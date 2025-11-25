সাবিলা বলবেন ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনের নানা কথা

রাতাড্ডা উইথ তানভীর
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে। এই সিজনে বেশ কিছু পর্বের শুটিং হবে আউটডোরে। এরই মধ্যে বেশ কিছু পর্বের শুটিং হয়েছে। নতুন সিজন প্রচারিত হবে প্রতি শুক্রবার রাত ১০টায়।
আগামী ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার নতুন সিজনের প্রথম পর্বে থাকবেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন পর্যায়, ব্যক্তিজীবন, সংসার ও চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেছেন সাবিলা। অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক আগে একুশে টিভিতে আমার একটি শোতে তানভীর ভাইকে অতিথি করেছিলাম। এরপর তাঁর একটি অনলাইন শোতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু স্টুডিও সেশনে এই প্রথম আমি তাঁর শোতে এলাম। রাতাড্ডা অনুষ্ঠানের একাধিক ক্লিপিংস আমি দেখেছি। উপস্থাপক ডিটেইল আর গভীর বিষয়ে আলোচনা করেন। তাই আমাদের আড্ডাটিও বেশ উপভোগ্য হয়েছে।’
এর আগের দুটি সিজনে তিন শতাধিক পর্ব প্রচার হয়েছে গত ছয় বছরে। নতুন সিজনের রাতাড্ডা কেমন হবে—জানতে চাইলে উপস্থাপক তানভীর তারেক বলেন, ‘অনুষ্ঠানটি নির্দিষ্ট কোনো টাইম ফ্রেমে বাঁধিনি আমরা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের তারকা-কুশলীদের নিয়ে রাতাড্ডা মূলত দীর্ঘ ব্যাপ্তির সেলিব্রিটি শো। কোনো কোনোটির ব্যাপ্তি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার বেশি হয়েছে। মূলত আগত অতিথির জীবনদর্শন ও নানান বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরাই এই শোয়ের লক্ষ্য। এবারেও এর ব্যতিক্রম থাকবে না। এবারের কিছু পর্ব আউটডোরে বিভিন্ন লোকেশনে করার প্ল্যান রয়েছে। এই শোতে কোনো ভাইরাল টপিককে উৎসাহিত করা হয় না, বরং আর্কাইভাল ভ্যালু তৈরির উদ্দেশ্যে করা হয়।’
অনুষ্ঠানটির প্রযোজক হাসান মোহাম্মদ জুবায়ের।
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে। এই সিজনে বেশ কিছু পর্বের শুটিং হবে আউটডোরে। এরই মধ্যে বেশ কিছু পর্বের শুটিং হয়েছে। নতুন সিজন প্রচারিত হবে প্রতি শুক্রবার রাত ১০টায়।
আগামী ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার নতুন সিজনের প্রথম পর্বে থাকবেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন পর্যায়, ব্যক্তিজীবন, সংসার ও চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলেছেন সাবিলা। অনুষ্ঠানটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেক আগে একুশে টিভিতে আমার একটি শোতে তানভীর ভাইকে অতিথি করেছিলাম। এরপর তাঁর একটি অনলাইন শোতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু স্টুডিও সেশনে এই প্রথম আমি তাঁর শোতে এলাম। রাতাড্ডা অনুষ্ঠানের একাধিক ক্লিপিংস আমি দেখেছি। উপস্থাপক ডিটেইল আর গভীর বিষয়ে আলোচনা করেন। তাই আমাদের আড্ডাটিও বেশ উপভোগ্য হয়েছে।’
এর আগের দুটি সিজনে তিন শতাধিক পর্ব প্রচার হয়েছে গত ছয় বছরে। নতুন সিজনের রাতাড্ডা কেমন হবে—জানতে চাইলে উপস্থাপক তানভীর তারেক বলেন, ‘অনুষ্ঠানটি নির্দিষ্ট কোনো টাইম ফ্রেমে বাঁধিনি আমরা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের তারকা-কুশলীদের নিয়ে রাতাড্ডা মূলত দীর্ঘ ব্যাপ্তির সেলিব্রিটি শো। কোনো কোনোটির ব্যাপ্তি আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার বেশি হয়েছে। মূলত আগত অতিথির জীবনদর্শন ও নানান বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরাই এই শোয়ের লক্ষ্য। এবারেও এর ব্যতিক্রম থাকবে না। এবারের কিছু পর্ব আউটডোরে বিভিন্ন লোকেশনে করার প্ল্যান রয়েছে। এই শোতে কোনো ভাইরাল টপিককে উৎসাহিত করা হয় না, বরং আর্কাইভাল ভ্যালু তৈরির উদ্দেশ্যে করা হয়।’
অনুষ্ঠানটির প্রযোজক হাসান মোহাম্মদ জুবায়ের।
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না।৬ ঘণ্টা আগে
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।
লুধিয়ানা জেলার নাসরানি গ্রামের স্কুলশিক্ষক কেবল কৃষ্ণ সিং দেওল এবং সতবন্ত কাউরের সন্তান ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রকাশ কাউরকে বিয়ে করেন। সিনেমা জগতে আসার আগেই এই বিয়ে হয়। এই দম্পতির চার সন্তান—দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
ধর্মেন্দ্রের প্রথম পরিবার:
সানি দেওল: জ্যেষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর দুই পুত্র—অভিনেতা করণ দেওল (স্ত্রী দ্রিশা আচার্য) এবং অভিনেতা রাজবীর দেওল (চলচ্চিত্র ‘দোনো’ দিয়ে অভিষেক)।
ববি দেওল: কনিষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর দুই পুত্র—আর্যমান দেওল এবং ধর্ম দেওল (ধর্মেন্দ্রের নামানুসারে)। ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া আহুজা পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার।
বিজয়তা দেওল ও অজিতা দেওল: দুই কন্যা বিজয়তা ও অজিতা মূলত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকেন। বিজয়তা বিয়ে করেছেন বিবেক গিলকে; তাঁদের দুই সন্তান প্রেরণা ও সাহিল গিল। অজিতা ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করেন এবং তাঁর দুই কন্যা ডা. নিকিতা মিনা এবং ডা. প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী।
১৯৮০ সালে ধর্মেন্দ্র তাঁর বহু হিট ছবির সহ-অভিনেত্রী হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। ‘সীতা অউর গীতা’, ‘রাজা জানি’, ‘জুগনু’ এবং ‘শোলে’-এর মতো ছবিতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। প্রকাশ কাউরের সঙ্গে আইনত বিবাহবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে প্রচুর আলোচনা হলেও তাঁদের বিয়ে টিকে ছিল। এই দম্পতির দুই কন্যা।
ধর্মেন্দ্রের দ্বিতীয় পরিবার:
এষা দেওল: অভিনেত্রী। ব্যবসায়ী ভারত তখতানির সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে; তাঁদের দুই কন্যা—রাধ্যা ও মিরায়া তখতানি।
আহানা দেওল: শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ও উদ্যোক্তা। তাঁর স্বামী বৈভব বোহরা; তাঁদের এক পুত্র দ্যারিয়েন এবং দুই যমজ কন্যা আস্ত্রাইয়া ও আদিয়া।
হেমা মালিনী ও তাঁর কন্যারা মুম্বাইয়ে আলাদা বাস করলেও ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন।
দেওলদের সাম্রাজ্য
ধর্মেন্দ্রের ছোট ভাই অজিত সিং দেওলও অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর পুত্র অভয় দেওল (‘দেব ডি’, ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’) বর্তমানে হিন্দি সিনেমার অন্যতম পরিচিত মুখ। অভয় দেওল সানি ও ববি দেওলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং ধর্মেন্দ্রকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করেন।
তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরাধিকার:
ধর্মেন্দ্রের নাতি-নাতনিদের অনেকেই ধীরে ধীরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করছেন। সানি দেওলের পুত্র করণ দেওল ও রাজবীর দেওল এখন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তৃতীয় প্রজন্মের দেওলদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ববি দেওলের পুত্র আর্যমান ও ধর্ম দেওল এখনো পড়াশোনা করছেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁরাও বিনোদন জগতে প্রবেশ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ধর্মেন্দ্রের আনুমানিক নিট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩৫ কোটি থেকে ৪৫০ কোটি রুপির মধ্যে। ছয় দশকের ক্যারিয়ারে বিচক্ষণ বিনিয়োগ এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের কারণে তিনি এই বিপুল সম্পদ অর্জন করেন। ধারণা করা হয়, দেওল পরিবারের সম্মিলিত সম্পত্তির পরিমাণ ১ হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। বলতে গেলে ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী সিনেমাটিক রাজবংশ এই দেওলরা।
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।
লুধিয়ানা জেলার নাসরানি গ্রামের স্কুলশিক্ষক কেবল কৃষ্ণ সিং দেওল এবং সতবন্ত কাউরের সন্তান ধর্মেন্দ্র ১৯৫৪ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রকাশ কাউরকে বিয়ে করেন। সিনেমা জগতে আসার আগেই এই বিয়ে হয়। এই দম্পতির চার সন্তান—দুই ছেলে ও দুই মেয়ে।
ধর্মেন্দ্রের প্রথম পরিবার:
সানি দেওল: জ্যেষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর দুই পুত্র—অভিনেতা করণ দেওল (স্ত্রী দ্রিশা আচার্য) এবং অভিনেতা রাজবীর দেওল (চলচ্চিত্র ‘দোনো’ দিয়ে অভিষেক)।
ববি দেওল: কনিষ্ঠ পুত্র, অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর দুই পুত্র—আর্যমান দেওল এবং ধর্ম দেওল (ধর্মেন্দ্রের নামানুসারে)। ববি দেওলের স্ত্রী তানিয়া আহুজা পেশায় ইন্টেরিয়র ডিজাইনার।
বিজয়তা দেওল ও অজিতা দেওল: দুই কন্যা বিজয়তা ও অজিতা মূলত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকেন। বিজয়তা বিয়ে করেছেন বিবেক গিলকে; তাঁদের দুই সন্তান প্রেরণা ও সাহিল গিল। অজিতা ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করেন এবং তাঁর দুই কন্যা ডা. নিকিতা মিনা এবং ডা. প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী।
১৯৮০ সালে ধর্মেন্দ্র তাঁর বহু হিট ছবির সহ-অভিনেত্রী হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন। ‘সীতা অউর গীতা’, ‘রাজা জানি’, ‘জুগনু’ এবং ‘শোলে’-এর মতো ছবিতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। প্রকাশ কাউরের সঙ্গে আইনত বিবাহবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে প্রচুর আলোচনা হলেও তাঁদের বিয়ে টিকে ছিল। এই দম্পতির দুই কন্যা।
ধর্মেন্দ্রের দ্বিতীয় পরিবার:
এষা দেওল: অভিনেত্রী। ব্যবসায়ী ভারত তখতানির সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে; তাঁদের দুই কন্যা—রাধ্যা ও মিরায়া তখতানি।
আহানা দেওল: শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী ও উদ্যোক্তা। তাঁর স্বামী বৈভব বোহরা; তাঁদের এক পুত্র দ্যারিয়েন এবং দুই যমজ কন্যা আস্ত্রাইয়া ও আদিয়া।
হেমা মালিনী ও তাঁর কন্যারা মুম্বাইয়ে আলাদা বাস করলেও ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রথম পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতেন।
দেওলদের সাম্রাজ্য
ধর্মেন্দ্রের ছোট ভাই অজিত সিং দেওলও অভিনেতা ও প্রযোজক। তাঁর পুত্র অভয় দেওল (‘দেব ডি’, ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’) বর্তমানে হিন্দি সিনেমার অন্যতম পরিচিত মুখ। অভয় দেওল সানি ও ববি দেওলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং ধর্মেন্দ্রকে বাবার মতোই শ্রদ্ধা করেন।
তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরাধিকার:
ধর্মেন্দ্রের নাতি-নাতনিদের অনেকেই ধীরে ধীরে অভিনয় জগতে প্রবেশ করছেন। সানি দেওলের পুত্র করণ দেওল ও রাজবীর দেওল এখন হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তৃতীয় প্রজন্মের দেওলদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ববি দেওলের পুত্র আর্যমান ও ধর্ম দেওল এখনো পড়াশোনা করছেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁরাও বিনোদন জগতে প্রবেশ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ধর্মেন্দ্রের আনুমানিক নিট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩৫ কোটি থেকে ৪৫০ কোটি রুপির মধ্যে। ছয় দশকের ক্যারিয়ারে বিচক্ষণ বিনিয়োগ এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের কারণে তিনি এই বিপুল সম্পদ অর্জন করেন। ধারণা করা হয়, দেওল পরিবারের সম্মিলিত সম্পত্তির পরিমাণ ১ হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। বলতে গেলে ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী সিনেমাটিক রাজবংশ এই দেওলরা।
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে।৬ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না।৬ ঘণ্টা আগে
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।
১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই দুই কিংবদন্তি। তাঁদের জন্মদিন মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে। আগামী ৮ ডিসেম্বর ধর্মেন্দ্রও ৯০ বছর পূর্ণ করতেন।
সেলিম-জাভেদ জুটি বলিউডের আইকনিক চিত্রনাট্যকার। সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম কাজ করেন ১৯৭২ সালের হিট ছবি ‘সীতা অউর গীতা’-তে। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর ভবিষ্যৎ স্ত্রী হেমা মালিনী দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন।
এরপর ধর্মেন্দ্র, সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার মিলে আরও তিনটি ছবিতে কাজ করেন। যার মধ্যে রয়েছে হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকা ‘শোলে’, যা চলতি বছর ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এ ছাড়া তাঁরা ‘ইয়াদো কি বারাত’ (১৯৭৩) এবং ‘চাচা ভাতিজা’ (১৯৭৭) ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন।
তবে ‘শোলে’ ছবিটিই অমরত্ব লাভ করে। পরিচালক রমেশ সিপ্পির এই ছবিতে ধর্মেন্দ্র ‘বীরু’ চরিত্রে অভিনয় করেন। ডাকাত গাব্বার সিংয়ের (আমজাদ খান) হাতে বন্দী থাকার সময় ‘বীরু’ তাঁর প্রেমিকা বাসন্তীকে (হেমা মালিনী) উদ্দেশ করে বলেছিলেন, ‘ইন কুত্তো কে সামনে মাত নাচনা’। এই সংলাপ আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে।
৫০ বছরের বেশি সময় আগে শুরু হওয়া সেলিম-ধর্মেন্দ্রর পেশাগত সম্পর্কটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধনে পরিণত হয়।
এক পুরোনো ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’ ক্লিপে সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, ‘ধর্ম জি এবং আমি বহু বছর ধরে একসঙ্গে। আমাদের সম্পর্ক ১৯৫৮-৫৯ সালের...আমরা দুজনেই একসঙ্গে অনেক সংগ্রাম দেখেছি। অনেক কিছুই আমাদের মধ্যে মিল ছিল। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ এবং আমাদের পরিবারের সদস্য, বড় ভাইয়ের মতো।’
ধর্মেন্দ্র ১৯৯৮ সালে সেলিম খানের ছোট ছেলে সোহেল খান পরিচালিত ‘প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া’ ছবিতে বাবা-তুল্য চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে সালমান খান মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। বডি বিল্ডিংয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে সালমান খান সব সময় ধর্মেন্দ্রকে কৃতিত্ব দিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি কাতারে একটি অনুষ্ঠানে সালমান খান ধর্মেন্দ্রর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেন, ‘মেরে আনে সে পেহেলে এক হি সাকস থে, ওহ হ্যায় ধর্ম জি। হি ইজ মাই ফাদার, দ্যাটস দি এন্ড। আই লাভ দ্যাট ম্যান...।’
বাবার ৯০তম জন্মদিনে সালমান খান এবং সেলিম খান দুজনেই সোমবার বিকেলে পবন হংস শ্মশানে প্রয়াত অভিনেতার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। দিনটি সেলিম খানের পরিবারের জন্য শুরু হয়েছিল জন্মদিনের উদ্যাপন দিয়ে, আর শেষ হয়েছে এক প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকের মধ্য দিয়ে।
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।
১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এই দুই কিংবদন্তি। তাঁদের জন্মদিন মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে। আগামী ৮ ডিসেম্বর ধর্মেন্দ্রও ৯০ বছর পূর্ণ করতেন।
সেলিম-জাভেদ জুটি বলিউডের আইকনিক চিত্রনাট্যকার। সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে প্রথম কাজ করেন ১৯৭২ সালের হিট ছবি ‘সীতা অউর গীতা’-তে। এই ছবিতে ধর্মেন্দ্রর ভবিষ্যৎ স্ত্রী হেমা মালিনী দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেন।
এরপর ধর্মেন্দ্র, সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার মিলে আরও তিনটি ছবিতে কাজ করেন। যার মধ্যে রয়েছে হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকা ‘শোলে’, যা চলতি বছর ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এ ছাড়া তাঁরা ‘ইয়াদো কি বারাত’ (১৯৭৩) এবং ‘চাচা ভাতিজা’ (১৯৭৭) ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন।
তবে ‘শোলে’ ছবিটিই অমরত্ব লাভ করে। পরিচালক রমেশ সিপ্পির এই ছবিতে ধর্মেন্দ্র ‘বীরু’ চরিত্রে অভিনয় করেন। ডাকাত গাব্বার সিংয়ের (আমজাদ খান) হাতে বন্দী থাকার সময় ‘বীরু’ তাঁর প্রেমিকা বাসন্তীকে (হেমা মালিনী) উদ্দেশ করে বলেছিলেন, ‘ইন কুত্তো কে সামনে মাত নাচনা’। এই সংলাপ আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে।
৫০ বছরের বেশি সময় আগে শুরু হওয়া সেলিম-ধর্মেন্দ্রর পেশাগত সম্পর্কটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধনে পরিণত হয়।
এক পুরোনো ‘বিহাইন্ড দ্য সিন’ ক্লিপে সেলিম খান ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, ‘ধর্ম জি এবং আমি বহু বছর ধরে একসঙ্গে। আমাদের সম্পর্ক ১৯৫৮-৫৯ সালের...আমরা দুজনেই একসঙ্গে অনেক সংগ্রাম দেখেছি। অনেক কিছুই আমাদের মধ্যে মিল ছিল। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ এবং আমাদের পরিবারের সদস্য, বড় ভাইয়ের মতো।’
ধর্মেন্দ্র ১৯৯৮ সালে সেলিম খানের ছোট ছেলে সোহেল খান পরিচালিত ‘প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া’ ছবিতে বাবা-তুল্য চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতে সালমান খান মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। বডি বিল্ডিংয়ের অনুপ্রেরণা হিসেবে সালমান খান সব সময় ধর্মেন্দ্রকে কৃতিত্ব দিয়ে এসেছেন। সম্প্রতি কাতারে একটি অনুষ্ঠানে সালমান খান ধর্মেন্দ্রর প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে বলেন, ‘মেরে আনে সে পেহেলে এক হি সাকস থে, ওহ হ্যায় ধর্ম জি। হি ইজ মাই ফাদার, দ্যাটস দি এন্ড। আই লাভ দ্যাট ম্যান...।’
বাবার ৯০তম জন্মদিনে সালমান খান এবং সেলিম খান দুজনেই সোমবার বিকেলে পবন হংস শ্মশানে প্রয়াত অভিনেতার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। দিনটি সেলিম খানের পরিবারের জন্য শুরু হয়েছিল জন্মদিনের উদ্যাপন দিয়ে, আর শেষ হয়েছে এক প্রিয়জনকে হারানোর গভীর শোকের মধ্য দিয়ে।
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে।৬ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।৪ ঘণ্টা আগে
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না।৬ ঘণ্টা আগে
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে।৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন ডেস্ক
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না। পোস্ট অফিসই ছিল তাঁর স্বপ্নের দরজা। মাসের পর মাস দুই শতাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে।
খামের ভেতরে থাকত তাঁর সাদাকালো ছবি আর হাতে লেখা কয়েক লাইন, ‘অভিনয় করতে চাই, সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করব।’ এই চিঠি পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে পৌঁছাত কি না, সে নিশ্চয়তা ছিল না। তবু হাল ছাড়েননি ধর্মেন্দ্র। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘যেদিন পোস্ট অফিসে যেতাম না, মনে হতো, স্বপ্ন থেকে এক ধাপ পিছিয়ে গেলাম।’ এই নিরলস চেষ্টাই একসময় তাঁকে পৌঁছে দেয় ফিল্মফেয়ার নিউ ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতার দোরগোড়ায়। সেখান থেকেই খুলে যায় মুম্বাইয়ের স্টুডিওর দরজা।
২৪ বছর বয়সে ‘দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে’ দিয়ে শুরু করেন সিনেমাযাত্রা। প্রথম দিকে ‘বন্দিনী’, ‘আয়ে মিলন কি বেলা’, ‘কাজল’-এর মতো সিনেমায় সহ-অভিনেতার চরিত্রে নজর কাড়েন। ১৯৬৪ সালের যুদ্ধনির্ভর সিনেমা ‘হকিকত’ তাঁকে প্রথম বড় সাফল্য এনে দেয়। এরপর ‘ফুল অউর পাথর’ দিয়ে ধর্মেন্দ্র হয়ে ওঠেন বক্স অফিসের নতুন ভরসা। ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত একের পর এক হিট—‘অনুপমা’, ‘আদমি অউর ইনসান’, ‘মেরা গাঁও মেরা দেশ’, ‘সীতা অউর গীতা’, ‘শোলে’, ‘লোফার’, ‘ইয়াদোঁ কি বারাত’, ‘ধর্মবীর’ তাঁকে একেবারে বলিউডের শীর্ষ সারিতে পৌঁছে দেয়। ৬৪ বছরের ফিল্মি ক্যারিয়ারে বক্স অফিসে ধর্মেন্দ্র দিয়েছেন ৭৫টি হিট সিনেমা, যা বলিউডের যেকোনো তারকার তুলনায় সর্বোচ্চ সাফল্য।
ধর্মেন্দ্রর ক্যারিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি রোমান্টিক নায়কের আর দ্বিতীয়টি অ্যাকশন সিনেমার রাগী-মারকুটে হিরোর। ষাটের দশকের শেষ দিকে ‘বাজি’ বা ‘আঁখে’-এর মতো থ্রিলারধর্মী সিনেমায় ধর্মেন্দ্রকে দেখা যেতে শুরু করে। সত্তরের দশকে বদলে যায় হিন্দি সিনেমার গতিপথ। পর্দায় উঠে আসতে থাকে রাগী চরিত্র। ১৯৭১ সালে ‘মেরা গাঁও মেরা দেশ’-এ ডাকাতদের বিরুদ্ধে গ্রাম বাঁচানোর লড়াইয়ের গল্পে হাজির হয়ে তিনিও এ ট্রেন্ডে শামিল হন। ১৯৭৫-এ আসে ‘শোলে’। এ সিনেমা তাঁর মতো অনেক অভিনেতার জীবনের মাইলফলক। আশির দশকে পুরোপুরি অ্যাকশনধর্মী গল্পের দিকে ঝোঁকেন ধর্মেন্দ্র। কম বাজেটের অনেক হিট সিনেমার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। এই তালিকায় রয়েছে ‘বদলে কি আগ’, ‘গুলামি’, ‘লোহা’, ‘এলান-এ-জঙ্গ’-এর মতো সিনেমা।
জীবনের শেষ দিকেও ধর্মেন্দ্র পর্দায় দেখিয়েছিলেন নিজের দাপুটে উপস্থিতি। ৮০-এর কোঠায় পৌঁছেও তিনি পর্দায় সক্রিয় ছিলেন। ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’, ‘তেরি বাতোঁ মে আইসা উলঝা জিয়া’ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আগামী ২৬ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শ্রীরাম রাঘবনের ‘ইক্কিস’, যা ধর্মেন্দ্রর শেষ সিনেমা হয়ে রয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায়।
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না। পোস্ট অফিসই ছিল তাঁর স্বপ্নের দরজা। মাসের পর মাস দুই শতাধিক চিঠি পাঠিয়েছেন পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে।
খামের ভেতরে থাকত তাঁর সাদাকালো ছবি আর হাতে লেখা কয়েক লাইন, ‘অভিনয় করতে চাই, সুযোগ পেলে নিজেকে প্রমাণ করব।’ এই চিঠি পরিচালক-প্রযোজকদের কাছে পৌঁছাত কি না, সে নিশ্চয়তা ছিল না। তবু হাল ছাড়েননি ধর্মেন্দ্র। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘যেদিন পোস্ট অফিসে যেতাম না, মনে হতো, স্বপ্ন থেকে এক ধাপ পিছিয়ে গেলাম।’ এই নিরলস চেষ্টাই একসময় তাঁকে পৌঁছে দেয় ফিল্মফেয়ার নিউ ট্যালেন্ট প্রতিযোগিতার দোরগোড়ায়। সেখান থেকেই খুলে যায় মুম্বাইয়ের স্টুডিওর দরজা।
২৪ বছর বয়সে ‘দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে’ দিয়ে শুরু করেন সিনেমাযাত্রা। প্রথম দিকে ‘বন্দিনী’, ‘আয়ে মিলন কি বেলা’, ‘কাজল’-এর মতো সিনেমায় সহ-অভিনেতার চরিত্রে নজর কাড়েন। ১৯৬৪ সালের যুদ্ধনির্ভর সিনেমা ‘হকিকত’ তাঁকে প্রথম বড় সাফল্য এনে দেয়। এরপর ‘ফুল অউর পাথর’ দিয়ে ধর্মেন্দ্র হয়ে ওঠেন বক্স অফিসের নতুন ভরসা। ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত একের পর এক হিট—‘অনুপমা’, ‘আদমি অউর ইনসান’, ‘মেরা গাঁও মেরা দেশ’, ‘সীতা অউর গীতা’, ‘শোলে’, ‘লোফার’, ‘ইয়াদোঁ কি বারাত’, ‘ধর্মবীর’ তাঁকে একেবারে বলিউডের শীর্ষ সারিতে পৌঁছে দেয়। ৬৪ বছরের ফিল্মি ক্যারিয়ারে বক্স অফিসে ধর্মেন্দ্র দিয়েছেন ৭৫টি হিট সিনেমা, যা বলিউডের যেকোনো তারকার তুলনায় সর্বোচ্চ সাফল্য।
ধর্মেন্দ্রর ক্যারিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি রোমান্টিক নায়কের আর দ্বিতীয়টি অ্যাকশন সিনেমার রাগী-মারকুটে হিরোর। ষাটের দশকের শেষ দিকে ‘বাজি’ বা ‘আঁখে’-এর মতো থ্রিলারধর্মী সিনেমায় ধর্মেন্দ্রকে দেখা যেতে শুরু করে। সত্তরের দশকে বদলে যায় হিন্দি সিনেমার গতিপথ। পর্দায় উঠে আসতে থাকে রাগী চরিত্র। ১৯৭১ সালে ‘মেরা গাঁও মেরা দেশ’-এ ডাকাতদের বিরুদ্ধে গ্রাম বাঁচানোর লড়াইয়ের গল্পে হাজির হয়ে তিনিও এ ট্রেন্ডে শামিল হন। ১৯৭৫-এ আসে ‘শোলে’। এ সিনেমা তাঁর মতো অনেক অভিনেতার জীবনের মাইলফলক। আশির দশকে পুরোপুরি অ্যাকশনধর্মী গল্পের দিকে ঝোঁকেন ধর্মেন্দ্র। কম বাজেটের অনেক হিট সিনেমার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। এই তালিকায় রয়েছে ‘বদলে কি আগ’, ‘গুলামি’, ‘লোহা’, ‘এলান-এ-জঙ্গ’-এর মতো সিনেমা।
জীবনের শেষ দিকেও ধর্মেন্দ্র পর্দায় দেখিয়েছিলেন নিজের দাপুটে উপস্থিতি। ৮০-এর কোঠায় পৌঁছেও তিনি পর্দায় সক্রিয় ছিলেন। ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’, ‘তেরি বাতোঁ মে আইসা উলঝা জিয়া’ তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। আগামী ২৬ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে শ্রীরাম রাঘবনের ‘ইক্কিস’, যা ধর্মেন্দ্রর শেষ সিনেমা হয়ে রয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায়।
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে।৬ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে।৬ ঘণ্টা আগে
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে। কলকাতার সিনেমা ‘ভালোবাসার মরশুম’-এর প্রযোজক শরীফ খান অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিশা।
শরীফ খান অভিযোগে বলেন, ‘ভালোবাসার মরশুম সিনেমায় বলিউডের শরমন যোশি, কলকাতার সুস্মিতা আর বাংলাদেশের তানজিন তিশার অভিনয় করার কথা ছিল। আমি বাংলাদেশে গিয়ে তিশার সঙ্গে কথা বলে, তাঁর শিডিউল নিয়ে, ৩০ হাজার টাকা নগদ দিই এবং পরে তাঁর অ্যাকাউন্টে ৪ লাখ ১২ হাজার টাকা জমা দিই। আমি তাঁর শিডিউল অনুযায়ী প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে ভিসার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের দুই দিন আগে সে জানায়, ওই ডেটে ভিসার জন্য দাঁড়াতে পারবে না।
কারণ, সে আমেরিকা যাবে। আমি তাকে অনেকভাবে অনুরোধ করার পরও সে যখন রাজি হচ্ছিল না, আমি পুরো সিনেমার শিডিউল চেঞ্জ করি। নতুন করে যখন সব গুছিয়ে এনেছি, তিশা আমাকে ফোন করে জানায়, সে শাকিব খানের সিনেমাটি করছে, তাই এই সিনেমা আরও মাস দুয়েক পেছাতে হবে। আমি তখন তাকে বোঝালাম, বারবার তো শিডিউল বদলানো সম্ভব না। এরই মধ্যে অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার কথাতে থাকল; আমি বাধ্য হয়ে তাকে বললাম, তাহলে তোমাকে আর সিনেমাটি করতে হবে না, তুমি বরং আমার টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। কিন্তু সে টাকাটা পাঠায়নি।’
প্রযোজক জানিয়েছেন, একই সিনেমায় বাংলাদেশের খায়রুল বাশারও চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরে চরিত্র ভালো না লাগায় তিনি নিজে থেকে সরে গিয়েছেন এবং কোনো রকম ঝামেলা না করে অ্যাডভান্স নেওয়া ২ লাখ টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তানজিন তিশা অ্যাডভান্স নেওয়া কোনো টাকাই ফেরত দেননি।
এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে তানজিন তিশা জানান, অভিযোগ পুরোই ভিত্তিহীন। বরং ওই প্রযোজক প্রায়ই গভীর রাতে তাঁকে কল দিয়ে বিরক্ত করতেন। তিশা বলেন, ‘আমাকে চুক্তির সময়ে এক-তৃতীয়াংশ টাকা দেওয়া হয়েছিল। শুটিংয়ের ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় দেড় মাস অন্য কোনো কাজ করিনি। চুক্তিতে স্পষ্ট লেখা, শুটিং বাতিল হলে এই অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।’
তিশা আরও বলেন, ‘শরীফ নামে এক ব্যক্তি গভীর রাতে আমাকে ফোন করে কথা বলতে চেয়েছেন। এত রাতে কেন কথা বলব? এটা পেশাদার আচরণ না। আমি দিনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। আর উনি যে এই সিনেমার প্রকৃত প্রযোজক, এরও কোনো প্রমাণ নেই। এর বেশি কিছু বলতে হলে আমার আইনজীবী বলবেন।’
তিশার আইনজীবী জসীম উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী তিশা সব দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শিডিউল দিয়েছেন, কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পরিচালক ভিসা ও শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে পারেননি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এ ব্যর্থতা পরিচালকের ডিফল্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিশার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অসহযোগিতা হয়নি। বরং শিডিউল নষ্ট হওয়ায় তিনিই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।’
শাড়ি নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় সম্প্রতি দুটি ফ্যাশন হাউস প্রতারণার অভিযোগ এনেছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার বিরুদ্ধে। অভিযোগ গড়িয়েছে মামলা পর্যন্ত। শাড়ি বিতর্কের শেষ না হতেই ভারতীয় এক প্রযোজকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে তিশার বিরুদ্ধে। কলকাতার সিনেমা ‘ভালোবাসার মরশুম’-এর প্রযোজক শরীফ খান অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন তিশা।
শরীফ খান অভিযোগে বলেন, ‘ভালোবাসার মরশুম সিনেমায় বলিউডের শরমন যোশি, কলকাতার সুস্মিতা আর বাংলাদেশের তানজিন তিশার অভিনয় করার কথা ছিল। আমি বাংলাদেশে গিয়ে তিশার সঙ্গে কথা বলে, তাঁর শিডিউল নিয়ে, ৩০ হাজার টাকা নগদ দিই এবং পরে তাঁর অ্যাকাউন্টে ৪ লাখ ১২ হাজার টাকা জমা দিই। আমি তাঁর শিডিউল অনুযায়ী প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে ভিসার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের দুই দিন আগে সে জানায়, ওই ডেটে ভিসার জন্য দাঁড়াতে পারবে না।
কারণ, সে আমেরিকা যাবে। আমি তাকে অনেকভাবে অনুরোধ করার পরও সে যখন রাজি হচ্ছিল না, আমি পুরো সিনেমার শিডিউল চেঞ্জ করি। নতুন করে যখন সব গুছিয়ে এনেছি, তিশা আমাকে ফোন করে জানায়, সে শাকিব খানের সিনেমাটি করছে, তাই এই সিনেমা আরও মাস দুয়েক পেছাতে হবে। আমি তখন তাকে বোঝালাম, বারবার তো শিডিউল বদলানো সম্ভব না। এরই মধ্যে অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার কথাতে থাকল; আমি বাধ্য হয়ে তাকে বললাম, তাহলে তোমাকে আর সিনেমাটি করতে হবে না, তুমি বরং আমার টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। কিন্তু সে টাকাটা পাঠায়নি।’
প্রযোজক জানিয়েছেন, একই সিনেমায় বাংলাদেশের খায়রুল বাশারও চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরে চরিত্র ভালো না লাগায় তিনি নিজে থেকে সরে গিয়েছেন এবং কোনো রকম ঝামেলা না করে অ্যাডভান্স নেওয়া ২ লাখ টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তানজিন তিশা অ্যাডভান্স নেওয়া কোনো টাকাই ফেরত দেননি।
এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে তানজিন তিশা জানান, অভিযোগ পুরোই ভিত্তিহীন। বরং ওই প্রযোজক প্রায়ই গভীর রাতে তাঁকে কল দিয়ে বিরক্ত করতেন। তিশা বলেন, ‘আমাকে চুক্তির সময়ে এক-তৃতীয়াংশ টাকা দেওয়া হয়েছিল। শুটিংয়ের ভিসা পাওয়ার অপেক্ষায় দেড় মাস অন্য কোনো কাজ করিনি। চুক্তিতে স্পষ্ট লেখা, শুটিং বাতিল হলে এই অর্থ ফেরতযোগ্য নয়।’
তিশা আরও বলেন, ‘শরীফ নামে এক ব্যক্তি গভীর রাতে আমাকে ফোন করে কথা বলতে চেয়েছেন। এত রাতে কেন কথা বলব? এটা পেশাদার আচরণ না। আমি দিনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। আর উনি যে এই সিনেমার প্রকৃত প্রযোজক, এরও কোনো প্রমাণ নেই। এর বেশি কিছু বলতে হলে আমার আইনজীবী বলবেন।’
তিশার আইনজীবী জসীম উদ্দিন গণমাধ্যমকে বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী তিশা সব দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শিডিউল দিয়েছেন, কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু পরিচালক ভিসা ও শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে পারেননি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এ ব্যর্থতা পরিচালকের ডিফল্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিশার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অসহযোগিতা হয়নি। বরং শিডিউল নষ্ট হওয়ায় তিনিই সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।’
তানভীর তারেকের গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় নতুন আঙ্গিকে শুরু হচ্ছে জাগো এফএমের তারকা আড্ডাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘রাতাড্ডা উইথ তানভীর’-এর তৃতীয় সিজন। আগের দুই সিজনে স্টুডিওতে বসে আড্ডা জমলেও নতুন সিজনে পরিবর্তন আসছে ধরনে।৬ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ‘হি-ম্যান’ নামে পরিচিত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছয় দশকের বর্ণময় ক্যারিয়ারের পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র রেখে গেছেন বলিউডের অন্যতম বিস্তৃত এবং সম্মানিত পারিবারিক সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য এখন তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত বিস্তৃত।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের ‘হি-ম্যান’, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ৮৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। বলিউডের এই তারকার প্রয়াণে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে এর চেয়েও এক মর্মান্তিক সমাপতন ঘটেছে: ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর দিনেই তাঁর সুপারহিট ছবিগুলোর চিত্রনাট্যকার সেলিম খান তাঁর ৯০তম জন্মদিন পালন করছিলেন।৫ ঘণ্টা আগে
পাঞ্জাবের লুধিয়ানার এক সাধারণ পরিবার থেকে তাঁর উঠে আসা। মূলধন বলতে ছিল চোখভরা স্বপ্ন আর কয়েক শ সাদাকালো ছবি। নায়ক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাইয়ে। চিত্রজগতে তাঁর চেনাজানা কেউ ছিল না।৬ ঘণ্টা আগে