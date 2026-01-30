Ajker Patrika
চর এলাকার মানুষের গল্পে ‘ময়নার চর’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চর এলাকার মানুষের গল্পে 'ময়নার চর'
‘ময়নার চর’ সিনেমার দৃশ্যে মামনুন ইমন ও সুস্মি রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বছরের প্রথম মাসে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। শেষ সপ্তাহে আলোর মুখ দেখছে আরও একটি সিনেমা। আজ মুক্তি পাচ্ছে সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘ময়নার চর’।

ময়নার চর পরিচালনা করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান বাবু। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন ও সুস্মি রহমান। ময়নার চর সিনেমার গল্প নিয়ে নির্মাতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবু বলেন, ‘চর এলাকার মানুষের জীবনের নানা রকম টানাপোড়েন নিয়ে সিনেমার গল্প। একটি খুনের ঘটনা নিয়ে এগিয়ে চলে কাহিনি। পর্দায় গল্পটি সঠিকভাবে তুলে ধরতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুটিং করা হয়েছে। কলাকুশলীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।’

মামনুন ইমন বলেন, ‘এই সিনেমার গল্পটি আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের। শুটিংও হয়েছে ওই রকম এলাকায়। সিনেমায় আমার অভিনীত চরিত্রের নাম কাশেম। একেবারে প্রত্যন্ত চরে শীতের মধ্যে শুটিং করেছিলাম। সরকারি অনুদানের স্ক্রিপ্টে সর্বোচ্চ মার্কস পাওয়া সিনেমাগুলোর মধ্যে ময়নার চর একটি। আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে।’

ময়নার চর সুস্মি রহমানের তৃতীয় সিনেমা। নতুন সিনেমাটি নিয়ে এই নায়িকা বলেন, ‘আমার অভিনীত প্রতিটি সিনেমাই গল্পকেন্দ্রিক। এটিও ব্যতিক্রম নয়। এতে আমাকে দেখা যাবে গ্রামের সাদামাটা এক মেয়ের চরিত্রে। অনেক টানাপোড়েন আছে তার জীবনে। প্রতিবাদী ও সংগ্রামী মেয়ে হওয়ায় নানা ঝামেলায় পড়তে হয় তাকে।’

এ সিনেমায় আরও আছেন শিবা সানু, ড্যানিরাজ, আজম খান, পলাশ লোহ, মাহমুদুল হাসান, মিশকাত মাহমুদ প্রমুখ। সিনেমার সহপ্রযোজক সুমন পারভেজ।

