টারক্লাসের।
আলেক্সন্দ্রে হেরেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স মূলত একটি মিউজিক কোলাবরেশন প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে কর্ণাটকি রিদম, ভারতীয় হিপহপ এবং সমসাময়িক জ্যাজ মিউজিকের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রজেক্টে রয়েছেন ফরাসি পিয়ানোবাদক অ্যালেক্সন্দ্রে হেরের, ড্রামার পিয়েরে মঞ্জার্ড ও বেজ প্লেয়ার গায়েল পেত্রিনা এবং ভারতীয় মৃদঙ্গবাদক বি সি মঞ্জুনাথ ও র্যাপার মানমিত কউর।
২০২৩ সালে মুম্বাই ভ্রমণের সময় সেখানকার র্যাপ ও বিটবক্স সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন ফরাসি জ্যাজ সুরকার আলেক্সন্দ্রে হেরের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স। একই বছরে ফ্রান্সে আয়োজিত একটি মাস্টারক্লাসে হেরেরের পরিচয় হয় বি সি মঞ্জুনাথের সঙ্গে। সেখানে মঞ্জুনাথ কর্ণাটকি তালসংগীতের গাণিতিক কাঠামো ও হেরেরের নিজস্ব সংগীত রচনাশৈলীর অসাধারণ মিলগুলো তুলে ধরেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্সের গ্রেনোবলের ডেটোর্স ডি বাবেল উৎসবে রেসিডেন্সি ও ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কোলাবরেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দলটি। ৭টি মিউজিক ট্র্যাক নিয়ে গত ২৭ জুন প্রকাশিত হয় তাঁদের অ্যালবাম।
বোম্বে এক্সপেরিয়েন্সের লাইভ পরিবেশনাগুলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য, সমকালীন হিপহপ এবং জ্যাজের জ্যামিং বা সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যেখানে তাল-লয়ের জটিলতা, গানের ভাবগম্ভীরতা এবং তাৎক্ষণিক সৃজনশীলতার স্বাধীনতা একত্রে মিশে যায়।
কনসার্ট শেষে ৪ ডিসেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডির কার্যালয়ে একটি বিশেষ মাস্টারক্লাসে অংশ নেবেন আলেক্সন্দ্রে হেরের, বি সি মঞ্জুনাথ ও মানমিত কউর। এই মাস্টারক্লাসে সংগীতপ্রেমী, শিক্ষার্থী ও আগ্রহী শিল্পীরা তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পাবেন। এতে আলোচ্য বিষয় থাকবে অ্যালেক্সন্দ্রে হেরেরের ছন্দবিন্যাস ও ক্রস-জনরা কম্পোজিশন, বি সি মঞ্জুনাথের কর্ণাটকি তাল ও কনকল ভিত্তিমূলক ধারণা এবং মানমিত কউরের র্যাপ, ভাষার ব্যবহার ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অগ্রণী যাত্রা। ক্লাস শুরু হবে সকাল ১০টায়, শেষ হবে দুপুর ১২টায়।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।৩১ মিনিট আগে
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ।২৪ মিনিট আগে
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে।৩৪ মিনিট আগে
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি...১ দিন আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া জানিয়েছে, ঢাকাস্থ ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ৬ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় নিশির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারে।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার প্রসঙ্গে নির্মাতা গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিনেমাটি যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরস্কার পেয়েছে, আরও হয়তো পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের দর্শকদের সিনেমাটি দেখাতে পারার আনন্দটা অন্য রকম। সিনেমাটি দেখতে চেয়ে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রিমিয়ার সেই সুযোগ তৈরি করে দিল।’
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ, গ্রিন ফিল্ম স্কুল অ্যালায়েন্স ও ইউনেসকো ঢাকার সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে নিশি। গল্পে দেখা যাবে, পানির সংকট কাটাতে বাড়িতে টিউবওয়েল দেওয়ার বিনিময়ে এক চা-শ্রমিকের নাবালিকা মেয়ে নিশিকে বিয়ে করতে চায় কাঠ ব্যবসায়ী লালচাঁন।
পোল্যান্ডের বিখ্যাত লড ফিল্ম স্কুলে এই সিনেমার চূড়ান্ত সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের কাজ হয়েছে। চিত্র গ্রহণে ছিলেন এই ফিল্ম স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী নাতালিয়া পুসনিক। শুটিং হয়েছে সিলেটের একটি চা-বাগান ও তার আশপাশের লোকেশনে। অভিনয় করেছেন চা-শ্রমিকের মেয়ে নিশি, চা-শ্রমিক বিশ্বজিৎ, গণেশ ও ভারতী।
গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫তম এনভায়রনমেন্টাল মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (এমা) অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কার জিতে নেয় গোলাম রাব্বানী ও জহিরুল ইসলামের যৌথ পরিচালনায় নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘নিশি’। এবার বাংলাদেশে দেখা যাবে সিনেমাটি। প্রযোজনা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া জানিয়েছে, ঢাকাস্থ ইউরোপিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ৬ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় নিশির বাংলাদেশ প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার জার্মান কালচারাল সেন্টারে।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার প্রসঙ্গে নির্মাতা গোলাম রাব্বানী বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিনেমাটি যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরস্কার পেয়েছে, আরও হয়তো পাবে। কিন্তু বাংলাদেশের দর্শকদের সিনেমাটি দেখাতে পারার আনন্দটা অন্য রকম। সিনেমাটি দেখতে চেয়ে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই প্রিমিয়ার সেই সুযোগ তৈরি করে দিল।’
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ, গ্রিন ফিল্ম স্কুল অ্যালায়েন্স ও ইউনেসকো ঢাকার সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে নিশি। গল্পে দেখা যাবে, পানির সংকট কাটাতে বাড়িতে টিউবওয়েল দেওয়ার বিনিময়ে এক চা-শ্রমিকের নাবালিকা মেয়ে নিশিকে বিয়ে করতে চায় কাঠ ব্যবসায়ী লালচাঁন।
পোল্যান্ডের বিখ্যাত লড ফিল্ম স্কুলে এই সিনেমার চূড়ান্ত সম্পাদনা, কালার ও সাউন্ডের কাজ হয়েছে। চিত্র গ্রহণে ছিলেন এই ফিল্ম স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী নাতালিয়া পুসনিক। শুটিং হয়েছে সিলেটের একটি চা-বাগান ও তার আশপাশের লোকেশনে। অভিনয় করেছেন চা-শ্রমিকের মেয়ে নিশি, চা-শ্রমিক বিশ্বজিৎ, গণেশ ও ভারতী।
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে।৩১ মিনিট আগে
ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ।২৪ মিনিট আগে
গুঞ্জন অনেক দিনের। বছর দুয়েক ধরে শোনা যাচ্ছিল, পরিচালক রাজ নিধিমোরুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। গত বছর থেকে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর ছবি প্রকাশ্যে আসতে থাকে। সেই সূত্রে এ গুঞ্জন আরও বাড়ে।৩৪ মিনিট আগে
একাধিক দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের পরিবেশনায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা আয়োজন করতে যাচ্ছে বিশেষ জ্যাজ কনসার্ট। ‘আলেক্সন্দ্রে হেরের বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স’ শিরোনামের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল ৩ ডিসেম্বর রাজধানীর আগারগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে।৪৩ মিনিট আগে