Ajker Patrika
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সিনেমা

ওটিটিতে ‘পদাতিক’ মুক্তির তারিখ ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ওটিটিতে ‘পদাতিক’ মুক্তির তারিখ ঘোষণা
‘পদাতিক’ সিনেমায় চঞ্চল চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪ সালের আগস্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সৃজিত মুখার্জির ‘পদাতিক’। দুই বছর পর এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। কয়েক দিন আগেই এমনটা জানা গিয়েছিল। এবার জানা গেল মুক্তির তারিখ। ২৮ আগস্ট থেকে জি ফাইভে দেখা যাবে সিনেমাটি।

কিংবদন্তি নির্মাতা মৃণাল সেনের জীবনী নিয়ে সৃজিত মুখার্জি বানিয়েছেন পদাতিক। এতে মৃণাল সেনের যুবক ও বয়স্ক—দুই বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের চঞ্চল চৌধুরী। মৃণালের জীবনে স্ত্রী গীতার অবদানও তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায়। গীতা সেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মনামী ঘোষ। এ ছাড়া মৃণালের কিশোর বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কোরক সামন্ত। পুত্র কুণাল সেনের চরিত্রে আছেন সম্রাট চক্রবর্তী।

পদাতিকের শুটিংয়ের আগে বাবাকে হারান চঞ্চল। সেই শোক বুকে নিয়ে মৃণাল সেন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যামেরার সামনে। তাই এই সিনেমার প্রসঙ্গে উঠলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন অভিনেতা। চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘বাবার শেষকৃত্য করার দুই দিন পর শুটিংয়ে যোগ দিয়েছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাটত, তা বলে বোঝানো কঠিন। আমি যতবার পদাতিক দেখি, ততবার সেই সময়ের কথা মনে পড়ে। এই সিনেমা নিয়ে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছি। আমার কাছেও একটা প্রিভিউ কপি আছে। সেটা দেখলেও বাবা হারানোর শোক নিয়ে কাজ করার মুহূর্তগুলো মনে পড়ে, বাবার কথা মনে পড়ে।’

২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একই সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তির কথা ছিল পদাতিক সিনেমার। চঞ্চল চৌধুরীও চেয়েছিলেন বাংলাদেশের দর্শক সিনেমাটি দেখুক, কিন্তু তা হয়নি। চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য একটা কাজ পদাতিক। খুব ইচ্ছা ছিল—দেশের হলে সিনেমাটি মুক্তি পাক। প্রযোজকও সেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য যে একই সময়ে কলকাতায় আর জি কর আন্দোলন এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চলছিল। এই দুই ঘটনায় সিনেমাটি বাংলাদেশে রিলিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। । ফাইনালি সিনেমাটি ওটিটিতে মুক্তির ঘোষণা এল। খুব ভালো লাগছে।’

বিষয়:

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