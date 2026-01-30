Ajker Patrika
এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ
‘ব্রিজারটন সিজন ৪’-এর দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

টগর (বাংলা সিনেমা)

  • মুক্তি: আইস্ক্রিন (২৯ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: আদর আজাদ, পূজা চেরী
  • গল্পসংক্ষেপ: বন্দর এলাকার গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। কালোবাজারিতে জড়িত স্থানীয় প্রভাবশালীদের মধ্যে নিত্যই ঘটে সংঘর্ষের ঘটনা। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা প্রতিবাদী স্বভাবের টগর ক্ষমতাবানদের টার্গেটে পরিণত হয়। কিন্তু সে-ও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব।

ব্রিজারটন সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: লুক থম্পসন, ইয়েরিন হা, জোনাথন বেইলি
  • গল্পসংক্ষেপ: বিয়ের ব্যাপারে অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মায়ের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে এক রহস্যময়ী নারীর প্রেমে পড়ে বেনেডিক্ট ব্রিজারটন। মরিয়া হয়ে তাকে খুঁজতে থাকে। সোফি বেক নামের সেই নারী আসলে একজন সাধারণ পরিচারিকা, যে গোপনে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। বেনেডিক্ট ও সোফির মধ্যকার সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দলদল (হিন্দি সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (৩০ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: ভূমি পেদনেকার, সামারা তিজোরি, সন্দীপ কুলকারনি
  • গল্পসংক্ষেপ: মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন ডিসিপি রিতা ফেরেরা কর্মস্থলে যোগ দিয়েই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শহরে একের পর এক খুন হচ্ছে। এসব হত্যার ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব পায় রিতা। তদন্তের কাজ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ংকর ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে সে।

সর্বম মায়া (মালয়ালম সিনেমা)

  • মুক্তি: জিওহটস্টার (৩০ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: নিভিন পাওলি, রিয়া শিবু, আজু ভার্গিস
  • গল্পসংক্ষেপ: ধর্মকর্মে মোটেই বিশ্বাস নেই গিটারিস্ট প্রভেন্দুর। তার একটাই স্বপ্ন— ইউরোপে যাওয়া। তাতে ব্যর্থ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে। সাময়িকভাবে চাচাতো ভাইয়ের কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করে, যে পেশায় একজন পুরোহিত। ভাইয়ের সঙ্গে ভূতে ধরা এক মানুষের চিকিৎসা করতে যায়। এর পর থেকে সব সময় একজন তরুণীর উপস্থিতি অনুভব করতে থাকে সে।

চ্যাম্পিয়ন (তেলুগু সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ জানুয়ারি)
  • অভিনয়: রোশান, অনুস্বরা রাজন, নন্দামুরি
  • গল্পসংক্ষেপ: ১৯৪৭ সালের ভৈরনপল্লি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে সিনেমাটির গল্প। তখনও স্বাধীন ভারতের সঙ্গে একীভূত হয়নি হায়দরাবাদ। মাইকেল উইলিয়ামস নামে সেকেন্দারাবাদের এক যুবকের স্বপ্ন, লন্ডনের ক্লাবে ফুটবল খেলার। তবে একসময় নিজের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে সে জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনের সঙ্গে।

বিষয়:

ওটিটিছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
