‘কাভি খুশি কাভি গাম’-এর সিকুয়েল বানাচ্ছেন করণ জোহর

বিনোদন ডেস্ক
পারিবারিক রোমান্টিক গল্প দিয়েই নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন করণ জোহর। ১৯৯৮ থেকে ২০২৩—তিনি উপহার দিয়েছেন ‘কুচ কুচ হোতা হ্যায়’, ‘কাভি খুশি কাভি গাম’, ‘কাভি আলবিদা না ক্যাহনা’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার’, ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ এবং সর্বশেষ ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’র মতো আলোচিত সিনেমা। নতুন বছরে আবার পরিচালকের আসনে ফিরছেন করণ জোহর।
সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, ২০২৭ সালে মুক্তির লক্ষ্যে নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছেন করণ জোহর। এরই মধ্যে চিত্রনাট্য চূড়ান্ত। বড় আয়োজনে নির্মিত হবে নতুন এই ফ্যামিলি ড্রামা। তার চেয়ে বড় খবর, এটি হতে চলেছে ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া কাভি খুশি কাভি গাম বা কেথ্রিজি-এর সিকুয়েল। এই পারিবারিক রোমান্টিক সিনেমা সেই সময় সাড়া ফেলে দিয়েছিল বলিউডে। পরিবার, আবেগ ও সম্পর্কের গল্প বলে দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। বক্স অফিসেও তৈরি হয়েছিল বহু রেকর্ড। এত বছর পরেও কেথ্রিজি সিনেমার গান, সংলাপ ও চরিত্রগুলোকে মনে রেখেছে দর্শক।
জানা গেছে, এ বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ শুরু করবেন করণ। শুটিং শুরু হবে বছরের শেষ নাগাদ। এ পর্যন্ত করণ পরিচালিত সিনেমাগুলোর মধ্যে এটির জন্যই ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ বাজেট। কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমায় ছিল তারকা সমাবেশ। অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শাহরুখ খান, কাজল, হৃতিক রোশন, কারিনা কাপুর—একাধিক তারকার অভিনয় সমৃদ্ধ করেছিল এ সিনেমাকে। নতুন সিনেমায় এত সংখ্যক তারকা থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে রিপোর্ট অনুযায়ী, দুজন নায়ক ও দুজন নায়িকা থাকতে পারেন। তাঁদের কাস্টিংয়ের কাজও শিগগিরই শুরু হবে।
কাভি খুশি কাভি গাম ২-এর খবর প্রকাশ্যে আসার পর দর্শকদের মধ্যে বেড়েছে উত্তেজনার পারদ। যদি সত্যিই সিনেমাটি তৈরি হয়, তবে সেটি আগের পর্বের মতোই পরিবার ও আবেগের গল্প নিয়ে বড় পর্দায় ম্যাজিক তৈরি করবে।
গত বছর ‘জংলি’র পর এবার রোজার ঈদ উপলক্ষেও নতুন সিনেমা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন সিয়াম আহমেদ। ‘রাক্ষস’ নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন ‘বরবাদ’খ্যাত পরিচালক মেহেদী হাসান হৃদয়। গত মাসে দেশে শুরু হয় শুটিং। সিয়ামের ফার্স্ট লুক প্রকাশ্যে এসেছে। এসেছে অ্যানাউন্সমেন্ট টিজার।১৯ মিনিট আগে
আগের দুই পর্বের মতো অ্যাভাটারের তৃতীয় পর্বটি শুরুতেই অতটা দাপট দেখাতে পারেনি। তাই ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ শেষ পর্যন্ত বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। নির্মাতা জেমস ক্যামেরন নিজেও ছিলেন সন্দিহান।৩৭ মিনিট আগে
২০২০ সালে একদল থিয়েটারকর্মীর উদ্যোগে নাট্যদল থিয়েটারিয়ানের যাত্রা শুরু হয়। বছর দুয়েক পর মঞ্চে আসে এ দলের প্রথম প্রযোজনা ‘ডেথ অব আ সেলসম্যান’। প্রশংসিত হয় তাদের প্রথম প্রযোজনা। এবার দ্বিতীয় প্রযোজনা নিয়ে আসছে থিয়েটারিয়ান। তাদের নতুন নাটকের নাম ‘তার্ত্যুফ’।৪১ মিনিট আগে
প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক ও চলচ্চিত্র পরিচালক আব্দুল লতিফ বাচ্চু মারা গেছেন। আজ রোববার দুপুর আনুমানিক ১২টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।১৬ ঘণ্টা আগে