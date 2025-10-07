Ajker Patrika
‘সোলজার’ সিনেমায় দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়বেন শাকিব খান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘সোলজার’ সিনেমার ফার্স্ট লুক ভিডিওতে শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত
‘সোলজার’ সিনেমার ফার্স্ট লুক ভিডিওতে শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

গত রোববার (৫ অক্টোবর) থেকে শাকিব খান শুটিং করছেন সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ‘সোলজার’ সিনেমার। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাকিব ফাহাদ। গতকাল সোমবার প্রকাশ পেল সিনেমার ফার্স্ট লুক।

৩৪ সেকেন্ডের মোশন ভিডিওতে জানিয়ে দেওয়া হলো, এটি দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ মানুষের প্রতিশোধের গল্প। ভিডিওর শেষ দিকে একঝলক দেখা গেল শাকিব খানকে। এলোমেলো চুল-দাড়ি, কপালে ও মুখে আঘাতের চিহ্ন, চিৎকার করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সে মুহূর্তে ব্যাকগ্রাউন্ডে শাকিবের কণ্ঠে শোনা গেল, ‘তোমার জন্য দেশ নাকি দেশের জন্য তুমি।’

দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। সোলজার টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাস্তবতার, লড়াইয়ের ও আশাবাদী হওয়ার গল্প বলবে সোলজার। নির্মাতা বলেন, ‘এটি নতুন বাংলাদেশের সেই সাহসী প্রজন্মের গল্প—যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয় এবং দেশের জন্য কিছু করতে চায়। সোলজার তাঁদের গল্প বলতে চায়, যাঁরা বিশ্বাস করেন, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে একজন সোলজার আছে, নিজের অবস্থান থেকে যে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে। বাস্তব ঘটনানির্ভর ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হলেও সোলজার দিন শেষে আশাবাদের গল্প শোনাবে। আমরা জাতি হিসেবে যত সংকটেই পড়ি না কেন, নতুন স্বপ্ন নিয়ে আশায় বুক বাঁধি। সেই বিষয়টিও উঠে আসবে।’

গুঞ্জন আছে, সোলজারে শাকিব খানের বিপরীতে থাকছেন তানজিন তিশা। তবে এখনো আসেনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

