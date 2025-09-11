নারী সুপারহিরো হয়ে অভাবনীয় সাফল্য পেলেন কল্যাণী

বিনোদন ডেস্ক
ইতিহাস গড়তে চলেছে দক্ষিণি অভিনেত্রী কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত মালয়ালম সিনেমা ‘লোকা: চ্যাপ্টার ওয়ান-চন্দ্রা’। ডমিনিক অরুণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছিল গত ২৮ আগস্ট। এই সুপারহিরো ফ্যান্টাসি গল্প দেখতে প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহে ছিল উপচে পড়া ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই শতকোটির ঘর পেরিয়ে যায়। মাত্র ১৩ দিনে লোকা বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ২০২ কোটি রুপি।
লোকা সিনেমা দিয়ে ভারতীয় সিনেমায় প্রথম নারী সুপারহিরো হিসেবে আবির্ভাব হলো কল্যাণী প্রিয়দর্শনের। আকাশছোঁয়া সাফল্যও পেলেন তিনি। এটিই মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির নারীপ্রধান গল্পের প্রথম সিনেমা, যেটি ২০০ কোটির বেশি আয় করল।
শুধু লোকা নয়, এ বছর আরও দুটি মালয়ালম সিনেমা ২০০ কোটির ঘর পেরোতে পেরেছে। মোহনলালের ‘এল টু এমপুরান’ আয় করেছে ২৬৫ কোটি। তাঁর আরও একটি সিনেমা ‘থুডারাম’ ২৩৪ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে। এ ছাড়া, গত বছর ‘মঞ্জুম্মেল বয়েজ’-এর আয়ও পেরিয়েছিল ২৪০ কোটি রুপি। তবে এসব সিনেমার সঙ্গে লোকাকে মেলানো যাবে না। কারণ এটি নারীপ্রধান গল্পের সিনেমা। মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে নারীপ্রধান গল্পনির্ভর সিনেমা খুবই কম হয়। সে দিক দিয়ে সাফল্যের বিচারে নতুন উদাহরণ তৈরি করল লোকা।
লোকা: চ্যাপ্টার ওয়ান-চন্দ্রা সিনেমাটি তৈরি হয়েছে কেরালার একটি লোককাহিনি অবলম্বনে। রক্তপিপাপু যক্ষিণী কালিয়াঙ্কট্টু নীলির ওই গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বর্তমান সময়কে। সুপারন্যাচারাল উপাদানের মধ্য দিয়ে অঙ্গ পাচার চক্রের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। আরও কিছু সমকালীন সমস্যা উঠে এসেছে এ গল্পে। সব মিলিয়ে রহস্যের জালে মোড়া লোকা সিনেমাটি হয়ে উঠেছে দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।
লোকা সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেতা দুলকার সালমান। সিনেমাটির সাফল্যের পর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কল্যাণী প্রিয়দর্শন বলেন, ‘দুলকার যুক্ত হওয়ার পর লোকার পরিধি আরও বড় হয়ে ওঠে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, বক্স অফিসের সংখ্যার দিকে না তাকাতে। আমাদের সিনেমাটি সঠিক দর্শক খুঁজে নেবে বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, লোকা জনপ্রিয় না হলেও তাঁর কোনো আফসোস থাকবে না। কারণ আমরা একটি ভালো সিনেমা তৈরি করেছি।’
জনপ্রিয় দক্ষিণি নির্মাতা প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ২০১৭ সালে তেলুগু সিনেমা ‘হ্যালো’ দিয়ে অভিনয় শুরু করেন তিনি। এই আট বছরে হাতে গোনা কিছু তেলুগু, তামিল ও মালয়ালম সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। শুরু থেকেই গল্প ও চরিত্রের ব্যাপারে ভীষণ চুজি তিনি। লোকা সিনেমার সাফল্যের মধ্য দিয়ে সেই ধৈর্যের ফল এত দিনে এসে পেলেন কল্যাণী।
