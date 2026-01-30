মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
টগর (বাংলা সিনেমা)
ব্রিজারটন সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
দলদল (হিন্দি সিরিজ)
সর্বম মায়া (মালয়ালম সিনেমা)
চ্যাম্পিয়ন (তেলুগু সিনেমা)
গতকাল নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম শহরে শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারড্যামের ৫৫তম আসর। এবারের আসরে জায়গা করে নিয়েছে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিতের রাজনৈতিক থ্রিলার ‘মাস্টার’। উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা বিভাগ বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে লড়বে সিনেমাটি।২৯ মিনিট আগে
বছরের প্রথম মাসে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। শেষ সপ্তাহে আলোর মুখ দেখছে আরও একটি সিনেমা। আজ মুক্তি পাচ্ছে সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘ময়নার চর’। ময়নার চর পরিচালনা করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান বাবু। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামনুন ইমন ও সুস্মি রহমান।৩৫ মিনিট আগে
নিজের প্রথম সিনেমাতেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নিয়েছেন আফরান নিশো। সুড়ঙ্গ সিনেমার জন্য সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আর সাঁতাও সিনেমার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ঘরে তুলছেন আইনুন নাহার পুতুল।১১ ঘণ্টা আগে
টিভি নাটক, সিনেমা, মঞ্চ—সব মাধ্যমেই সক্রিয় অভিনেত্রী আইনুন নাহার পুতুল। অভিনয়ে তাঁর প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ার। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী চালু করলেন নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘রাজকন্যা প্রোডাকশনস’। পুতুলের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাটক ‘টাকার সাথে বিয়ে’র শুটিং হলো সম্প্রতি। হৃদয় জাহানের পরিচালনায়...২১ ঘণ্টা আগে