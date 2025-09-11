Ajker Patrika
এবার ওটিটিতে আসছে শাকিব খানের ‘অন্তরাত্মা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘অন্তরাত্মা’ সিনেমায় শাকিব খান ও দর্শনা বণিক। ছবি: সংগৃহীত
‘অন্তরাত্মা’ সিনেমায় শাকিব খান ও দর্শনা বণিক। ছবি: সংগৃহীত

গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা— ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।

আজ বৃহস্পতিবার অন্তরাত্মার ওটিটি মুক্তির খবর জানিয়েছে আইস্ক্রিন। তবে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেনি প্ল্যাটফর্মটি। জানা গেছে, চলতি মাসেই এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে সিনেমাটি।

অন্তরাত্মা বানিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সুমন। এতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গের দর্শনা বণিক। গল্পে দেখা যাবে ছোটবেলায় প্রথমের (শাকিব) মা-বাবা খুন হয় সন্ত্রাসীদের হাতে। বড় হয়ে প্রথম হয়ে ওঠে সন্ত্রাসীদের আতঙ্ক। কিছুরই অভাব নেই তার। তবে সে খুব একা। তার সঙ্গে দেখা হয় রূপকথার (দর্শনা)। তার প্রেমে পড়ে সে। বিয়েও করে। তবুও প্রথমের জীবনে স্থিরতা আসে না।

চার বছর আগে ২০২১ সালে শুটিং হয়েছিল অন্তরাত্মা সিনেমার। ওই বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে এক অজানা কারণে আটকে যায় সিনেমার মুক্তি। এ বছর রোজার ঈদে হঠাৎ করে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে প্রেক্ষাগৃহে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম সপ্তাহ শেষ না হতেই নামিয়ে দেওয়া হয় সিনেপ্লেক্স থেকে। সিঙ্গেল স্ক্রিনেও দর্শক টানতে পারেনি অন্তরাত্মা।

অন্তরাত্মার ভরাডুবির অন্যতম কারণ ছিল প্রচারের অভাব। বরবাদ নিয়ে সরব থাকলেও অন্তরাত্মা নিয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন শাকিব। অন্যদেরও তেমন ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে ব্যতিক্রম অন্তরাত্মার নায়িকা দর্শনা বণিক। প্রচারে বাংলাদেশে না আসতে পারলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত সিনেমাটি নিয়ে পোস্ট করেছেন।

তরঙ্গ এন্টারটেইনমেন্টের ব্যানারে অন্তরাত্মা প্রযোজনা করেছেন সোহানী হোসেন। এতে আরও অভিনয় করেছেন শাহেদ শরীফ খান, অরুণা বিশ্বাস, ঝুনা চৌধুরী প্রমুখ।

