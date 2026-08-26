ওটিটিতে ‘পদাতিক’ মুক্তির তারিখ ঘোষণা

২০২৪ সালের আগস্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সৃজিত মুখার্জির ‘পদাতিক’। দুই বছর পর এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। কয়েক দিন আগেই এমনটা জানা গিয়েছিল। এবার জানা গেল মুক্তির তারিখ। ২৮ আগস্ট থেকে জি ফাইভে দেখা যাবে সিনেমাটি।
কিংবদন্তি নির্মাতা মৃণাল সেনের জীবনী নিয়ে সৃজিত মুখার্জি বানিয়েছেন পদাতিক। এতে মৃণাল সেনের যুবক ও বয়স্ক—দুই বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের চঞ্চল চৌধুরী। মৃণালের জীবনে স্ত্রী গীতার অবদানও তুলে ধরা হয়েছে সিনেমায়। গীতা সেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মনামী ঘোষ। এ ছাড়া মৃণালের কিশোর বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কোরক সামন্ত। পুত্র কুণাল সেনের চরিত্রে আছেন সম্রাট চক্রবর্তী।
পদাতিকের শুটিংয়ের আগে বাবাকে হারান চঞ্চল। সেই শোক বুকে নিয়ে মৃণাল সেন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্যামেরার সামনে। তাই এই সিনেমার প্রসঙ্গে উঠলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন অভিনেতা। চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘বাবার শেষকৃত্য করার দুই দিন পর শুটিংয়ে যোগ দিয়েছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে কাটত, তা বলে বোঝানো কঠিন। আমি যতবার পদাতিক দেখি, ততবার সেই সময়ের কথা মনে পড়ে। এই সিনেমা নিয়ে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছি। আমার কাছেও একটা প্রিভিউ কপি আছে। সেটা দেখলেও বাবা হারানোর শোক নিয়ে কাজ করার মুহূর্তগুলো মনে পড়ে, বাবার কথা মনে পড়ে।’
২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একই সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তির কথা ছিল পদাতিক সিনেমার। চঞ্চল চৌধুরীও চেয়েছিলেন বাংলাদেশের দর্শক সিনেমাটি দেখুক, কিন্তু তা হয়নি। চঞ্চল চৌধুরী বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য একটা কাজ পদাতিক। খুব ইচ্ছা ছিল—দেশের হলে সিনেমাটি মুক্তি পাক। প্রযোজকও সেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য যে একই সময়ে কলকাতায় আর জি কর আন্দোলন এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন চলছিল। এই দুই ঘটনায় সিনেমাটি বাংলাদেশে রিলিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। । ফাইনালি সিনেমাটি ওটিটিতে মুক্তির ঘোষণা এল। খুব ভালো লাগছে।’
সপ্তাহখানেক ধরে গুঞ্জন উঠে যুক্তরাষ্ট্রে পরিচয় হওয়া নিজের চেয়ে কম বয়সী এক যুবককে বিয়ে করেছেন প্রভা। গোপনে তিনি ‘চুক্তিভিত্তিক বিয়ে’ করেছেন বলেও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। অবশেষে বিয়ের খবর নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।৩ ঘণ্টা আগে
বহুল প্রতীক্ষিত টিভি সিরিজ ‘হ্যারি পটারের’ নতুন চলচ্চিত্রে যোগ দিচ্ছেন ‘গেম অব থ্রোনস’-এর জনপ্রিয় অভিনেতা ‘জন স্নো’ খ্যাত কিট হ্যারিংটন। তিনি জাদুর জগতের তারকা ও হগওয়ার্টস স্কুলের শিক্ষক গিলডেরয় লকহার্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
মার্কিন কান্ট্রি মিউজিক কিংবদন্তি, খ্যাতনামা গীতিকার ও অভিনেত্রী ডলি পার্টন মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। টেনেসির পাহাড়ি অঞ্চলের এক দারিদ্র্যপীড়িত পরিবার থেকে উঠে এসে নিজের গায়কী, অসাধারণ গান রচনা ও অনন্য ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি বিশ্ব সংগীতে অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী...৮ ঘণ্টা আগে
এনটিভিতে বুধবার বেলা ১টায় প্রচার হবে নাটক ‘গভীর নিশীথে’। নজরুলের গান অবলম্বনে নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন পান্থ শাহরিয়ার, পরিচালনা করেছেন নঈম ইমতিয়াজ নেয়ামূল। অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, বাঁধন প্রমুখ।৮ ঘণ্টা আগে