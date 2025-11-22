Ajker Patrika
বাংলাদেশ প্যানোরমা বিভাগে জায়গা পেয়েছে ৮ সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৫
‘যাপিত জীবন’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
আগামী বছরের ১০ জানুয়ারি শুরু হবে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। ‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে হবে উৎসবটি। এখন প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন আয়োজকেরা। ঢাকা উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বাংলাদেশ প্যানোরমায় স্থান করে নিয়েছে ৮টি সিনেমা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল।

ঢাকা উৎসবের ২৪তম আসরে বাংলাদেশ প্যানোরমা বিভাগে নির্বাচিত সিনেমাগুলো হলো হাবিবুল ইসলাম হাবিবের ‘যাপিত জীবন’, সোহেল রানা বয়াতীর ‘নয়া মানুষ’, জ্যাক মিরের ‘দ্য স্টোরি অব আ রক’, জোবাইদুর রহমানের ‘উড়াল’, বিপ্লব কুমার পাল বিপুর ‘ধামের গান’, অনন্য প্রতীক চৌধুরীর ‘নয়া নোট’, সুমন ধরের ‘আগন্তুক’ এবং আহমেদ হাসান সানির ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’।

বাংলাদেশ প্যানোরমাসহ এবারও মোট ১০টি বিভাগ থাকছে ঢাকা উৎসবে। অন্য বিভাগগুলো হলো এশিয়ান সিনেমা সেকশন, রেট্রোস্পেক্টিভ, ট্রিবিউট, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড, চিলড্রেন ফিল্মস, উইমেন ফিল্মস, শর্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মস ও স্পিরিচুয়াল ফিল্মস। সব মিলিয়ে ৭৫টি দেশের পূর্ণ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ২৫০টি সিনেমা দেখানো হবে উৎসবে। এর মধ্যে বাংলাদেশের সিনেমা আছে ৬৭টি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ মিলনায়তনে সিনেমাগুলো দেখানো হবে।

এ ছাড়া ‘চায়নিজ ফিল্ম উইক’ নামে চীনা চলচ্চিত্রের ১২০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হবে এবারের আসরে। দেশটির ১৫টি সিনেমা দেখানো হবে। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরবেন আয়োজকেরা।

